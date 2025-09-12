ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης

Τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε νέα προσθήκη που ενισχύει την οικονομική ζωή της πόλης είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικότερα για επαγγελματίες και επιχειρηματίες που αναζητούν στήριξη και λύσεις για τα επόμενα βήματά τους.

Μάλιστα, μία από αυτές τις προσθήκες είναι και το νέο υποκατάστημα της ProCredit Bank στην οδό Μητροπόλεως 28, το οποίο πραγματοποίησε τα εγκαίνιά του στις 9 Σεπτεμβρίου, με μία εκδήλωση που συγκέντρωσε στην «καρδιά» της πόλης πελάτες, συνεργάτες, μέλη της τοπικής κοινότητας και φυσικά την ομάδα της τράπεζας με το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η συγκεκριμένη ημέρα ήταν μία γιορτή με βαθύτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδότησε την έναρξη της δραστηριότητας μίας τράπεζας η οποία έχει ήδη αποδείξει το ενδιαφέρον της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιοτική εξυπηρέτηση, μίας τράπεζας που αναμφίβολα θα ενισχύσει με την παρουσία της την οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας.

Ένα σημείο αναφοράς στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης

Η εκδήλωση των εγκαινίων είχε όλα όσα χρειάζονται για να γίνει αξέχαστη στους παρευρισκόμενους: αρωματικός καφές για το καλωσόρισμα, ελαφριά εδέσματα, μουσική που έδινε ρυθμό στη βραδιά, αλλά και πολλές ευκαιρίες για γόνιμες συζητήσεις και networking Το αποκορύφωμα ήταν φυσικά η τελετή κοπής κορδέλας, ένα τυπικό, αλλά ταυτόχρονα συγκινητικό σημείο για όλους όσοι συμμετείχαν. Ακολούθησαν ευχαριστίες σε συνεργάτες και πελάτες που στηρίζουν τη διαδρομή της ProCredit Bank, ενώ τα μικρά δώρα στους παρευρισκόμενους άφησαν μία ευχάριστη ανάμνηση.

Μιλώντας για τα εγκαίνια, η Γεωργία Τσίνα, Branch Manager της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, αποτύπωσε την ατμόσφαιρα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, λέγοντας πως «το άνοιγμα ήταν κάτι παραπάνω από μια εκδήλωση, ήταν μια συνάντηση με τους ανθρώπους, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες τους. Πιστεύουμε πως η εμπιστοσύνη χτίζεται πρόσωπο με πρόσωπο, με προσοχή και φροντίδα. Η Θεσσαλονίκη μάς υποδέχτηκε ζεστά και είμαστε εδώ για να μείνουμε. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τόσο τους υπάρχοντες όσο και τους μελλοντικούς μας πελάτες σε αυτόν τον νέο χώρο, σχεδιασμένο για ουσιαστικές συζητήσεις, εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις και μακροχρόνιες συνεργασίες».

Ένας σύγχρονος χώρος σχεδιασμένος με πελατοκεντρική προσέγγιση

Το νέο κατάστημα της ProCredit Bank υποδέχεται καθημερινά το κοινό σε ένα μοντέρνο, φιλόξενο περιβάλλον, το οποίο δεν θυμίζει καθόλου την τυπική εικόνα μιας τράπεζας. Κάθε γωνιά έχει σχεδιαστεί με πελατοκεντρική προσέγγιση, ώστε να διευκολύνει όχι μόνο τη συναλλαγή αλλά και τον διάλογο μεταξύ του πελάτη και του ειδικού τραπεζικού συμβούλου.

Η 24/7 self-service ζώνη που εξασφαλίζει ευελιξία και αμεσότητα στους πελάτες, αλλά και η προσωπική επαφή με τους συμβούλους αναδεικνύουν και προάγουν την καινοτόμα κατεύθυνση που ακολουθεί η τράπεζα: Να μην αποτελεί απλώς έναν ακόμη οικονομικό οργανισμό, αλλά έναν πραγματικό συνοδοιπόρο για επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες, ιδιώτες που αναζητούν έναν φορέα ο οποίος τους ακούει και τους στηρίζει έμπρακτα.

Άλλωστε, όπως ανέφερε και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος Καμέλια Μίνεβα, «με μια δεκαετία εμπειρίας στην ελληνική αγορά, συνεχίζουμε να χτίζουμε ισχυρές και διαρκείς σχέσεις στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη όπου η ζωή μοιράζεται με ανοιχτές καρδιές. Πιστεύουμε στη δύναμη της κοινότητας, στις οικογένειες που ονειρεύονται και στους επιχειρηματίες που διαμορφώνουν το μέλλον. Κάθε ένας από τους πελάτες μας αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας, και είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να τη γράψουν με σιγουριά και θάρρος».

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η παρουσία της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη συνοδεύεται από παροχές που δείχνουν πως πρόκειται για μία τράπεζα που δεν κοιτά μόνο τους ισολογισμούς, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτούς. Συγκεκριμένα, έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026, οι νέοι πελάτες που επισκέπτονται ένα από τα δύο υποκαταστήματα της τράπεζας θα επωφεληθούν από μηδενικά έξοδα αίτησης για καταναλωτικά δάνεια σε ιδιώτες αλλά και για τη χρηματοδότηση οικογενειακών επιχειρήσεων, ενώ δεν θα έχουν καμία χρέωση συντήρησης λογαριασμού για τους πρώτους 6 μήνες σε οικογενειακές και μικρές επιχειρήσεις.