Εντολή να παραμείνουν τα παιδιά μέσα στα σπίτια λόγω «μαζικής επίθεσης» drones από την Ουκρανία έδωσαν οι Αρχές στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία.

Για τον ίδιο λόγο έκλεισαν επίσης εμπορικά κέντρα, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι εξαιτίας της πτώσης «συντριμμιών από drones» προσκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ πρόσθεσε ότι έγινε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης.

Ρωσία – Ουκρανία: Προειδοποίηση Γκουτέρες για εξάπλωση της σύγκρουσης

Για τον «πραγματικό κίνδυνο» εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων για κατάρριψη «ρωσικών drones τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας».

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία μετά το περιστατικό επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Οι υπουργοί Άμυνας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου όπου καταδίκασαν την εισβολή των drones και εξέφρασαν τη στήριξή τους στη Βαρσοβία. Νωρίτερα, ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, έστειλε μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι: «Είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του ότι η εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία καταδεικνύει ότι η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία κοινής αντιαεροπορικής άμυνας και μιας αποτελεσματικής ασπίδας.

«Πρέπει να εργαστούμε για ένα κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική (αντιπυραυλική-αντιαεροπορική) ασπίδα πάνω από την Ευρώπη», ανέφερε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Telegram μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον Μαρκ Ρούτε και άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

«Η Ουκρανία το έχει προτείνει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού στις τρέχουσες προκλήσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι σε ενδεχόμενες απειλές για όλους τους Ευρωπαίους στο μέλλον», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.