Ιατροδικαστική Πάτρας: Ανοιγμα φακέλων μετά τις αποκαλύψεις για το 2,5 μηνών βρέφος – «Ψάχνουμε να βρούμε πώς χτύπησε το παιδί»

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνει η ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας μετά το μπαράζ αποκαλύψεων για ύποπτους θανάτους με τελευταία την υπόθεση του 2,5 μηνών βρέφους το 2013 που αν και έφερε σημάδια κακοποίησης, ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου τη μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης το Mega, από αρκετούς φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας που έχουν ανοιχτεί έχει διαπιστωθεί ότι λείπουν σημαντικά έγγραφα, με κυριότερο αυτό της πιστοποίησης της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Χθες, Τετάρτη 10/9, κατά τις ίδιες πληροφορίες ολοκληρώθηκε και το «ξήλωμα» της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, καθώς τέθηκαν σε αναστολή καθηκόντων ο τελευταίος ιατροδικαστής και ένα διοικητικό στέλεχος.

Προχθές, Τρίτη 9/9, πραγματοποιήθηκε έφοδος στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ιατροδικαστική της Πάτρας, από όπου πήραν φακέλους των τελευταίων ετών που αφορούν θανάτους που αποδόθηκαν σε φυσιολογικά αίτια.

Τα σενάρια για «ταρίφα» 500 ευρώ

Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο στον ιατροδικαστή κ. Γκότση αλλά και για άλλους, αλλά εξετάζονται και άλλα σενάρια που κυκλοφορούν και κάνουν λόγο για “ταρίφα” 500 ευρώ.

Επιπλεόν ανοίγει ξανά και η υπόθεση θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη στο Μεσολόγγι.

«Η εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει χτυπηθεί το παιδί»

Για τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους που κατέληξε το 2013 μίλησε το πρωί της Πέμπτης στο Mega, ο Κωνσταντίνος Τράμπας, δικηγόρος της μητέρας του βρέφους.

«Το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία του πρώην συζύγου με την εντολέα μου, το οποίος έχει πάρει τον δρόμο του, έχουν βγει κάποιες αποφάσεις, άλλες έχουν τελεσιδικήσει οπότε τελειώνουμε εκεί. Το θέμα που έχει ανακύψει είναι για ένα δικαστήριο που έγινε πριν από κάποια χρόνια – δεν είχα χειριστεί εγώ την υπόθεση αυτή και την παρακολουθούμε ήδη – και έχει να κάνει με κάποια ιατροδικαστική έκθεση. Εμφανίστηκε σε ένα Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο όπου σε ένα τέτοιο επίπεδο δικαστηρίων εκτιμώνται πάρα πολλά πράγματα και προφανώς το δικαστήριο αυτό εκτίμησε κάποια άλλα πράγματα και απήλλαξε τους ανθρώπους αυτούς», είπε αρχικά.

«Αυτό το αντικείμενο που έχει να κάνει με την επίθεση προς το παιδί είναι κάτι που το αρνείται τουλάχιστον η δική μου η εντολέας. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε πώς χτύπησε αυτό το παιδί. Για τότε, δεν έχω εικόνα αν χτυπήθηκε το παιδί όμως είναι το εξής: ότι το κύριο θέμα της υπόθεσης αυτής είναι όταν θα πάρουμε τα πρακτικά της υπόθεσης τις επόμενες μέρες και θα δούμε ό,τι έχει κατατεθεί εκεί μέσα. Θα βρούμε και την άκρη του νήματος. Η εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει χτυπηθεί το παιδί. Δεν εξηγεί τους μώλωπες, δεν έχει καταλάβει ότι είχε μώλωπες το παιδί», συνέχισε ο κ. Τράμπας.