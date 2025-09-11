view
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InView 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:30
Eνσωμάτωση

Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Spotlight

Και μόνο το άκουσμα της φράσης «11η Σεπτεμβρίου», «Nine eleven» για τους αμερικανούς, αρκεί. Η σκέψη όσων έζησαν τις απόκοσμες εκείνες στιγμές της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, επιστρέφει αυτόματα στην ημέρα εκείνη.

Είναι η ημέρα που οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης γίνονται το επίκεντρο ενός από τα πιο αποτρόπαια τρομοκρατικά χτυπήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, που άφησε πίσω του 2.997 νεκρούς.

Η τρομοκρατική επίθεση στα δύο αυτά κτίρια, στη Νέα Υόρκη και στο κτίριο του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον εκτελέστηκε από 19 αεροπειρατές που κατέλαβαν τεσσερα επιβατικά αεροσκαφη και οδήγησαν τα τρία από αυτά σε πρόσκρουση στα προαναφερθέντα κτίρια. Οι επιβάτες του τέταρτου αεροσκάφους, αντιλαμβανόμενοι την πρόθεση των αεροπειρατών προκάλεσαν τη συντριβή του πριν αυτό φτάσει σε κατοικημένη περιοχή.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 12.9.2001, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Γράφει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 12ης Σεπτεμβρίου 2001:

«Τη χειρότερη εθνική τραγωδία στη μεταπολεμική ιστορία τους έζησαν χθες οι ΗΠΑ μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις, που άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες και σκόρπισαν την καταστροφή και τον πανικό στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον.

»Οι επιθέσεις ισοπέδωσαν τα σύμβολα της οικονομικής και της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ, καταστρέφοντας τους δίδυμους ουρανοξύστες του World Trade Center στη Νέα Υόρκη και το νοτιοδυτικό τμήμα του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον».

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 12.9.2001, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Οι επιθέσεις λεπτό προς λεπτό

Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά.

08:46 π.μ. (τοπική ώρα). Πρώτη επίθεση.

Οι αεροπειρατές της πτήσης 11 της American Airlines, ρίχνουν το Boeing 767 ανάμεσα στον 93ο και 99ο όροφο του ουρανοξύστη «Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 1», του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

09:03 π.μ. Δεύτερη επίθεση.

Το Boeing 767 της πτήσης 175 της United Airlines προσκρούει, με τον ίδιο τρόπο, ανάμεσα στον 75ο και 85ο όροφο του δεύτερου ουρανοξύστη του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

09:37 π.μ. Τρίτη επίθεση.

Οι αεροπειρατές ρίχνουν το Boeing 757 της πτήσης 77, της American Airlines, στη δυτική πτέρυγα του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον. Οσοι επιβαίνουν στο Boeing και ακόμα 125 μέλη του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Πενταγώνου χάνουν τη ζωή τους.

09:59 πμ
Ο ουρανοξύστης των Δίδυμων Πύργων, «Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 2» καταρρέει.

10:07 πμ
Aεροπειρατές έχουν καταλάβει τον έλεγχο και της πτήσης 93 της American Airlines. Οι επιβάτες πληροφορούνται για την πτώση των τριών άλλων αεροσκαφών, και επιχειρούν να ανακαταλάβουν το αεροπλάνο. Δεν τα καταφέρνουν, αναγκάζουν όμως τους αεροπειρατές να ρίξουν επιτόπου το αεροσκάφος πριν φτάσουν στο κτίριο που αποτελούσε στόχο τους.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην Πενσιλβανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 43 επιβαίνοντες. Εκτιμάται ότι αρχικός στόχος των αεροπειρατών ήταν να ρίξουν το αεροπλάνο στον Λευκό Οίκο ή το Καπιτώλιο.

10:30 πμ
Καταρρέει και ο δεύτερος ουρανοξύστης των Δίδυμων Πύργων, «Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 1» . Οι Δίδυμοι Πύργοι δεν υπάρχουν πλέον.  Όπως αναφέρει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 12ης Σεπτεμβρίου 2001,  επί ώρες το κέντρο της Νέας Υόρκης βυθίζεται στο χάος, καθώς αποκλείονται όλες οι γέφυρες και τα τούνελ προς και από το Μανχάταν.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντολφ Τζουλιάνι δίνει εντολή να εκκενωθεί το Μανχάταν αναφέροντας: «O αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους θα είναι τρομακτικός»

«ΤΑ ΝΕΑ», 12.9.2001, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Θεωρείες συνωμοσίας

Οι αεροπειρατές ταυτοποιήθηκαν γρήγορα και, όπως αποδείχθηκε, ήταν μέλη της ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ Κάιντα και έδρασαν υπό τις εντολές του ηγέτη της, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Λίγες εβδομάδες αργότερα μάλιστα, εκπρόσωπος της Αλ Κάιντα δήλωσε: «Oι Αμερικανοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την άδεια του Θεού, οι καταιγίδα των επιτιθέμενων αεροπλάνων δεν θα σταματήσει».

Το παγκόσμιο σοκ που που προκλήθηκε ήταν μεγάλο και σύντομα, όπως συνήθως συμβαίνει, άρχισαν να ξεφυτρώνουν διάφορες θεωρείες συνωμοσίας για το ποιοι πραγματικά κρύβονταν πίσω από το απάνθρωπο αυτό τρομοκρατικό χτύπημα.

Όπως αναφέρουν η Ειρήνη Ψυχάρη και «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 11ης Σεπτεμβρίου 2ο11: «Στο ΥouΤube εκατοντάδες βίντεο, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, αναλύουν ή απλώς παραθέτουν τις «αδιάσειστες» αποδείξεις τους- συνήθως με τη συνοδεία ανατριχιαστικών μετα-αποκαλυπτικών μουσικών ήχων – για το πώς όλα συνιστούν μέρος μιας μεγαλύτερης συνωμοσίας (…)

«ΤΑ ΝΕΑ», 12.9.2001, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

»Ο εχθρός δεν είναι κάποιοι άραβες εξτρεμιστές οι οποίοι μισούν τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία είτε οργάνωσε και εκτέλεσε τις επιθέσεις είτε, σύμφωνα με τους πιο «μετριοπαθείς», γνώριζε εκ των προτέρων για αυτές αλλά δεν έκανε τίποτε για να τις αποτρέψει.

»Ο αντικειμενικός στόχος μιας τέτοιας ενέργειας είναι ασαφής και πυροδοτεί πλήθος υποθέσεων: η εισβολή σε αραβικά κράτη για να ικανοποιηθεί η «δίψα» για τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής ή η εγγενής τάση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν την ισχύ τους σε παγκόσμιο επίπεδο, εκμεταλλευόμενες το νέο «Περλ Χάρμπορ» που οι ίδιες προκάλεσαν. Υπάρχει, φυσικά, και η εκδοχή η οποία θέλει τους ισραηλινούς πράκτορες της Μοσάντ να βρίσκονται πίσω από τη «σφαγή» της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Ειδοποιήθηκαν οι Εβραίοι»

»Γιατί- λένε οι συνωμοσιολόγοι- περίπου 4.000 εβραίοι που εικάζεται ότι εργάζονταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν εμφανίστηκαν εκείνη την ημέρα στη δουλειά τους; Μα «φυσικά» γιατί είχαν ειδοποιηθεί για την επικείμενη επίθεση, απαντούν. Η συγκεκριμένη θεωρία βρίσκει τις «ρίζες» της σε μια δήλωση του τότε ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών ότι «στις πόλεις που δέχθηκαν επίθεση βρίσκονταν 4.000 πολίτες του Ισραήλ». Και παραβλέπουν φυσικά το γεγονός ότι περίπου ο ένας στους 10 νεκρούς από τις επιθέσεις ήταν εβραίος- κάτι απόλυτα φυσιολογικό στη Νέα Υόρκη, τη μεγαλύτερη εβραιούπολη του κόσμου.

Επιζώντες της επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, 11.9.2001

«Οι Δίδυμοι Πύργοι κατεδαφίστηκαν με εκρηκτικά»

»»Βασίλισσα» των θεωριών συνωμοσίας για την 11η Σεπτεμβρίου είναι όμως αυτή η οποία θέλει τον βόρειο και τον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου να μην κατέρρευσαν από την πρόσκρουση των αεροπλάνων και τη φωτιά που προκλήθηκε ύστερα, αλλά από «ελεγχόμενη κατεδάφιση με εκρηκτικά» τα οποία είχαν τοποθετηθεί στη βάση των κτιρίων από την αμερικανική κυβέρνηση.

