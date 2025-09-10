Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Οσα δεν μας έμαθαν στο σχολείο: Οκτώ αξίες που διδάσκει η ζωή
Δεξιότητες 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:01

Οσα δεν μας έμαθαν στο σχολείο: Οκτώ αξίες που διδάσκει η ζωή

Η εκπαίδευση είναι σημαντική, ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα και αξίες που δεν τις μαθαίνουμε στο σχολείο.

Σύνταξη
Αν και η εκπαίδευση είναι σημαντική και απαραίτητη, το να έχει κανείς γνώσεις και νοημοσύνη δεν είναι το ίδιο με το να έχει αποκτήσει σοφία. Σκεφτείτε ανθρώπους που γνωρίζετε, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα έξυπνοι και επιτυχημένοι. Παίρνουν όλοι καλές αποφάσεις; Ζουν όλοι μια ζωή με νόημα; Η απάντηση είναι όχι και το ξέρουμε καλά! Ποιες είναι, λοιπόν, οι αξίες που καλό θα είναι να καλλιεργήσει ένας άνθρωπος, ώστε να ανακαλύψει την ουσία και να είναι εντάξει με τον εαυτό του και τους άλλους και αληθινά ευτυχής;

Σίγουρα η μόρφωση που παρέχουν οι σπουδές είναι σημαντική και συχνά καλλιεργεί γενικότερα έναν άνθρωπο ως προσωπικότητα, ωστόσο το να πώς να ζούμε πραγματικά, να βρίσκουμε ουσία στην καθημερινότητά μας και να είμαστε ευτυχισμένοι, δεν διδάσκεται στα θρανία.

Το «μυστικό» για να έχουμε μια ζωή που θέλουμε και που μας αξίζει είναι να εντρυφήσουμε σε κάποιες δεξιότητες «σοφίας». Να ακολουθήσουμε στη ζωή μας κάποιες αξίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις και ίσως να γίνουμε ακόμη και καλύτεροι άνθρωποι.

Ποιες είναι οι δεξιότητες αυτές, που αν τις κατακτήσουμε και τις εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι πλησιάσαμε κάπως τη σοφία; Είναι οι ακόλουθες οκτώ και είναι πιθανόν να αυξήσουν τη χαρά και την επιτυχία σας:

1. Ανθεκτικότητα: σας βοηθά να ξεπερνάτε τα εμπόδια στη ζωή

Ανθεκτικότητα σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως του εμποδίου, συνεχίζετε να προχωράτε. Δεν τα παρατάτε. Είστε πολεμιστής. Αν και πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, αυτές δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι και μαθήματα που «χτίζουν» τη δυνατότητά σας να αντεπεξέρχεστε.

2. Καλοσύνη: σας βοηθά να επιλύετε συγκρούσεις

Η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη και αυτοπεποίθηση. Μπορεί να λύσει πολλές συγκρούσεις. Είναι σημαντικό να περιβάλλεστε από καλοσύνη και να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Το να είμαστε καλοί προς τους άλλους,  επίσης, μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε πιο ουσιαστικές σχέσεις, με πιο στενή σύνδεση. Είναι εύκολο να είστε καλοί και είναι… δωρεάν! Δοκιμάστε να κάνετε κάθε μέρα κάτι καλό για κάποιον και δείτε τα αποτέλεσματα!

3. Θετικότητα: αντικρούει την αρνητικότητα

Η θετικότητα είναι ζήτημα οπτικής. Δεν μπορείτε να ελέγξετε το περιβάλλον σας, αλλά μπορείτε να ελέγξετε τις σκέψεις σας. Η θετικότητα έλκει θετικότητα και μπορεί να εξουδετερώσει την αρνητικότητα. Οι θετικές σκέψεις σάς βοηθούν να δείτε τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή σας.

4. Πνευματικότητα: φέρνει παρηγοριά και γαλήνη στη ζωή μας

Η πνευματικότητα είναι η πίστη ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Δεν έχει σημασία ποια είναι αυτή. Για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή η πίστη μπορεί να σας προσφέρει παρηγοριά και γαλήνη. Μπορεί να μην μπορείτε να τη δείτε ή να την εξηγήσετε, αλλά μπορείτε να τη νιώσετε. Είναι εκεί, σας παρακολουθεί και σας καθοδηγεί.

5. Ταπεινότητα: ενισχύει τη συναισθηματική σας νοημοσύνη

Η ταπεινότητα σάς επιτρέπει να καλλιεργήσετε καλύτερες κοινωνικές σχέσεις. Το να αναγνωρίζετε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σας, χωρίς να αισθάνεστε ανώτεροι από τους άλλους αυξάνει τη συναισθηματική σας νοημοσύνη.

Οι ταπεινοί άνθρωποι είναι προσιτοί και δεν χρειάζεται να υποτιμήσουν τους άλλους για να νιώσουν σημαντικοί.

6. Ανεκτικότητα: Ανοίγει το μυαλό σας στις απόψεις των άλλων

Η ανεκτικότητα σας επιτρέπει να τα πάτε καλύτερα με τους άλλους. Καλό είναι να είστε ανοιχτόμυαλοι και να σέβεστε τις απόψεις των άλλων, ακόμη κι αν διαφέρουν από τις δικές σας. Δεν χρειάζεται να είστε επικριτικοί ή προκατειλημμένοι. Είναι σημαντικό να αγνωρίζετε ότι όλοι είναι σημαντικοί και αξίζουν σεβασμό.

7. Δημιουργικότητα: Ξεπερνά τις ιδέες σας και κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη ζωή

Η δημιουργικότητα είναι μια έμφυτη ικανότητα που έχουμε όλοι από παιδιά. Επιτρέπει στη φαντασία να ξεπερνά τα όρια. Μεγαλώνοντας, το χάος και η αρνητικότητα μπορεί να σας κάνουν πιο διστακτικούς στο να είστε δημιουργικοί.

Είναι σημαντικό, όμως, να καλλιεργείτε αυτή τη δεξιότητα «σοφίας», γιατί σας επιτρέπει να σκέφτεστε πέρα από το προφανές. Οι δημιουργικές ιδέες δεν βελτιώνουν μόνο τη δική σας ζωή, αλλά συχνά και των άλλων.

8. Περιέργεια: Σας διδάσκει να αμφισβητείτε απλές έννοιες

Η περιέργεια είναι μία από τις ιδιότητες που μας κάνουν ανθρώπους και αποτελεί κινητήρια δύναμη της σοφίας. Σας βοηθά να αμφισβητείτε τα αυτονόητα, οπότε σας επιτρέπει να μαθαίνετε, να αλλάζετε και να εξελίσσεστε. Όπως η δημιουργικότητα, έτσι και η περιέργεια είναι ένα έμφυτο ταλέντο.

Το να είστε περίεργοι σημαίνει ότι δεν παίρνετε τίποτα ως δεδομένο. Νιώθετε άνετα να ρωτάτε ακόμη και τα πιο απλά πράγματα, ώστε να εμπλουτίσετε τη ζωή σας.

* Πηγή: Vita

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο