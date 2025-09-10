newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 13:35
Νέος σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:42

Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει πια το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κεντρώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Δεν πέρασε απαρατήρητο στο εσωτερικό της ΝΔ, το γεγονός ότι, κατά τη παρουσία του στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο έπαψε πια να εμφανίζεται κατηγορηματικός ότι ο στόχος του είναι η αυτοδυναμία, όχι μόνο σταμάτησε να αποκλείει τις κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά επέλεξε ως τακτική και να μιλήσει για τέσσερα σημεία συνεννόησης με άλλα κόμματα.

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, δεν βλέπει την αυτοδυναμία ούτε με κυάλι με βάση τα δημοσκοπικά της ποσοστά, αλλά και με τον πρωθυπουργό να αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει καμία πειστική δικαιολογία για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, που ο ίδιος έφερε το 2020, προκειμένου να ρίξει τον πήχη της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης αναγκάζεται τώρα να βάλει νερό στο αφήγημά του περί αυτοδυναμίας, αλλά και να εμφανιστεί υπέρ των συναινέσεων, σε μια προσπάθεια να ρίξει γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ. μπας και καταφέρει να επαναπροσεγγίσει κεντρογενή ακροατήρια που γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μονοκομματική ή συνεργασίας»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, επανέλαβε μεν ότι πιστεύει «στις μονοκομματικές κυβερνήσεις», ότι «οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές με πλειοψηφία να κυβερνήσουμε τον τόπο» και πως «το ίδιο θα επιδιώξουμε και στις επόμενες εκλογές», ωστόσο καθόλου δεν θέλησε να αποκλείσει το ενδεχόμενο συγκυβένησης της ΝΔ με άλλο κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι «τελικά ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προτίμησή του. Αυτός είναι ο κυρίαρχος και αυτός θα κάνει την επιλογή, αν επιθυμεί μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μας υποδείξει ότι επιθυμεί μια κυβέρνηση συνεργασίας».

Φλερτ

Στο ίδιο πλαίσιο επιδόθηκε σε ένα αιφνίδιο φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ (στο οποίο μέχρι πρότινος το Μαξίμου εξαπέλυε σκληρές επιθέσεις), λέγοντας ότι «δέχτηκα […] μία πρόταση την οποία έκανε ο κ. Ανδρουλάκης, να υπάρξει μία ανοιχτή πρόσκληση για Πρόεδρο, όχι για μέλη, για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν στελεχωθεί» και προσθέτοντας: «βλέπετε ότι κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά προφανώς δεν αρκεί ένας, θα πρέπει να υπάρχει και μια ανταπόκριση. Αν κρίνω από τον λόγο του ΠΑΣΟΚ συνολικά, γιατί είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, νομίζω ότι είναι αλλού από αυτή τη λογική».

Τέσσερα σημεία

Και η τακτική αυτή του πρωθυπουργού είχε ξεκινήσει να τίθεται σε εφαρμογή μία μέρα πριν, το Σάββατο, κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο, όπου επέλεξε να μιλήσει για τέσσερα σημεία που, κατά τον ίδιο, «απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις» και τα οποία, όπως είπε, είναι «η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, είναι η ολοκλήρωση του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι οι σύγχρονες Πολεοδομίες και το πλήρες Κτηματολόγιο, και βέβαια ο Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης», για να καταλήξει, λέγοντας ότι «παρά την επίμονα αρνητική στάση της αντιπολίτευσης, αισθάνομαι το χρέος να την καλέσω -έστω και τώρα- σε κάποιου είδους συγκλίσεις».

Και η επιλογή του πρωθυπουργού να επιδοθεί σε αυτήν την τακτική του πολτικού φλερτ (κατά βάση προς το ΠΑΣΟΚ) και της ρητορικής περί «συγκλίσεων» και «συναινέσεων» προκάλεσε μεγάλη εντύπωση σε «γαλάζια» στελέχη, που αμφιβάλλουν για το αν οι παροχές που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα και που θεωρούν ότι τώρα ο πρωθυπουργός βάζει έτσι από το παράθυρο το θέμα των κυβερνήσεων συνεργασίας.

Και αν βάλει κανείς στη ζυγαριά και τους φόβους του μεγάρου Μαξίμου για μια δεύτερη δικογραφία που μπορεί να εξαϋλώσει μεμιάς όλη την πρωθυπουργική προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος στη ΔΕΘ, κατανοεί το άγχος του Κυρ. Μητσοτάκη και να προσεγγίσει κεντρογενή ακροατήρια που έχασε, φλερτάροντας ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και να λειάνει το έδαφος ακόμα και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συγκυβέρνησης, όπως φαίνεται στα μάτια στελεχών της ΝΔ.

Τα σενάρια διαδοχής

Άλλωστε υπάρχει και μια άλλη διάσταση στο θέμα. Όσο απομακρύνεται για τον πρωθυπουργό ο στόχος της αυτοδυναμίας και επομένως και η προοπτική μια επόμενης τετραετίας (εφόσον μιλάμε για μονοκομματική κυβέρνηση), τόσο αρχίζουν κάθε φορά να επανακυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΝΔ και τα σενάρια για διαδοχή του Κυρ. Μητσοτάκη πριν τις εκλογές, δηλαδή για αλλαγή αρχηγού εν κινήσει.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη Τύπου, έδειξε ότι θέλει να ξορκίσει τα σενάρια αυτά με τη φράση «θα αστειεύεστε», αν και παραδέχτηκε ότι «στην «πολιτική κουζίνα» μπορεί να κουβεντιάζονται διάφορα».

Ωστόσο είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που επιχειρεί να «κοντύνει» κορυφαία στελέχη που θεωρούνται από τους επικρατέστερους εσωκομματικούς πόλους για την ηγεσία της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Και συγκεκριμένα, στην ομιλία του το Σάββατο, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να «κοντύνει» τον Νίκο Δένδια, αφού όταν μίλησε για τις αυξήσεις στους ένστολους, απευθύνθηκε στους αρχηγούς του ΓΕΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων, απαλείφοντας οποιαδήποτε αναφορά στον υπουργό Εθνικής Άμυνας κι ενώ αμέσως μετά μίλησε για την αναβάθμιση των απολαβών των διπλωματών, απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών.

Σε κάθε περίπτωση είναι σαφής ο φόβος του πρωθυπουργού απέναντι στα πιάτα της «πολιτικής κουζίνας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10.09.25

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»
in Confidential 10.09.25

Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»

Κάποιες φορές οι απειλές δεν πιάνουν για να περάσουν οι αντικοινωνικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι λαοί σηκώνουν μπαϊράκι και δεν μασάνε σε πατριωτικές φοροαπαλλαγές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Η «διαφορετική« ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί, η μάχη των προγραμμάτων και η παρουσία Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
«Θέλουμε ειρήνη» 09.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: «Fake News» η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ
Πολιτική 09.09.25

«Fake News» κατά τη Νέα Δημοκρατία η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ

«Δεν υπάρχει κανένα "κατηγορητήριο" ή "πρόστιμο" επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, δύο ημέρες μετά το «δεν γνωρίζω» του πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 09.09.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης, επικαλέστηκε τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη και άλλες θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

Σύνταξη
Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα
Συνάντηση στη Βουλή 09.09.25

Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα

«Επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις
ΠΑΣΟΚ 09.09.25

Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις

«Ούτε η τρόικα, την πιο σκληρή περίοδο, δεν ζήτησε 13 ώρες εργασίας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Ολοένα περισσότεροι Ευρωπαίοι ψάχνουν για πιο ποιοτικές διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε ελκυστικό «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 15:08

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Βασιλική Δρίβα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο