science
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ από τον κινεζικό γίγαντα της τεχνολογίας Alibaba
Τεχνολογία 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:29

Πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ από τον κινεζικό γίγαντα της τεχνολογίας Alibaba

Το ρομπότ της Ant, θυγατρικής της Alibaba, μπορεί να χρησιμεύσει ως ξεναγός, να παρέχει ιατρικές συμβουλές ή να εκτελέσει βασικές εργασίες στην κουζίνα

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Tο πρώτο της ανθρωποειδές ρομπότ παρουσίασε την Πέμπτη η Ant Group, θυγατρική εταιρεία του κινεζικού ομίλου Alibaba, συμμετέχοντας επίσημα στην εντατική προσπάθεια των κινεζικών εταιρειών να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ στην εμπορευματοποίηση μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας.

Η μονάδα της εταιρείας, Shanghai Ant Lingbo Technology Co., γνωστή και ως Robbyant, παρουσίασε το ανθρωποειδές μοντέλο R1 στο Συνέδριο Ένταξης του 2025 στο Bund στη Σαγκάη. Το ρομπότ μπορεί να χρησιμεύσει ως ξεναγός, να ταξινομήσει φάρμακα σε φαρμακεία, να παρέχει ιατρικές συμβουλές ή να εκτελέσει βασικές εργασίες στην κουζίνα.

Η Κίνα, η οποία έχει ήδη μεγαλύτερη πυκνότητα ρομπότ ανά άνθρωπο στα εργοστάσιά της από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, προετοιμάζει τα ανθρωποειδή να αναλάβουν ολοένα και πιο σύνθετους ρόλους

Η Αnt – ιδρύθηκε από τον Τζακ Μα ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε από τον έλεγχό της μετά από μια αυστηρή ρυθμιστική καταστολή της κινεζικής κυβέρνησης σε βάρος των εταιρειών τεχνολογίας της χώρας – είναι το τελευταίο μεγάλο όνομα που εμβαθύνει στα ανθρωποειδή ρομπότ, έναν νεοσύστατο τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται εταιρείες όπως η Tesla αλλά και ανερχόμενες εταιρείες όπως η γειτονική εταιρεία της Χανγκτζόου, Unitree Robotics. Η Κίνα, η οποία έχει ήδη μεγαλύτερη πυκνότητα ρομπότ ανά άνθρωπο στα εργοστάσιά της από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, προετοιμάζει τα ανθρωποειδή να αναλάβουν ολοένα και πιο σύνθετους ρόλους.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη hardware, η Ant επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εγκεφάλων για ρομπότ. Η Ant θεωρεί τα ανθρωποειδή ως στρατηγική πύλη για τη διάδοση των chatbot και των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης, στοιχηματίζοντας ότι τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης – που βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια μετασχηματισμού της κοινωνίας – σύντομα θα αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τις μηχανές, σύμφωνα με τον Zhu Xing, διευθύνοντα σύμβουλο της Robbyant.

YouTube thumbnail

Οι φιλοδοξίες της Ant

«Εάν τα ανθρωποειδή ρομπότ χρησιμοποιούνται σε σπίτια, δεν θα βοηθούν μόνο στις καθημερινές εργασίες, αλλά θα λειτουργούν σαν υπερ-έξυπνοι εγκέφαλοι, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται στο cloud για να βοηθήσουν σε ακόμη περισσότερα πράγματα», δήλωσε ο Zhu. «Είναι λογικό για την Ant να το κάνει αυτό, επειδή ο στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη, είτε πρόκειται για πληρωμές, χρηματοοικονομικά είτε για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες».

H Ant είναι περισσότερο γνωστή ως η εταιρεία fintech πίσω από το ψηφιακό σύστημα πληρωμών Alipay, ωστόσο έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της σε μια νέα εποχή με επικεφαλής εταιρείες όπως η ChatGPT και η DeepSeek. Η εταιρεία αναπτύσσει το δικό της μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το BaiLing , και δοκιμάζει τρόπους για να το εκπαιδεύσει με φθηνότερους, κατασκευασμένους στην Κίνα ημιαγωγούς.

Το R1 κατασκευάζεται με εξαρτήματα από Κινέζους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου του ρομπότ Ti5 για τις αρθρώσεις και του Galaxea AI — το οποίο υποστηρίζεται από την Ant — για το πλαίσιο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με την Unitree και την εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης Orbbec Inc. , πρόσθεσαν τα άτομα, ζητώντας να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Η Ant και οι άλλες εταιρείες δεν απάντησαν σε ερωτήματα μέσω email σχετικά με τους προμηθευτές.

«Η πραγματική φυσική κατασκευή μπορεί πιθανώς να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες σχετικά εύκολα, αλλά η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μοντέλου είναι το κλειδί», δήλωσε ο Άντι Μοκ, ανώτερος ερευνητής στο μη κυβερνητικό think tank Center for China and Globalization με έδρα το Πεκίνο. «Μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις θα είναι το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης και όχι απαραίτητα η κατασκευή ή η μηχανική. Η Κίνα έχει τρομερούς ανταγωνιστές σε αυτόν τον χώρο».

Το μεγάλο μοντέλο της Ant επιτρέπει στο ρομπότ R1 να διαχειρίζεται τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό σύνθετων εργασιών. Η εταιρεία δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη της βοηθά το R1 να σχεδιάζει και να εκτελεί εργασίες όπως η προετοιμασία και το σερβίρισμα ενός γεύματος. Θεωρητικά, μπορεί επίσης να μάθει νέες συνταγές και πώς να χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία, από γουόκ μέχρι σόμπες. Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα χωρικής αντίληψης μπορεί να αναγνωρίζει σχέσεις μεταξύ αντικειμένων, όπως τραπέζια και συσκευές.

Το Bloomberg News δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς της Ant. Εν μέρει για λόγους ασφαλείας, η Ant εξακολουθεί να δοκιμάζει το ρομπότ της σε μέρη όπως κέντρα κοινοτικής φροντίδας και εστιατόρια και δεν το πουλάει σε πελάτες λιανικής. Η εταιρεία δεν έχει ορίσει ακόμη τιμή. Μακροπρόθεσμα, η εταιρεία προσπαθεί να αναπτύξει ρομπότ συντροφιάς και φροντίδας σχεδιασμένα να βελτιώνουν την καθημερινή ζωή, από την ιατρική βοήθεια έως τις οικιακές εργασίες.

Η Ant, η οποία επένδυσε στην Unitree και διερευνά την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη εδώ και χρόνια, τον Ιούνιο προσέφερε μια εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης που ονομάζεται AQ, η οποία αναλύει ιατρικές αναφορές και παρέχει συστάσεις γιατρών. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την απόφαση της Ant να αγοράσει την κινεζική διαδικτυακή πλατφόρμα υγειονομικής περίθαλψης Haodf.com φέτος.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του
Ασύλληπτη τραγωδία 12.09.25

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του

O 54χρονος που σκοτώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο