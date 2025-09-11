Γιατί περιμένει τη FIFA η Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη μεταγραφή του Λαπόρτ
Αβέβαιο συνεχίζει να παραμένει το μέλλον του Εμερίκ Λαπόρτ, αφού τόσο ο Ισπανός στόπερ, όσο και η Αθλέτικ Μπιλμπάο βρίσκονται στο… περίμενε.
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ήρθε σε συμφωνία με τον Εμερίκ Λαπόρτ, πριν από την ολοκλήρωση των μεταγραφών και έτσι ο Ισπανός στόπερ ήταν να επιστρέψει στη χώρα των Βάσκων, με το… σύμπαν ωστόσο να έχει άλλα σχέδια.
Το deal δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα επίσημα λόγω κωλυσιεργίας στο σύστημα των μεταγραφών, κάνοντας έξαλλη την ισπανική ομάδα.
Τι πιστεύουν στην Μπιλμπάο για Λαπόρτ
Η Μπιλμπάο, θεωρεί ότι η μεταγραφή ολοκληρώθηκε εντός των χρονικών ορίων και προσέφυγε στην FIFA για να βρεθεί λύση και να διαπιστωθεί ότι όλα έγιναν νόμιμα, με τον Λαπόρτ να περιμένει πλέον την απόφαση.
Ειδικό κλιμάκιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, θα εξετάσει τόσο τα έγγραφα που αντάλλαξαν οι δύο ομάδες, όσο και τα χρονικά όρια, προκειμένου να αποφανθεί αν η μεταγραφή του Ισπανού στόπερ στην Μπιλμπάο ήταν εντός των πλαισίων και των ορίων που πρέπει.
Διαφορετικά ο Λαπόρτ θα παραμείνει στην Αλ Νασρ και η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε θα μείνει χωρίς στόπερ.
