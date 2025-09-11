Και μόνο το άκουσμα της φράσης «11η Σεπτεμβρίου», «Nine eleven» για τους αμερικανούς, αρκεί. Η σκέψη όσων έζησαν τις απόκοσμες εκείνες στιγμές της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, επιστρέφει αυτόματα στην ημέρα εκείνη.

Είναι η ημέρα που οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης γίνονται το επίκεντρο ενός από τα πιο αποτρόπαια τρομοκρατικά χτυπήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, που άφησε πίσω του 2.997 νεκρούς.

Η τρομοκρατική επίθεση στα δύο αυτά κτίρια, στη Νέα Υόρκη και στο κτίριο του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον εκτελέστηκε από 19 αεροπειρατές που κατέλαβαν τεσσερα επιβατικά αεροσκαφη και οδήγησαν τα τρία από αυτά σε πρόσκρουση στα προαναφερθέντα κτίρια. Οι επιβάτες του τέταρτου αεροσκάφους, αντιλαμβανόμενοι την πρόθεση των αεροπειρατών προκάλεσαν τη συντριβή του πριν αυτό φτάσει σε κατοικημένη περιοχή.

Γράφει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 12ης Σεπτεμβρίου 2001:

«Τη χειρότερη εθνική τραγωδία στη μεταπολεμική ιστορία τους έζησαν χθες οι ΗΠΑ μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις, που άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες και σκόρπισαν την καταστροφή και τον πανικό στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον.

»Οι επιθέσεις ισοπέδωσαν τα σύμβολα της οικονομικής και της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ, καταστρέφοντας τους δίδυμους ουρανοξύστες του World Trade Center στη Νέα Υόρκη και το νοτιοδυτικό τμήμα του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον».

Οι επιθέσεις λεπτό προς λεπτό

Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά.

08:46 π.μ. (τοπική ώρα). Πρώτη επίθεση.

Οι αεροπειρατές της πτήσης 11 της American Airlines, ρίχνουν το Boeing 767 ανάμεσα στον 93ο και 99ο όροφο του ουρανοξύστη «Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 1», του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

09:03 π.μ. Δεύτερη επίθεση.

Το Boeing 767 της πτήσης 175 της United Airlines προσκρούει, με τον ίδιο τρόπο, ανάμεσα στον 75ο και 85ο όροφο του δεύτερου ουρανοξύστη του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

09:37 π.μ. Τρίτη επίθεση.

Οι αεροπειρατές ρίχνουν το Boeing 757 της πτήσης 77, της American Airlines, στη δυτική πτέρυγα του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον. Οσοι επιβαίνουν στο Boeing και ακόμα 125 μέλη του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Πενταγώνου χάνουν τη ζωή τους.

09:59 πμ

Ο ουρανοξύστης των Δίδυμων Πύργων, «Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 2» καταρρέει.

10:07 πμ

Aεροπειρατές έχουν καταλάβει τον έλεγχο και της πτήσης 93 της American Airlines. Οι επιβάτες πληροφορούνται για την πτώση των τριών άλλων αεροσκαφών, και επιχειρούν να ανακαταλάβουν το αεροπλάνο. Δεν τα καταφέρνουν, αναγκάζουν όμως τους αεροπειρατές να ρίξουν επιτόπου το αεροσκάφος πριν φτάσουν στο κτίριο που αποτελούσε στόχο τους.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην Πενσιλβανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 43 επιβαίνοντες. Εκτιμάται ότι αρχικός στόχος των αεροπειρατών ήταν να ρίξουν το αεροπλάνο στον Λευκό Οίκο ή το Καπιτώλιο.

10:30 πμ

Καταρρέει και ο δεύτερος ουρανοξύστης των Δίδυμων Πύργων, «Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 1» . Οι Δίδυμοι Πύργοι δεν υπάρχουν πλέον. Όπως αναφέρει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 12ης Σεπτεμβρίου 2001, επί ώρες το κέντρο της Νέας Υόρκης βυθίζεται στο χάος, καθώς αποκλείονται όλες οι γέφυρες και τα τούνελ προς και από το Μανχάταν.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντολφ Τζουλιάνι δίνει εντολή να εκκενωθεί το Μανχάταν αναφέροντας: «O αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους θα είναι τρομακτικός»

Θεωρείες συνωμοσίας

Οι αεροπειρατές ταυτοποιήθηκαν γρήγορα και, όπως αποδείχθηκε, ήταν μέλη της ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ Κάιντα και έδρασαν υπό τις εντολές του ηγέτη της, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Λίγες εβδομάδες αργότερα μάλιστα, εκπρόσωπος της Αλ Κάιντα δήλωσε: «Oι Αμερικανοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την άδεια του Θεού, οι καταιγίδα των επιτιθέμενων αεροπλάνων δεν θα σταματήσει».

Το παγκόσμιο σοκ που που προκλήθηκε ήταν μεγάλο και σύντομα, όπως συνήθως συμβαίνει, άρχισαν να ξεφυτρώνουν διάφορες θεωρείες συνωμοσίας για το ποιοι πραγματικά κρύβονταν πίσω από το απάνθρωπο αυτό τρομοκρατικό χτύπημα.

Όπως αναφέρουν η Ειρήνη Ψυχάρη και «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 11ης Σεπτεμβρίου 2ο11: «Στο ΥouΤube εκατοντάδες βίντεο, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, αναλύουν ή απλώς παραθέτουν τις «αδιάσειστες» αποδείξεις τους- συνήθως με τη συνοδεία ανατριχιαστικών μετα-αποκαλυπτικών μουσικών ήχων – για το πώς όλα συνιστούν μέρος μιας μεγαλύτερης συνωμοσίας (…)

»Ο εχθρός δεν είναι κάποιοι άραβες εξτρεμιστές οι οποίοι μισούν τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία είτε οργάνωσε και εκτέλεσε τις επιθέσεις είτε, σύμφωνα με τους πιο «μετριοπαθείς», γνώριζε εκ των προτέρων για αυτές αλλά δεν έκανε τίποτε για να τις αποτρέψει.

»Ο αντικειμενικός στόχος μιας τέτοιας ενέργειας είναι ασαφής και πυροδοτεί πλήθος υποθέσεων: η εισβολή σε αραβικά κράτη για να ικανοποιηθεί η «δίψα» για τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής ή η εγγενής τάση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν την ισχύ τους σε παγκόσμιο επίπεδο, εκμεταλλευόμενες το νέο «Περλ Χάρμπορ» που οι ίδιες προκάλεσαν. Υπάρχει, φυσικά, και η εκδοχή η οποία θέλει τους ισραηλινούς πράκτορες της Μοσάντ να βρίσκονται πίσω από τη «σφαγή» της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Ειδοποιήθηκαν οι Εβραίοι»

»Γιατί- λένε οι συνωμοσιολόγοι- περίπου 4.000 εβραίοι που εικάζεται ότι εργάζονταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν εμφανίστηκαν εκείνη την ημέρα στη δουλειά τους; Μα «φυσικά» γιατί είχαν ειδοποιηθεί για την επικείμενη επίθεση, απαντούν. Η συγκεκριμένη θεωρία βρίσκει τις «ρίζες» της σε μια δήλωση του τότε ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών ότι «στις πόλεις που δέχθηκαν επίθεση βρίσκονταν 4.000 πολίτες του Ισραήλ». Και παραβλέπουν φυσικά το γεγονός ότι περίπου ο ένας στους 10 νεκρούς από τις επιθέσεις ήταν εβραίος- κάτι απόλυτα φυσιολογικό στη Νέα Υόρκη, τη μεγαλύτερη εβραιούπολη του κόσμου.

«Οι Δίδυμοι Πύργοι κατεδαφίστηκαν με εκρηκτικά»

»»Βασίλισσα» των θεωριών συνωμοσίας για την 11η Σεπτεμβρίου είναι όμως αυτή η οποία θέλει τον βόρειο και τον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου να μην κατέρρευσαν από την πρόσκρουση των αεροπλάνων και τη φωτιά που προκλήθηκε ύστερα, αλλά από «ελεγχόμενη κατεδάφιση με εκρηκτικά» τα οποία είχαν τοποθετηθεί στη βάση των κτιρίων από την αμερικανική κυβέρνηση.

»Ωστόσο, εκτενής έρευνα που διενεργήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας των ΗΠΑ (ΝΙSΤ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αεροσκάφη κατέστρεψαν τις κολόνες υποστήριξης, καθώς και το σύστημα πυρασφάλειας των κτιρίων. Εξάλλου, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, σε περίπτωση ελεγχόμενης κατεδάφισης η κατάρρευση των κτιρίων ξεκινάει από κάτω.

(…)

«Το Πεντάγωνο χτυπήθηκε από πύραυλο»

»»Γιατί άραγε η τρύπα που προκλήθηκε στο κτίριο», αναρωτιούνται οι θιασώτες των θεωριών συνωμοσίας, «είναι κυκλική» και «γιατί στα πρώτα βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες δεν φαίνεται πουθενά το αεροπλάνο;». Επειδή, το αρχηγείο της αμερικανικής Αμυνας χτυπήθηκε όχι από αεροσκάφος αλλά από πύραυλο, απαντούν.

»Μάλιστα ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αργότερα σύρθηκε στο σημείο της υποτιθέμενης επίθεσης και μια ουρά από αποσυναρμολογημένο αεροσκάφος για να στηριχθεί η σκευωρία. Παραγνωρίζουν όμως τόσο τα πτώματα του πληρώματος και των επιβατών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, όπως και τις μαρτυρίες δεκάδων ανθρώπων που είδαν το αεροπλάνο να πέφτει στο Πεντάγωνο.

»Οι όχι τόσο ακραίοι «φίλοι» τής εν λόγω θεωρίας υποστηρίζουν ότι πράγματι το αεροπλάνο συνετρίβη στο Πεντάγωνο, ωστόσο ελεγχόταν από την αμερικανική κυβέρνηση και όχι από την Αλ Κάιντα. Εξάλλου, πώς θα γινόταν ένας ερασιτέχνης πιλότος να πραγματοποιήσει έναν τόσο περίπλοκο ελιγμό και να οδηγήσει το αεροσκάφος με τέτοια ακρίβεια στον στόχο του, διερωτούνται».

Θύματα

Σύμφωνα με επίσημες επιστημονικές αναφορές, πέραν τον 2,997 νεκρών, στα θύματα πρέπει να συμπεριληθούν 10.000 άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή των Δίδυμων Πύργων την ημέρα της επίθεσης και που διαγνώστηκαν με καρκίνο στο αναπνευστικό λόγω της εισπνοής τοξικού καπνού από τα φλεγόμενα συντρίμια των δίδυμων πύργων. Επίσης, 2.000 επιπλέον θάνατοι αποδίδονται σε ασθένειες που σχετίζονται με την 11η Σεπτεμβρίου.