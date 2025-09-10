Τέσσερις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που είχε αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών εξετάζει ενδελεχώς η Εισαγγελία Πατρών ώστε να διευκρινιστεί αν τα πορίσματα εκδόθηκαν σωστά και δεν υπήρχαν εγκληματικές παραλείψεις.

Οι υποθέσεις επανεξετάζονται μετά τις καταθέσεις ιατρών, μεταξύ των οποίων του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη και του παιδοχειρουργού Βασίλη Αλεξόπουλου. Έτσι το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνά πλέον όλες τις καταγγελίες κακοποίησης παιδιών που μπήκαν στο αρχείο, όπως αναφέρει το tempo24.news.gr.

Η Εισαγγελία επανεξετάζει 4 υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που οι ιατροδικαστές «δεν έβλεπαν»

Επίσης διερευνούν ακόμη και περιπτώσεις πιθανής δολοφονίας βρεφών που αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια με σχετικές γνωματεύσεις των Ιατροδικαστών της Πάτρας.

Η παρέμβαση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων προκλήθηκε μετά την εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Νίκος Νικολάου, μετά τις αποκαλύψεις ότι τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων που καταγγέλθηκαν από τους Ιατρούς της Πάτρας οι τοπικοί Ιατροδικαστές έκλεισαν τα μάτια.

Οι σοκαριστικές υποθέσεις

Ο 4χρονος με τα σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα

Μία από τις περιπτώσεις αφορά ένα παιδί 4 ετών που είχε βρεθεί με σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό του. Μάλιστα το αντικείμενο που προκάλεσε τον τραυματισμό του ήταν μία κρεμάστρα. Στο «κάδρο» είχαν βρεθεί συγγενικά πρόσωπα του 4χρονου, όμως η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πώς το παιδί είχε χρησιμοποιήσει την κρεμάστρα μόνο του.

Το αγόρι ΑμΕΑ

Οι αστυνομικοί διερευνούν και μία περίπτωση αγοριού ΑμΕΑ που εντοπίστηκε με σημάδια κατά τη διάρκεια νοσηλείας του. Σε αυτή την περίπτωση είχε γίνει και δεύτερη ιατροδικαστική η οποία και αυτή δεν μιλά για κακοποίηση, όμως οι αστυνομικοί «ψάχνουν» την υπόθεση. Παρά τις σαφείς ανησυχίες των ιατρών οι δύο Ιατροδικαστικές εκθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα στην Πάτρα δεν εντόπισαν κάτι το…ανησυχητικό.

Μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, στο Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν καταθέσει οι ιατροί Ανδρέας Ηλιάδης και Βασίλης Αλεξόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο θάνατος του βρέφους από το Γιάννενα

Η τρίτη υπόθεση αφορά την τραγική ιστορία και κατάληξη ενός βρέφους, το οποίο πριν από περίπου 11 χρόνια διακομίσθηκε από νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε νοσοκομείο της Πάτρας σε άθλια κατάσταση. Εμφανώς κακοποιημένο το εν λόγω βρέφος εισήχθη απευθείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί, με επικεφαλής τον Ανδρέα Ηλιάδη, πραγματοποίησαν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις (μαγνητική εγκεφάλου, κ.λπ.), από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το βρέφος είχε πέσει θύμα κακοποίησης από πρόσωπα του περιβάλλοντός του και πιθανότατα από τον ίδιο τον πατέρα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις απεικονιστικές εξετάσεις προέκυψε πως το βρέφος είχε το «σύμπτωμα του ταρακουνήματος», καθώς και ότι έφερε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παράλληλα, από εξετάσεις που έγιναν στον θώρακα διαπιστώθηκε ότι είχε ραγίσματα στα πλευρά, τα οποία ήταν πρόσφατα αλλά και παλαιότερα. Παρά τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος τελικά κατέληξε.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης, όπως όφειλε, κατήγγειλε τα πάντα τόσο στην αστυνομική όσο και στην εισαγγελική Αρχή, παραθέτοντας μάλιστα ολόκληρο τον ιατρικό φάκελο νοσηλείας του άτυχου βρέφους. Ακολούθησε ποινική προκαταρκτική εξέταση, η οποία κατέληξε στην παραπομπή του πατέρα του βρέφους σε δίκη. Στο ακροατήριο κλήθηκε και κατέθεσε τόσο ο κ. Ηλιάδης όσο και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι είχαν την ατυχία να ζήσουν τις τελευταίες στιγμές του βρέφους.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος αθωώθηκε καθώς καταλυτικό ρόλο έπαιξε η ιατροδικαστική έκθεση, την οποία υπέγραψε ο τελών σε αργία ιατροδικαστής Πατρών Ανδρέας Γκότσης, ο οποίος απέδωσε τον θάνατο του βρέφους όχι σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα,

Πλέον ο συγκεκριμένος φάκελος επανεξετάζεται από τη Γενική Διεύθυνση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Η υπόθεση της Κέρκυρας

Μεταξύ των υποθέσεων είναι και αυτή με το 13χρονο κορίτσι από την Κέρκυρα. Η μητέρα του είπε ότι τελικά δεν αυτοκτόνησε (όπως έλεγαν) ωστόσο το παιδί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Η καταγγελία αναφέρει πώς ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης δεν εντόπισε ίχνη κακοποίησης. Το παιδί νοσηλεύεθηκε από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη επέστρεψε στην Κέρκυρα. Τον Οκτώβριο πέθανε. Η πλευρά Γκότση υποστηρίζει πώς η κακοποίηση συνέβη στο διάστημα Σεπτέμβρη – Οκτώβρη και όταν είχε έρθει από Κέρκυρα στην Πάτρα.