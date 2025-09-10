Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δεν πέρασε απαρατήρητο στο εσωτερικό της ΝΔ, το γεγονός ότι, κατά τη παρουσία του στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο έπαψε πια να εμφανίζεται κατηγορηματικός ότι ο στόχος του είναι η αυτοδυναμία, όχι μόνο σταμάτησε να αποκλείει τις κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά επέλεξε ως τακτική και να μιλήσει για τέσσερα σημεία συνεννόησης με άλλα κόμματα.

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, δεν βλέπει την αυτοδυναμία ούτε με κυάλι με βάση τα δημοσκοπικά της ποσοστά, αλλά και με τον πρωθυπουργό να αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει καμία πειστική δικαιολογία για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, που ο ίδιος έφερε το 2020, προκειμένου να ρίξει τον πήχη της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης αναγκάζεται τώρα να βάλει νερό στο αφήγημά του περί αυτοδυναμίας, αλλά και να εμφανιστεί υπέρ των συναινέσεων, σε μια προσπάθεια να ρίξει γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ. μπας και καταφέρει να επαναπροσεγγίσει κεντρογενή ακροατήρια που γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μονοκομματική ή συνεργασίας»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, επανέλαβε μεν ότι πιστεύει «στις μονοκομματικές κυβερνήσεις», ότι «οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές με πλειοψηφία να κυβερνήσουμε τον τόπο» και πως «το ίδιο θα επιδιώξουμε και στις επόμενες εκλογές», ωστόσο καθόλου δεν θέλησε να αποκλείσει το ενδεχόμενο συγκυβένησης της ΝΔ με άλλο κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι «τελικά ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προτίμησή του. Αυτός είναι ο κυρίαρχος και αυτός θα κάνει την επιλογή, αν επιθυμεί μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μας υποδείξει ότι επιθυμεί μια κυβέρνηση συνεργασίας».

Φλερτ

Στο ίδιο πλαίσιο επιδόθηκε σε ένα αιφνίδιο φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ (στο οποίο μέχρι πρότινος το Μαξίμου εξαπέλυε σκληρές επιθέσεις), λέγοντας ότι «δέχτηκα […] μία πρόταση την οποία έκανε ο κ. Ανδρουλάκης, να υπάρξει μία ανοιχτή πρόσκληση για Πρόεδρο, όχι για μέλη, για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν στελεχωθεί» και προσθέτοντας: «βλέπετε ότι κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά προφανώς δεν αρκεί ένας, θα πρέπει να υπάρχει και μια ανταπόκριση. Αν κρίνω από τον λόγο του ΠΑΣΟΚ συνολικά, γιατί είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, νομίζω ότι είναι αλλού από αυτή τη λογική».

Τέσσερα σημεία

Και η τακτική αυτή του πρωθυπουργού είχε ξεκινήσει να τίθεται σε εφαρμογή μία μέρα πριν, το Σάββατο, κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο, όπου επέλεξε να μιλήσει για τέσσερα σημεία που, κατά τον ίδιο, «απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις» και τα οποία, όπως είπε, είναι «η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, είναι η ολοκλήρωση του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι οι σύγχρονες Πολεοδομίες και το πλήρες Κτηματολόγιο, και βέβαια ο Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης», για να καταλήξει, λέγοντας ότι «παρά την επίμονα αρνητική στάση της αντιπολίτευσης, αισθάνομαι το χρέος να την καλέσω -έστω και τώρα- σε κάποιου είδους συγκλίσεις».

Και η επιλογή του πρωθυπουργού να επιδοθεί σε αυτήν την τακτική του πολτικού φλερτ (κατά βάση προς το ΠΑΣΟΚ) και της ρητορικής περί «συγκλίσεων» και «συναινέσεων» προκάλεσε μεγάλη εντύπωση σε «γαλάζια» στελέχη, που αμφιβάλλουν για το αν οι παροχές που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα και που θεωρούν ότι τώρα ο πρωθυπουργός βάζει έτσι από το παράθυρο το θέμα των κυβερνήσεων συνεργασίας.

Και αν βάλει κανείς στη ζυγαριά και τους φόβους του μεγάρου Μαξίμου για μια δεύτερη δικογραφία που μπορεί να εξαϋλώσει μεμιάς όλη την πρωθυπουργική προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος στη ΔΕΘ, κατανοεί το άγχος του Κυρ. Μητσοτάκη και να προσεγγίσει κεντρογενή ακροατήρια που έχασε, φλερτάροντας ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και να λειάνει το έδαφος ακόμα και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συγκυβέρνησης, όπως φαίνεται στα μάτια στελεχών της ΝΔ.

Τα σενάρια διαδοχής

Άλλωστε υπάρχει και μια άλλη διάσταση στο θέμα. Όσο απομακρύνεται για τον πρωθυπουργό ο στόχος της αυτοδυναμίας και επομένως και η προοπτική μια επόμενης τετραετίας (εφόσον μιλάμε για μονοκομματική κυβέρνηση), τόσο αρχίζουν κάθε φορά να επανακυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΝΔ και τα σενάρια για διαδοχή του Κυρ. Μητσοτάκη πριν τις εκλογές, δηλαδή για αλλαγή αρχηγού εν κινήσει.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη Τύπου, έδειξε ότι θέλει να ξορκίσει τα σενάρια αυτά με τη φράση «θα αστειεύεστε», αν και παραδέχτηκε ότι «στην «πολιτική κουζίνα» μπορεί να κουβεντιάζονται διάφορα».

Ωστόσο είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που επιχειρεί να «κοντύνει» κορυφαία στελέχη που θεωρούνται από τους επικρατέστερους εσωκομματικούς πόλους για την ηγεσία της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Και συγκεκριμένα, στην ομιλία του το Σάββατο, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να «κοντύνει» τον Νίκο Δένδια, αφού όταν μίλησε για τις αυξήσεις στους ένστολους, απευθύνθηκε στους αρχηγούς του ΓΕΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων, απαλείφοντας οποιαδήποτε αναφορά στον υπουργό Εθνικής Άμυνας κι ενώ αμέσως μετά μίλησε για την αναβάθμιση των απολαβών των διπλωματών, απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών.

Σε κάθε περίπτωση είναι σαφής ο φόβος του πρωθυπουργού απέναντι στα πιάτα της «πολιτικής κουζίνας».