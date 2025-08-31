Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Σουηδία γίναμε: Τι είναι το lagom που υπόσχεται ισορροπία στη ζωή μας;
31 Αυγούστου 2025 | 08:01

Σουηδία γίναμε: Τι είναι το lagom που υπόσχεται ισορροπία στη ζωή μας;

Το lagom είναι μια σουηδική φιλοσοφία που αφορά στην ισορροπία και τη μετριοπάθεια στη ζωή μας.

Σύνταξη
Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Για να υιοθετήσετε το lagom, μια σουηδική φιλοσοφία που αφορά στην ισορροπία και τη μετριοπάθεια, εστιάστε στο να πετύχετε «ούτε πολύ, ούτε λίγο» σε όλες τις πτυχές της ζωής. Και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε!

Τι είναι το lagom;

Το lagom, που προφέρεται «λά-γκομ», μεταφράζεται περίπου ως «ούτε πολύ, ούτε λίγο». Ή αλλιώς «ακριβώς αρκετό». Πρόκειται για το να βρίσκουμε την απόλυτη ισορροπία σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφατικά μηνύματα του τύπου «όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο» ή «όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο», μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρουμε τι είναι πραγματικά αρκετό για εμάς.

Είτε μιλάμε για μερίδες φαγητού, τετραγωνικά μέτρα σπιτιού, ρούχα στην ντουλάπα, φίλους ή προγραμματισμό δραστηριοτήτων, η φιλοσοφία του lagom είναι το μυστικό για μια ευτυχισμένη ζωή.

Αν έπρεπε να συνοψίσουμε μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής σε μία φράση, θα ήταν «ικανοποίηση με ό,τι είναι αρκετό». Πρόκειται για την αποδοχή και την ευγνωμοσύνη για όσα έχουμε στο παρόν, όσα είναι αρκετά για να μας κάνουν να νιώθουμε άνετα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα.

Το «ποιότητα αντί ποσότητας» είναι μια άλλη φράση που ταιριάζει απόλυτα με το lagom. Για παράδειγμα, τρία υπέροχα βιβλία είναι προτιμότερα από έξι μέτρια. Το ίδιο και ένα ταξίδι ζωής ή μία κοντινή εκδρομή σε πολύ ένα όμορφο μέρος με αγαπημένους ανθρώπους. Μπορεί να κάνουν για 10!

Το lagom, λοιπόν, μας «προστάζει» να βρίσκουμε χαρά στα μικρά πράγματα της ζωής. Να απολαμβάνουμε όσα προσφέρει η φύση και να περιβαλλόματε από αγαπημένα πρόσωπα σε ένα ζεστό, οικείο περιβάλλον.

Mys και fika, τι είναι αυτά;

Δύο άλλες σουηδικές λέξεις που συνδέονται με αυτή τη φιλοσοφία είναι το mys και το fika. Το mys μοιάζει με το γνωστό δανέζικο hygge και σημαίνει μια αίσθηση ζεστασιάς, άνεσης και ευεξίας. Σκεφτείτε μαξιλάρες, κεριά, κούπες με κάποιο αγαπημένο ρόφημα, φυσική διακόσμηση και μαλακές κουβέρτες σε γήινους τόνους.

Το fika είναι μια παράδοση που συνδυάζει καφέ ή τσάι με ένα ελαφρύ σνακ. Δεν πρόκειται απλώς για μια βιαστική γουλιά καφέ, αλλά για μία συνειδητή παύση από τις υποχρεώσεις και τα άγχη. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε καθημερινά, ώστε να χαλαρώσουμε, να συνδεθούμε με άλλους ή με τον εαυτό μας, να είμαστε παρόντες στη στιγμή και βέβαια να απολαύσουμε το ρόφημά μας με αφοσίωση.

Στη Σουηδία, είτε στο σχολείο είτε στη δουλειά, οι άνθρωποι σταματούν αυτό που κάνουν για να κάνουν fika!

Γιατί το lagom είναι ωφέλιμο

Στον σημερινό κόσμο, συχνά νιώθουμε πως κάνουμε είτε υπερβολικά πολλά είτε πολύ λίγα, και μετά βομβαρδιζόμαστε με υποσχέσεις που θα καλύψουν αυτά τα «κενά». Αυτές οι ανισορροπίες οδηγούν στη νοοτροπία του «θα είμαι ευτυχισμένος όταν…», που μας απομακρύνει από το παρόν. Το lagom βοηθά να μετριάσουμε αυτή την ανισορροπία, ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα τον χρόνο, την ενέργεια, τη διατροφή, το στρες και άλλα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σουηδία κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο, σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας 2025.

Είναι, επίσης, ένας τρόπος να ξοδεύουμε σοφά την ενέργειά μας, να ξεκουραζόμαστε πριν εξαντληθούμε τελείως, να φεύγουμε από μια εκδήλωση πριν μας κουράσει υπερβολικά ή να μην πιεζόμαστε σε υπερβολική γυμναστική μέχρι πιθανού τραυματισμού.

Πώς να εντάξετε το lagom στη ζωή σας

Ισορροπία δουλειάς-ζωής: Οι Σουηδοί κάνουν τακτικά διαλείμματα. Στα σχολεία, αντί για ένα μεγάλο διάλειμμα, έχουν πολλά μικρότερα. Στη δουλειά πάρτε την άδειά σας, βγείτε για έναν περίπατο, δοκιμάστε μικρά διαλείμματα.

Άσκηση και διατροφή: Δεν χρειάζεστε ακριβά όργανα γυμναστικής ή εξαντλητικές δίαιτες. Το lagom προωθεί τη φυσική, καθημερινή κίνηση, όπως είναι το περπάτημα ή η κηπουρική.

Κοινωνική ζωή: Δεν χρειάζεται να γεμίζετε το πρόγραμμά σας, αν είστε κουρασμένοι. Από την άλλη, αν θέλετε περισσότερες επαφές, επιλέξτε μόνο δραστηριότητες που σας δίνουν χαρά και ενέργεια.

Συνειδητή κατανάλωση: Δεν χρειάζεστε πάντα το «τελευταίο μοντέλο». Το lagom είναι κοντά στον μινιμαλισμό, αλλά δεν σημαίνει στέρηση. Κρατήστε μόνο ό,τι σας είναι χρήσιμο ή πολύτιμο.

Παράδοση και ρουτίνες: Δημιουργήστε ή συνεχίστε τις παραδόσεις που σας φέρνουν αίσθηση σύνδεσης και σταθερότητας.

Καλοσύνη και σεβασμός: Στο lagom, αν υπάρχουν δύο μπισκότα, παίρνεις το ένα και αφήνεις το άλλο. Αν υπάρχει μόνο ένα, το μοιράζεσαι. Σεβασμός στον προσωπικό χώρο και συνέπεια είναι επίσης παραδείγματα.

Πηγή: Vita

 Ακίνητα: «Χορός» δισεκατομμυρίων στο ελληνικό real estate – Η κίνηση της ΙΟΝ

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

89η ΔΕΘ: Ποια μέτρα «κλειδώνουν»

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
