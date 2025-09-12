magazin
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς
Go Fun 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς

Μια απρόσμενη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χανκς και την Στρατιωτική Ακαδημία του West Point και στη μέση ο Ντόναλντ Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Spotlight

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του ηθοποιού Τομ Χανκς, χαρακτηρίζοντάς τον «καταστροφικό» και «woke», μετά την αιφνίδια απόφαση της Στρατιωτικής Ακαδημίας του West Point να ακυρώσει την τελετή βράβευσης του για τις «υπηρεσίες του στη μεγάλη οθόνη».

Σε ανάρτησή του τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικρότησε την απόφαση του Συνδέσμου Αποφοίτων της Στρατιωτικής Ακαδημίας West Point να ματαιώσει την εκδήλωση προς τιμήν του Τομ Χανκς, ο οποίος έχει τιμηθεί δύο φορές με Όσκαρ και έχει υποδυθεί πολυάριθμους στρατιωτικούς χαρακτήρες, ενώ διαθέτει επίσης μακρά ιστορία υποστήριξης των βετεράνων πολέμου.

«Το υπέροχο West Point (που γίνεται όλο και πιο υπέροχο!) ακύρωσε έξυπνα την τελετή βράβευσης για τον ηθοποιό Τομ Χανκς», έγραψε ο Τραμπ.

«Σημαντική κίνηση! Δεν χρειαζόμαστε καταστροφικούς, WOKE παραλήπτες να παίρνουν τα πολυαγαπημένα μας Αμερικανικά Βραβεία!!!» σημείωσε ενώ συνέχισε με καυστικό ύφος: «Ας ελπίσουμε ότι τα Βραβεία της Ακαδημίας και άλλες ψεύτικες τελετές βράβευσης θα αναθεωρήσουν τα πρότυπά τους στο όνομα της Δικαιοσύνης και της Ακεραιότητας. Δείτε τις ΝΕΚΡΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΕΙΣ να πληθαίνουν!»

Ο Τομ Χανκς είχε προγραμματιστεί να λάβει το βραβείο Sylvanus Thayer για το 2025 στα τέλη Σεπτεμβρίου ως αναγνώριση των «υπηρεσιών και των επιτευγμάτων του προς το εθνικό συμφέρον».

Σε μήνυμα προς τους καθηγητές, ο συνταξιούχος συνταγματάρχης Μαρκ Μπίγκερ δήλωσε ότι η ακύρωση θα επιτρέψει στο ίδρυμα «να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην κύρια αποστολή του, που είναι η προετοιμασία των δοκίμων για να ηγηθούν, να πολεμήσουν και να νικήσουν ως αξιωματικοί στην πιο φονική δύναμη του κόσμου, τον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών», χωρίς ωστόσο να εξηγήσει πώς συνδέονται οι δύο αυτές αποφάσεις.

Ο Τομ Χανκς έχει εκφράσει στο παρελθόν την υποστήριξή του σε Δημοκρατικούς υποψηφίους, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και η Χίλαρι Κλίντον.

Έχει επίσης εμπλακεί ενεργά σε θέματα που αφορούν τους βετεράνους, έχοντας διατελέσει εκπρόσωπος του Μνημείου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσινγκτον, ενώ έχει τιμηθεί με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2016.

Στους αξέχαστους ρόλους του συγκαταλέγονται ο Λοχαγός Τζον Μίλερ στη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, ο Φόρεστ Γκαμπ και ο Στρατηγός Ερνι Κράουζε στο Greyhound: Η μάχη του Ατλαντικού.

YouTube thumbnail

Το βραβείο Sylvanus Thayer απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν πολίτη «του οποίου οι υπηρεσίες και τα επιτεύγματα στο εθνικό συμφέρον αποτελούν παράδειγμα προσωπικής αφοσίωσης στα ιδανικά του ‘Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα’».

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του West Point τον Ιούνιο, η επιλογή του Τομ Χανκς είχε γίνει με βάση την προσφορά του.

«Ο Τομ Χανκς έχει κάνει περισσότερα για την θετική απεικόνιση του Αμερικανού στρατιωτικού, περισσότερα για τη φροντίδα των βετεράνων, των φροντιστών και των οικογενειών τους, και περισσότερα για το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα και όλους τους κλάδους της κυβέρνησης, από πολλούς άλλους Αμερικανούς», είχε δηλώσει τότε ο Ρόμπερτ Α. ΜακΝτόναλντ, πρόεδρος του συμβουλίου της Ακαδημίας.

Ο Χανκς, είχε δηλώσει ότι η απονομή θα σηματοδοτούσε την πρώτη του επίσκεψη στο West Point, χαρακτηρίζοντας την ευκαιρία ως «απλά εκπληκτική». Ο ίδιος ο ηθοποιός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την ακύρωση.

Η κίνηση αυτή του προέδρου έρχεται λίγες ημέρες αφότου ανακοίνωσε το σχέδιό του να τιμήσει τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

YouTube thumbnail

Οι βεντέτες του Ντόναλντ Τραμπ

O Τομ Χανκς είναι ο τελευταίος σε μια μεγάλη λίστα διασημοτήτων που έχουν μπει στο στόχαστρο του Τραμπ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να είναι ένας από τους λίγους πολιτικούς που έχουν καταφέρει να μετατρέψουν τις προσωπικές τους αντιπαραθέσεις με διασημότητες σε κεντρικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας τους.

Από τους τηλεοπτικούς παρουσιαστές μέχρι τους κορυφαίους ηθοποιούς, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτεθεί σε όσους θεωρεί αντιπάλους, εδραιώνοντας μια στρατηγική που θολώνει τα όρια μεταξύ πολιτικής και ψυχαγωγίας.

Η πρόσφατη επίθεση του στον Τομ Χανκς και τα τα «πολυαγαπημένα αμερικανικά βραβεία» που δεν αξίζουν όσοι «υπηρετούν μια καταστροφική ατζέντα« συνεχίζει το μοτίβο του Τραμπ να επιτίθεται σε εκδηλώσεις απονομής βραβείων.

Η χρόνια έχθρα του Τραμπ με τα βραβεία Emmy και Όσκαρ (και τις επιτροπές και μέλη τους) είναι ευρέως γνωστή.

YouTube thumbnail

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πικρία του που το ριάλιτι σόου του, The Apprentice, δεν κέρδισε ποτέ Emmy, υποστηρίζοντας ότι «έχει εξαπατηθεί» και πως «τα Emmy είναι καθαρά πολιτική».

Η κόντρα του με τους παρουσιαστές Τζίμι Κίμελ και Στίβεν Κολμπέρ είναι επίσης χαρακτηριστική. Αρκετές φορές έχει αναφερθεί στα «ψεύτικα σόου» τους και στις «νεκρές τηλεθεάσεις» τους, ενώ ο ίδιος ο Κίμελ έχει διαβάσει δημοσίως στην τελετή των Όσκαρ τις επιθετικές αναρτήσεις του Τραμπ.

Πέρα από τα βραβεία, ο Τραμπ έχει επεκτείνει τις επιθέσεις του και σε άλλους διάσημους, όπως η Τέιλορ Σουίφτ καθώς οι δημόσιες διαμάχες του με διασημότητες αποτελούν μια συνεπή πολιτική στρατηγική που έχει στόχο τη λαϊκή βάση του MAGA κινήματος.

Ο Τραμπ απολαμβάνει να παρουσιάζει τον εαυτό του ως αντισυστημικό που μάχεται ενάντια στο «κατεστημένο» του Χόλιγουντ και της showbiz. Αυτή η τακτική του επιτρέπει να ενισχύει την εικόνα του ως ηγέτη που δεν φοβάται να τα βάλει με την «ελίτ» του θεάματος.

Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
