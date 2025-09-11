Με Ηλιού, Ανδρέα και διορία σε Χαρίτση η ομιλία Φάμελλου

Τι ακολουθεί μετά το πρόγραμμα; Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεδίπλωσε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ το σύνολο των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα μεγάλα θέματα. Φορολογικό, ακρίβεια, εξωτερική πολιτική, πρόταση για νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, στέγαση και πολλά άλλα.

Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Το ζήτημα των συμμαχιών βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του, με τον ίδιο να χρησιμοποιεί μάλιστα δύο φράσεις, οι οποίες φέρουν ειδικό βάρος και έχουν το δικό τους ιστορικό φορτίο. «Η Δημοκρατία ανήκει στον λαό, και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας «εμείς θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα». Η πρώτη φράση θυμίζει το ιστορικό σύνθημα, που έβγαινε από τα χείλη χιλιάδων οπαδών του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Η δεύτερη ανήκει στην μεγάλη φυσιογνωμία της προδικτατορικής αριστεράς και της ΕΔΑ, στον Ηλία Ηλιού.

Και κάπως έτσι, ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου, επικαλούμενος μάλιστα πολλές φορές τις «αξίες της αριστεράς», επιχείρησε, από τη μία πλευρά, να τονώσει τον κομματικό πατριωτισμό των κουρασμένων -από τις εσωκομματικές φουρτούνες και τις διασπάσεις- μελών και στελεχών του κόμματος, και από την άλλη, να «κλείσει το μάτι» στο πασοκογενές εκλογικό ακροατήριο.

Άλλωστε, κατά το παρελθόν, η συνταγή της εκλογικής επιτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε τόσο τα παραδοσιακά ακροατήρια της αριστεράς όσο και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που στρέφονταν κατά χιλιάδες προς τον Αλέξη Τσίπρα τα χρόνια της κρίσης. Σημειωτέον ότι, ο Σωκράτης Φάμελλος απέφυγε -όπως ήταν αναμενόμενο- να πει πολλά για τον πρώην πρωθυπουργό, πέρα από την υπεράσπιση των πεπραγμένων της κυβέρνησής τους.

Η εποχή όμως, έχει αλλάξει και αυτό το γνωρίζουν και στην Κουμουνδούρου.

Τα «καρφιά» σε Ανδρουλάκη και η διορία σε Χαρίτση

«Η λύση δεν βρίσκεται σε δήθεν αντισυστημικές δυνάμεις που λειτουργούν σαν βαλβίδα εκτόνωσης της κοινωνικής οργής, αλλά δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Γιατί δεν έχουν πρόγραμμα ρήξης, ούτε εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας». Με αυτόν τον τρόπο, φωτογραφίζοντας εμμέσως πλην σαφώς δύο συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας, ούτε με την Πλεύση Ελευθερίας ούτε με το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Παράλληλα, όμως, ο κ. Φάμελλος έριξε «καρφιά» τόσο προς την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και προς τον Αλέξη Χαρίτση. «Για να νικήσει η Δημοκρατία δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές ή κομματικές στρατηγικές» ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά, λέγοντας ότι «χρειάζεται καθαρή πρόταση». Είπε δε ότι «δεν μπορεί υπάρχουν ίσες αποστάσεις από μια δεξιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα».

Μπορεί να υπογράμμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στις προοδευτικές συγκλίσεις», υπενθυμίζοντας πως ζήτησε από τον Μάρτιο να υπάρξει κοινοβουλευτική συμπόρευση, φόρουμ διαλόγου και κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων -το οποίο χαρακτήρισε μάλιστα «ψηφοδέλτιο νίκης»- εντούτοις, δεν έκρυψε τη δυσφορία του για τη στάση κυρίως της Νέας Αριστεράς. Οι γνωρίζοντες εξέφρασαν την εκτίμηση ότι πρόκειται για μία νέα διορία προς τη μεριά της Πατησίων, παρόλο που δεν έκανε ονομαστική αναφορά.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε την πολιτική αλλαγή «κοινωνική αναγκαιότητα», στέλνοντας νέα μηνύματα προς την υπόλοιπη προοδευτική αντιπολίτευση: «Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να μιλήσουν ξεκάθαρα. Θα επιλέξουν να είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος;». Βέβαια, είπε ότι δεν απαιτείται απλά «μία συμφωνία κορυφής», υπογραμμίζοντας ότι «εφόσον οι ηγεσίες αρνούνται ή καθυστερούν», τότε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται «στους πολίτες που δεν βολεύονται».