Κι όμως, το νόημα της ζωής ίσως δεν είναι και τόσο δυσεύρετο

Τα ζευγάρια που «βλέπουν» τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, βρίσκουν πιο εύκολα το νόημα της ζωής, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology.

Όταν δύο σύντροφοι αισθάνονται ότι μοιράζονται μια κοινή αντίληψη για τον κόσμο (αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν shared reality ή «κοινή πραγματικότητα») αποκτούν μεγαλύτερη βεβαιότητα στις ερμηνείες τους για ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Αυτό μεταφράζεται σε ισχυρότερη αίσθηση σκοπού στη ζωή.

Το νόημα είναι να νιώθεις ότι κάποιος σε καταλαβαίνει

Το να νιώθεις πως ο σύντροφός σου συμμερίζεται τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις σου – είτε πρόκειται για ένα πρόβλημα στη δουλειά είτε για μια κοινωνική αδικία – λειτουργεί σαν επιβεβαίωση ότι βλέπεις «σωστά» την πραγματικότητα. Και αυτό ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα.

Δεν αρκεί να συμφωνούμε, πρέπει να νιώθουμε το ίδιο

Το shared reality δεν αφορά απλώς κοινές απόψεις. Είναι η αντίληψη ότι μοιράζεστε τις ίδιες εσωτερικές αντιδράσεις. Αν, για παράδειγμα, βλέπετε μια ταινία τρόμου και νιώθετε και οι δύο φόβο, βιώνετε κοινή πραγματικότητα. Αν όμως ο ένας τρομάζει και ο άλλος γελάει, το «δέσιμο» αυτό «σπάει».

Τα ζευγάρια που έχουν έντονο shared reality, τείνουν να ολοκληρώνουν ο ένας τις φράσεις του άλλου, να εκφράζουν συμφωνία με λέξεις ή μορφασμούς και να αντιδρούν ταυτόχρονα σε όσα συζητούν. Παρατηρητές που ανέλυσαν βίντεο από τέτοια ζευγάρια εντόπισαν τη σύνδεση αυτή με ακρίβεια.

Μάλιστα, ακόμη και όταν ζητήθηκε από άτομα να ανακαλέσουν μια στιγμή έντονης σύνδεσης ή κοινής αντίληψης με τον σύντροφό τους, ένιωσαν αμέσως λιγότερη αβεβαιότητα και περισσότερο σκοπό, σε σύγκριση με όσους θυμήθηκαν μια στιγμή ασυμφωνίας.

Και όχι, αυτό δεν σχετίζεται με το πόσο ευτυχισμένοι είναι γενικά στη σχέση τους. Η κοινή πραγματικότητα λειτουργεί ανεξάρτητα από τη συνολική ικανοποίηση.

Τα ομώνυμα έλκονται

Λένε ότι «τα ετερώνυμα έλκονται»… Κι ενώ αυτό ισχύει στη φυσική, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Human Behavior, δείχνει ότι δεν συμβαίνει το ίδιο και στις σχέσεις.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κολοράντο Μπόλντερ ανέλυσαν έρευνες με εκατομμύρια ζευγάρια και διαπίστωσαν ότι, τις περισσότερες φορές, καταλήγουμε με κάποιον που μας μοιάζει.

Η μεγαλύτερη συμφωνία παρατηρήθηκε στις πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις, στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στην κοινωνική «μπαταρία», στις συνήθειες του τρόπου ζωής και σε ορισμένες μετρήσεις της ευφυΐας.

Εμπιστευόμαστε και μας ελκύουν άτομα με σωματικά χαρακτηριστικά παρόμοια με τα δικά μας και οι περισσότερες έρευνες δείχνουν πως προσεγγίζουμε άτομα με προσωπικότητα που μοιάζει με τη δική μας.

