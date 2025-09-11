Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης – «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας εκφώνησε την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στην 89η ΔΕΘ, κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος.

Για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Ο κ. Κουτσούμπας αρχικά αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανάμεσα σε άλλα, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι: «Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από παροχές και μεταρρυθμίσεις προς όφελος ουσιαστικά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

«Η κυβέρνηση μιλά για τη ‘μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης’, με την οποία -τάχα- ‘το μέρισμα της ανάπτυξης μοιράζεται σε όλους τους Έλληνες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά’. Ωραία λόγια, αλλά παντελώς ψεύτικα…

Η αλήθεια είναι ότι τις όποιες ‘φοροελαφρύνσεις’ εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τις έχει προεισπράξει η κυβέρνηση, δυο και τρεις φορές: Με τους άδικους άμεσους και κυρίως έμμεσους φόρους, που δεν αντισταθμίζουν ούτε στο ελάχιστο, τα ασήκωτα βάρη της ακρίβειας, των δαπανών για την Υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, τα ενοίκια και τα στεγαστικά δάνεια», τόνισε.

«Αν βέβαια πιστέψουμε τον κ. Μητσοτάκη, τότε τα προνόμια του μεγάλου κεφαλαίου δεν είναι τίποτα μπροστά στους ‘μεγάλους ευνοημένους’ της φορολογικής του μεταρρύθμισης, τους νέους μέχρι 25 ετών που μας είπε ότι δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος!

Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει και δεν ξέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων σε αυτές τις ηλικίες δουλεύουν με τον κατώτατο μισθό, με ημιαπασχόληση ή με ‘μαύρη’, ανασφάλιστη εργασία. Και φυσικά το βασικό τους πρόβλημα, δεν είναι τόσο η φορολογία εισοδήματος, αλλά οι χαμηλοί μισθοί, οι έμμεσοι φόροι, η ακρίβεια, τα ενοίκια και εσχάτως ο κίνδυνος διαγραφής από τις σχολή τους, με την οποία απειλεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κυρίως τους φοιτητές που εργάζονται, δηλαδή, αυτούς κυρίως τους νέους που κατά τα άλλα ισχυρίζεται ότι ευνοεί», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Για τους πανηγυρισμούς Μητσοτάκη για τις έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

«Σε αυτές τις συνθήκες, θα ήταν φαιδροί, αν δεν ήταν επικίνδυνοι οι πανηγυρισμοί του κ. Μητσοτάκη για – προσέξτε – ‘επιβεβαίωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων’, από το γεγονός ότι αμερικάνικοι ενεργειακοί κολοσσοί διεκδικούν να “βάλουν στο χέρι” τον υποθαλάσσιο πλούτο νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Αλήθεια, από πότε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται από τις επιχειρηματικές προθέσεις του κάθε μονοπωλίου;

Και τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης αν αύριο, το ίδιο ή ένα άλλο αμερικάνικο μονοπώλιο, υπογράψει, για παράδειγμα, μια συμφωνία με τη Λιβύη στη βάση του απαράδεκτου τουρκολυβικού μνημονίου;», αναρωτήθηκε.

«Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά

«Η πιο μεγάλη πρόκληση, είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, να παρουσιάσουν τα μέτρα τους σαν “στήριξη των οικογενειών με παιδιά”, ή ακόμα και σαν απάντηση στο δημογραφικό!!! Είναι όντως προκλητικό να τα ακούς αυτά, όταν η κυβέρνηση φέρνει το τερατούργημα της 13ωρης δουλειάς, που εξαφανίζει τον ελεύθερο χρόνο για τους εργαζόμενους γονείς», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Κριτική στο ΠΑΣΟΚ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Να παραπονιέσαι ότι ο πρωθυπουργός ‘αντιγράφει τις προτάσεις σου’, όπως κάνει όλη την ώρα το ΠΑΣΟΚ. Ή να μιλάς για ‘πατριωτικές εισφορές’ και να δίνεις εύσημα πατριωτισμού στους εκμεταλλευτές του λαού, σε αυτούς που μόνη τους πατρίδα έχουν τα κέρδη τους, αφού και τα μικρά παιδιά ξέρουν ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα».

Οι προτάσεις του ΚΚΕ «αμφισβητούν και συγκρούονται με τα ίδια τα βάθρα της πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση»

«Το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις δημογραφικές εξελίξεις, με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, τόσο μέσα στη Βουλή, όσο και μέσα στους εργατικούς, λαϊκούς αγώνες.

Πρόκειται για προτάσεις, που αμφισβητούν και συγκρούονται με τα ίδια τα βάθρα της πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και τα οποία δεν αμφισβητεί κανένα από τα κόμματα της ‘ευρωενωσιακής κανονικότητας’», είπε ο κ. Κουτσούμπας.

«Κράτος εχθρικό για τις πραγματικές ανάγκες του λαού»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι: «Ο λαός έχει απέναντί του, όχι απλά μια κυβέρνηση ή ορισμένα κόμματα, αλλά συνολικά ένα κράτος εχθρικό για τις πραγματικές ανάγκες του».

«Τα παραδείγματα για το πόσο εχθρικό για το λαό είναι το αστικό κράτος είναι ατελείωτα: Είναι ένα κράτος που έστησε έναν ολόκληρο μηχανισμό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να προωθήσει την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ, που βρίσκεται κόντρα στα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών.

Γι’ αυτούς, μάλιστα, και για τα μεγάλα τους προβλήματα, όπως το κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές με τις οποίες δίνουν τα προϊόντα τους στους βιομηχάνους, τίποτα δεν βρήκε να πει στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης. Όμως, πάνω εκεί καλλιεργήθηκε όλο αυτό το απόστημα της διαφθοράς και της ρεμούλας που ήρθε στην επιφάνεια, με πρώτα βιολιά τα διάφορα γαλάζια στελέχη. Αυτό έχει το θράσος να ονομάζει ο κ. Μητσοτάκης ‘παθογένεια’», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Αντίπαλος της κυβέρνησης υπάρχει» – Για το ζήτημα της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι: «Πολλοί λένε σήμερα, ότι ‘η κυβέρνηση παίζει χωρίς αντίπαλο’ και αυτό το αποδίδουν στην ‘πολυδιάσπαση’ των δυνάμεων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, συνολικά της συστημικής αντιπολίτευσης.

Τα αδιέξοδα αυτών των δυνάμεων, όμως, δεν είναι αποτέλεσμα της πολυδιάσπασής τους. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει: Η διάψευση των ελπίδων που είχαν καλλιεργήσει στον λαό κάθε φορά που κυβέρνησαν, η συναινετική τους στάση ως αντιπολίτευση, οι ίδιες οι μεγάλες δεσμεύσεις τους απέναντι στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στο μεγάλο κεφάλαιο».

«Αντίπαλος της κυβέρνησης, όμως, υπάρχει», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας:

«Είναι οι εργαζόμενοι που οργανώνονται στα συνδικάτα τους, που βελτιώνουν αργά αλλά σταθερά τον συσχετισμό σε Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα, που προετοιμάζουν την απάντηση στο νέο αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης με τη μεγάλη πανελλαδική, πανεργατική απεργία την 1η του Οκτώβρη.

Είναι ο λαός και η νεολαία που διαδηλώνουν ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, ενάντια στη στήριξη της κυβέρνησης στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία απέναντι στον λαό της Παλαιστίνης, κινητοποιήσεις που στριμώχνουν και εκθέτουν την κυβέρνηση με αποτέλεσμα να πασχίζει να τους κολλήσει -εκτός των άλλων- και τη ρετσινιά του ‘αντισημιτισμού’».

Σε αυτό το σημείο ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε: «Και με την ευκαιρία αυτή, να τονίσουμε ότι παραμένει επίκαιρο το αίτημα για πλήρη αναγνώριση από την Ελλάδα ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής από το 2015. Εδώ και τώρα πρέπει να γίνει αυτό και όχι σε κάποιο ακαθόριστο μέλλον, όταν θα έχει ολοκληρώσει τα νοσηρά του σχέδια ο σφαγέας Νετανιάχου».

«Υπόγειο ρεύμα» αντίστασης και αμφισβήτησης που δυναμώνει

«Αντίπαλος της κυβέρνησης είναι επίσης, οι μαχόμενοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί που τους χαλάνε τις στημένες φιέστες και αποκαλύπτουν τις αντιδραστικές στοχεύσεις της πολιτικής τους.

Είναι τα εκατομμύρια που βγήκαν στους δρόμους πολλές φορές τα τελευταία δυόμιση χρόνια, μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων, απαιτώντας να τιμωρηθούν οι ένοχοι για το έγκλημα των Τεμπών, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, να μην υπάρξουν νέα Τέμπη.

Είναι το κίνημα της νεολαίας που διεκδικεί δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα, πρόσβαση στον αθλητισμό, τον πολιτισμό.

Όλα αυτά αποτελούν σήμερα ένα “υπόγειο ρεύμα” αντίστασης και αμφισβήτησης, που μπορεί να μην προβάλλεται αρκετά στα ΜΜΕ, αλλά υπάρχει και δυναμώνει κάθε μέρα. Ένα ρεύμα, που αύριο μπορεί να συνενωθεί σε ένα μεγάλο, πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα, ταξικά προσανατολισμένο, που θα θέσει και θα παλέψει στόχους σε αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, μέχρι την οριστική ανατροπή του συστήματος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα και εκεί θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις το ΚΚΕ.

Καμία συζήτηση για δήθεν “αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου” της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας, Μια ανούσια συζήτηση -που έρχεται κι αυτή από πολύ παλιά- δεν μπορεί να αποτελέσει πραγματική ελπίδα και διέξοδο για τον λαό», πρόσθεσε.

«Πραγματικά νέο παραγωγικό μοντέλο, είναι μόνο ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης που προτείνει το ΚΚΕ. Κι αυτός είναι ο δρόμος της κατάργησης της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και του αδηφάγου κέρδους. Είναι ο δρόμος της εργατικής εξουσίας, του σοσιαλισμού», τόνισε.

«Γι’ αυτό και τους καλούμε να συμπορευτούν πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά με το ΚΚΕ. Σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, χέρι-χέρι, όλοι και όλες μαζί.

Για να ανοίξουμε αυτόν τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για την πατρίδα μας και τον λαό της», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.