»Ωστόσο, εκτενής έρευνα που διενεργήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας των ΗΠΑ (ΝΙSΤ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αεροσκάφη κατέστρεψαν τις κολόνες υποστήριξης, καθώς και το σύστημα πυρασφάλειας των κτιρίων. Εξάλλου, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, σε περίπτωση ελεγχόμενης κατεδάφισης η κατάρρευση των κτιρίων ξεκινάει από κάτω.

(…)

«Το Πεντάγωνο χτυπήθηκε από πύραυλο»

»»Γιατί άραγε η τρύπα που προκλήθηκε στο κτίριο», αναρωτιούνται οι θιασώτες των θεωριών συνωμοσίας, «είναι κυκλική» και «γιατί στα πρώτα βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες δεν φαίνεται πουθενά το αεροπλάνο;». Επειδή, το αρχηγείο της αμερικανικής Αμυνας χτυπήθηκε όχι από αεροσκάφος αλλά από πύραυλο, απαντούν.

»Μάλιστα ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αργότερα σύρθηκε στο σημείο της υποτιθέμενης επίθεσης και μια ουρά από αποσυναρμολογημένο αεροσκάφος για να στηριχθεί η σκευωρία. Παραγνωρίζουν όμως τόσο τα πτώματα του πληρώματος και των επιβατών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, όπως και τις μαρτυρίες δεκάδων ανθρώπων που είδαν το αεροπλάνο να πέφτει στο Πεντάγωνο.

»Οι όχι τόσο ακραίοι «φίλοι» τής εν λόγω θεωρίας υποστηρίζουν ότι πράγματι το αεροπλάνο συνετρίβη στο Πεντάγωνο, ωστόσο ελεγχόταν από την αμερικανική κυβέρνηση και όχι από την Αλ Κάιντα. Εξάλλου, πώς θα γινόταν ένας ερασιτέχνης πιλότος να πραγματοποιήσει έναν τόσο περίπλοκο ελιγμό και να οδηγήσει το αεροσκάφος με τέτοια ακρίβεια στον στόχο του, διερωτούνται».

Θύματα

Σύμφωνα με επίσημες επιστημονικές αναφορές, πέραν τον 2,997 νεκρών, στα θύματα πρέπει να συμπεριληθούν 10.000 άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή των Δίδυμων Πύργων την ημέρα της επίθεσης και που διαγνώστηκαν με καρκίνο στο αναπνευστικό λόγω της εισπνοής τοξικού καπνού από τα φλεγόμενα συντρίμια των δίδυμων πύργων. Επίσης, 2.000 επιπλέον θάνατοι αποδίδονται σε ασθένειες που σχετίζονται με την 11η Σεπτεμβρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογία Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Μπάσκετ 09.09.25

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Σύνταξη
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
Χάος 09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς
Ελλάδα 09.09.25

Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση στα Τέμπη ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος
InView 09.09.25

Νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Έπσταϊν - Ευχετήρια κάρτα από τον Τραμπ με σκίτσο γυναικείο σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Πώς δρούσε 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Kατά τη διαδικασία απόπλου 11.09.25

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική: Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό
Στο Μαρούσι 11.09.25

Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό

Υπομονή καλούνται να κάνουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αττική, δεδομένης της αυξημένης κίνησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία

Σύνταξη
Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν
Ντροπή 11.09.25

Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν

Ο γνωστός κωμικός Τζέρι Σάινφελντ αποφάσισε να αγγίξει το θέμα της Γάζας σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ και το έκανε με τον χειρότερο τρόπο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πολωνία: Θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της
Απαγορευμένη ζώνη 11.09.25

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της θέτει η Πολωνία

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Σύνταξη
Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»

Η Γουλβς επιμένει για τον Χρήστο Μανδά, με την ιταλική Corriere να τονίζει ότι ο αγγλικός σύλλογος θα επανέλθει με νέα πρόταση στη Λάτσιο παρά το «άκυρο» που δέχθηκε το καλοκαίρι από τους Ρωμαίους.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο