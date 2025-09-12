Πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ από τον κινεζικό γίγαντα της τεχνολογίας Alibaba

Tο πρώτο της ανθρωποειδές ρομπότ παρουσίασε την Πέμπτη η Ant Group, θυγατρική εταιρεία του κινεζικού ομίλου Alibaba, συμμετέχοντας επίσημα στην εντατική προσπάθεια των κινεζικών εταιρειών να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ στην εμπορευματοποίηση μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας.

Η μονάδα της εταιρείας, Shanghai Ant Lingbo Technology Co., γνωστή και ως Robbyant, παρουσίασε το ανθρωποειδές μοντέλο R1 στο Συνέδριο Ένταξης του 2025 στο Bund στη Σαγκάη. Το ρομπότ μπορεί να χρησιμεύσει ως ξεναγός, να ταξινομήσει φάρμακα σε φαρμακεία, να παρέχει ιατρικές συμβουλές ή να εκτελέσει βασικές εργασίες στην κουζίνα.

Η Κίνα, η οποία έχει ήδη μεγαλύτερη πυκνότητα ρομπότ ανά άνθρωπο στα εργοστάσιά της από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, προετοιμάζει τα ανθρωποειδή να αναλάβουν ολοένα και πιο σύνθετους ρόλους

Η Αnt – ιδρύθηκε από τον Τζακ Μα ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε από τον έλεγχό της μετά από μια αυστηρή ρυθμιστική καταστολή της κινεζικής κυβέρνησης σε βάρος των εταιρειών τεχνολογίας της χώρας – είναι το τελευταίο μεγάλο όνομα που εμβαθύνει στα ανθρωποειδή ρομπότ, έναν νεοσύστατο τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται εταιρείες όπως η Tesla αλλά και ανερχόμενες εταιρείες όπως η γειτονική εταιρεία της Χανγκτζόου, Unitree Robotics. Η Κίνα, η οποία έχει ήδη μεγαλύτερη πυκνότητα ρομπότ ανά άνθρωπο στα εργοστάσιά της από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, προετοιμάζει τα ανθρωποειδή να αναλάβουν ολοένα και πιο σύνθετους ρόλους.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη hardware, η Ant επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εγκεφάλων για ρομπότ. Η Ant θεωρεί τα ανθρωποειδή ως στρατηγική πύλη για τη διάδοση των chatbot και των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης, στοιχηματίζοντας ότι τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης – που βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια μετασχηματισμού της κοινωνίας – σύντομα θα αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τις μηχανές, σύμφωνα με τον Zhu Xing, διευθύνοντα σύμβουλο της Robbyant.

Οι φιλοδοξίες της Ant

«Εάν τα ανθρωποειδή ρομπότ χρησιμοποιούνται σε σπίτια, δεν θα βοηθούν μόνο στις καθημερινές εργασίες, αλλά θα λειτουργούν σαν υπερ-έξυπνοι εγκέφαλοι, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται στο cloud για να βοηθήσουν σε ακόμη περισσότερα πράγματα», δήλωσε ο Zhu. «Είναι λογικό για την Ant να το κάνει αυτό, επειδή ο στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη, είτε πρόκειται για πληρωμές, χρηματοοικονομικά είτε για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες».

H Ant είναι περισσότερο γνωστή ως η εταιρεία fintech πίσω από το ψηφιακό σύστημα πληρωμών Alipay, ωστόσο έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της σε μια νέα εποχή με επικεφαλής εταιρείες όπως η ChatGPT και η DeepSeek. Η εταιρεία αναπτύσσει το δικό της μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το BaiLing , και δοκιμάζει τρόπους για να το εκπαιδεύσει με φθηνότερους, κατασκευασμένους στην Κίνα ημιαγωγούς.

Το R1 κατασκευάζεται με εξαρτήματα από Κινέζους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου του ρομπότ Ti5 για τις αρθρώσεις και του Galaxea AI — το οποίο υποστηρίζεται από την Ant — για το πλαίσιο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με την Unitree και την εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης Orbbec Inc. , πρόσθεσαν τα άτομα, ζητώντας να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Η Ant και οι άλλες εταιρείες δεν απάντησαν σε ερωτήματα μέσω email σχετικά με τους προμηθευτές.

«Η πραγματική φυσική κατασκευή μπορεί πιθανώς να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες σχετικά εύκολα, αλλά η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μοντέλου είναι το κλειδί», δήλωσε ο Άντι Μοκ, ανώτερος ερευνητής στο μη κυβερνητικό think tank Center for China and Globalization με έδρα το Πεκίνο. «Μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις θα είναι το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης και όχι απαραίτητα η κατασκευή ή η μηχανική. Η Κίνα έχει τρομερούς ανταγωνιστές σε αυτόν τον χώρο».

Το μεγάλο μοντέλο της Ant επιτρέπει στο ρομπότ R1 να διαχειρίζεται τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό σύνθετων εργασιών. Η εταιρεία δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη της βοηθά το R1 να σχεδιάζει και να εκτελεί εργασίες όπως η προετοιμασία και το σερβίρισμα ενός γεύματος. Θεωρητικά, μπορεί επίσης να μάθει νέες συνταγές και πώς να χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία, από γουόκ μέχρι σόμπες. Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα χωρικής αντίληψης μπορεί να αναγνωρίζει σχέσεις μεταξύ αντικειμένων, όπως τραπέζια και συσκευές.

Το Bloomberg News δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς της Ant. Εν μέρει για λόγους ασφαλείας, η Ant εξακολουθεί να δοκιμάζει το ρομπότ της σε μέρη όπως κέντρα κοινοτικής φροντίδας και εστιατόρια και δεν το πουλάει σε πελάτες λιανικής. Η εταιρεία δεν έχει ορίσει ακόμη τιμή. Μακροπρόθεσμα, η εταιρεία προσπαθεί να αναπτύξει ρομπότ συντροφιάς και φροντίδας σχεδιασμένα να βελτιώνουν την καθημερινή ζωή, από την ιατρική βοήθεια έως τις οικιακές εργασίες.

Η Ant, η οποία επένδυσε στην Unitree και διερευνά την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη εδώ και χρόνια, τον Ιούνιο προσέφερε μια εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης που ονομάζεται AQ, η οποία αναλύει ιατρικές αναφορές και παρέχει συστάσεις γιατρών. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την απόφαση της Ant να αγοράσει την κινεζική διαδικτυακή πλατφόρμα υγειονομικής περίθαλψης Haodf.com φέτος.

Πηγή: ΟΤ.gr