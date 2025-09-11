Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Μάθε παιδί μου γράμματα
Opinion 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Μάθε παιδί μου γράμματα

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Αναστασία Γιάμαλη
ΆποψηΑναστασία Γιάμαλη
Spotlight

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά για 1.370.000 μαθητές και 180.000 εκπαιδευτικούς. Την περασμένη εβδομάδα, προ ΔΕΘ, οι κυβερνώντες δάκρυζαν για τον δημογραφικό αρμαγεδώνα που έχει οδηγήσει πάνω από 700 σχολεία ανά την Ελλάδα σε αναστολή λειτουργίας. Μετά ΔΕΘ, χαμογελούν ικανοποιημένοι για τη στήριξη της οικογένειας μέσω των μέτρων που ανακοίνωσαν. Ταυτόχρονα, πασχίζουν να μας αποπροσανατολίσουν αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια σχολεία,  αραδιάζοντας χιλιάδες διορισμούς.

Αυτή την εβδομάδα οι (κατά κάποιους υπουργούς) «γκρινιάρηδες» και «μίζεροι», ασχολούμαστε με τα κενά στα σχολεία. Αλλά και, με τις κτιριακές υποδομές και τις τάξεις σε κοντέινερ. Επίσης ασχολούμαστε με τις αστείες αποδοχές των εκπαιδευτικών και με το ζήτημα της πανάκριβης στέγης, καθώς εργαζόμενοι καλούνται, είτε ως νεοδιόριστοι, είτε ως αναπληρωτές να επιβιώσουν με 800 και 900 ευρώ καθαρά, αντίστοιχα. Έκθεση του ΟΟΣΑ είναι αποκαλυπτική: ο κατώτατος ετήσιος μικτός μισθός των Ελλήνων εκπαιδευτικών ισοδυναμεί μόλις με το 52% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις δέκα χώρες με τους πιο κακοπληρωμένους εκπαιδευτικούς, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση από το τέλος.

Η κυβέρνηση δεν αρνείται τα κενά, απλά υποβαθμίζει τη σημασία τους. Η αρμόδια υπουργός, κ. Ζαχαράκη μιλώντας στο Mega αναγνώρισε πως «είναι δύσκολο να μην έχεις μια χρονιά με κενά». Η ίδια πάντως δικαιολογήθηκε πως «μπορεί» τα κενά να είναι 8.000, αλλά αυτά αφορούν όχι μόνο δασκάλους και καθηγητές αλλά και κοινωνικούς λειτουργούς και παράλληλη στήριξη. Το πρόβλημα όμως παραμένει τεράστιο. Παρά τις πρόσφατες προσλήψεις αναπληρωτών, οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών επισημαίνουν πως τα χιλιάδες κενά θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Υπάρχει πάντα κι επαναλαμβάνεται σταθερά το επιχείρημα της προκοπής των παππούδων και λιγότερο των γιαγιάδων που περπατούσαν χιλιόμετρα στ’ αγιάζι για να φτάσουν στο εξαθέσιο και να μορφωθούν. Κάπου εκεί επανέρχεται κι η βέργα κι ο καθολικός σεβασμός στον «δάσκαλο».

Στο σήμερα όμως, πόσο σέβεται η Πολιτεία τους εκπαιδευτικούς; Από τη μία τους υποαμείβει κι από την άλλη στη δημόσια σφαίρα παρουσιάζεται ως «πράξη αλληλεγγύης» και «στήριξης» η απόφαση ιδιοκτητών κάμπινγκ να προσφέρουν διαμονή με μόλις ένα ευρώ σε όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν καταφέρει να βρουν κατάλυμα.

Πόσο σέβεται η Πολιτεία τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να αδειάζουν το δωμάτιο τους όταν ξεκινά η τουριστική σεζόν; Πόσο τους σέβεται όταν τους αναγκάζει να διορθώνουν γραπτά σε σκηνές ή στο αυτοκίνητο ή για τους τυχερούς σε κάποιο οικονομικό (;)  κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ή δωμάτιο ξενοδοχείου; Πόσο σέβεται η Πολιτεία τους εκπαιδευτικούς όταν κάποιοι αναγκάζονται να μένουν στο αυτοκίνητο ή ενημερώνονται λίγα 24ωρα πριν το πρώτο κουδούνι για το που καλούνται να υπηρετήσουν;

Όσο σέβεται μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς όταν από τη μία διαφημίζει τους διαδραστικούς πίνακες κι από την άλλη το μάθημα γίνεται μέσα σε κοντέινερ. Εκατοντάδες μαθητές στους Δήμους Αχαρνών, Διονύσου και Ωρωπού εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε λυόμενες και πρόχειρες αίθουσες. Κάποια λυόμενα έχουν ξεμείνει μάλιστα από τον σεισμό της Πάρνηθας του 1999. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στην Αττική.

Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που με αυταπάρνηση ασκούν το λειτούργημα τους παρά τις δυσκολίες και τις αστείες αμοιβές. Ο απλός κόσμος ξέρει και να το αναγνωρίζει και να το εκτιμά. Όμως, η διδασκαλία δεν είναι και δεν πρέπει να είναι δονκιχωτισμός. Είναι εργασία και προσφορά που πρέπει να αναγνωρίζεται και να πληρώνεται, αλλιώς πρόκειται για κούφια λόγια.

Η αντίληψη που έχει η κυβέρνηση για την εκπαίδευση αποκαλύφθηκε γλαφυρά με την αδειοδότηση των μη κρατικών (ιδιωτικών δηλαδή) πανεπιστημίων. Ούτε Σορβόννη, ούτε Γέιλ, ούτε Χάρβαρντ δημιούργησαν παραρτήματα στη χώρα μας.

Αν το επιθυμούσαν, μια χαρά συνεργασίες θα μπορούσαν να συνάψουν με τα δημόσια πανεπιστήμια χωρίς την ανάγκη της «πιερρακάκειας μεταρρύθμισης». Αντί αυτών, είχαμε την αδειοδότηση τεσσάρων ιδρυμάτων που δεν έχουν καταθέσει ακόμη πρόγραμμα σπουδών, με campus από τα πανέρια ή κτίρια γιαπιά και περιστρεφόμενες πόρτες που θυμίζουν «μπίζνες» ημετέρων. Πως χαρακτηρίζεται άραγε η τοποθέτηση στο πρυτανικό αξίωμα ενός μη κρατικού πανεπιστημίου του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας;

Όταν «διαφημιζόταν» τον Μάρτιο του 2024, η «μεταρρύθμιση» για την εγκατάσταση στη χώρα μας παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού στόχος ήταν η Ελλάδα να μετατραπεί σε «περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης» και σε «προορισμό φοιτητών της ευρύτερης περιοχής» (01/03/2024 Πιερρακάκης, Kontra24). Τίποτε από τα παραπάνω δεν μοιάζει να επιβεβαιώνεται. Αντίθετα, μάλλον πρόκειται στην καλύτερη περίπτωση για αρπαχτή, στην χειρότερη περίπτωση για διαπλοκή όπως έφτασε να καταγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων.

Ένα σχολείο που σέβεται μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς είναι ένα σχολείο που δίνει ευκαιρίες, που ανοίγει πόρτα στον κόσμο, όχι που επιχειρεί να ανοίξει «παράθυρα» για ημέτερους κι όσους έχουν να πληρώσουν.

Opinion
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08.09.25

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες
Δυσαρέσκεια 07.09.25

Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες

Οι πολίτες φαίνονται ανοιχτοί σε άλλες, περισσότερο αυταρχικές και λιγότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης που θα έκαναν τα πράγματα, κατά την εκτίμησή τους, πιο αποτελεσματικά

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κράτος δικαίου
Ενταφιασμός 04.09.25

Κράτος δικαίου

Η πολιτική απαιτεί στέρεους, συμφωνημένους κανόνες εξωτερικής συμπεριφοράς, δηλαδή δίκαιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
Editorial 04.09.25

Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα «γυρίσει» το κλίμα με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Όμως, η αναπτυξιακή αγωνία της χώρας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παροχές ούτε με «δείκτες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υπάρχουν και όρια κυρία Κωνσταντοπούλου
Opinion 31.08.25

Υπάρχουν και όρια κυρία Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οφείλει να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια - τουλάχιστον ηθικό όριο - στην πολιτική αντιπαράθεση και ότι όχι, ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα

Ειδικός Συνεργάτης
Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει
13ωρο 31.08.25

Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει

Το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ, στα βήματα της «Ομάδας Αλήθειας», παρουσιάζει «9 fake news για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο». Μόνο του ρωτάει, μόνο του απαντάει, όπως το βολεύει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Ελλάδα 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Kατά τη διαδικασία απόπλου 11.09.25

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική: Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό
Στο Μαρούσι 11.09.25

Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό

Υπομονή καλούνται να κάνουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αττική, δεδομένης της αυξημένης κίνησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία

Σύνταξη
Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν
Ντροπή 11.09.25

Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν

Ο γνωστός κωμικός Τζέρι Σάινφελντ αποφάσισε να αγγίξει το θέμα της Γάζας σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ και το έκανε με τον χειρότερο τρόπο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πολωνία: Θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της
Απαγορευμένη ζώνη 11.09.25

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της θέτει η Πολωνία

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Σύνταξη
Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»

Η Γουλβς επιμένει για τον Χρήστο Μανδά, με την ιταλική Corriere να τονίζει ότι ο αγγλικός σύλλογος θα επανέλθει με νέα πρόταση στη Λάτσιο παρά το «άκυρο» που δέχθηκε το καλοκαίρι από τους Ρωμαίους.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

