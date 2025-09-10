Σύνταξη ακόμα και στα 59

Ακόμη και με τη συμπλήρωση των 59 ετών μπορούν ακόμη και σήμερα να συνταξιοδοτηθούν χιλιάδες ασφαλισμένοι, κάνοντας χρήση των μεταβατικών (ευνοϊκών) ορίων συνταξιοδότησης.

Τονίζεται ότι όσοι κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με ευνοϊκά όρια έως την 31/12/2022, μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα ακόμη και εξαγοράζοντας πλασματικά έτη –οποτεδήποτε στο μέλλον – χωρίς να εγκλωβίζονται ή να επηρεάζονται από τα όρια που ισχύουν.

Σήμερα η χώρα μας έχει ως γενικό όριο ηλικίας τα 67 με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 15 ετών ασφάλισης ή τα 62 με 40 χρόνια προϋπηρεσίας. Ωστόσο από 1-1-2027 υπάρχει το ενδεχόμενο για αύξηση των ορίων ηλικίας, καθώς θα εφαρμοστεί η ρήτρα που συνδέει τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης με την αύξηση στο προσδόκιμο ζωής μετά τα 65 έτη, ώστε να προστατευθεί το ασφαλιστικό σύστημα από τις πιέσεις του δημογραφικού. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί κύμα φυγής στη σύνταξη.

Ειδικότερα το ισχύον – για το 2025 – καθεστώς συνταξιοδότησης, έχει ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει έως το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Για πλήρη σύνταξη το όριο ηλικίας είναι τα 61 έτη.

Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει το 2010 ή το 2011 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 2017 τα 50 ή τα 52 αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58,5 ετών.

Γυναίκες που είχαν στο ΙΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 61, ενώ όσες έκλεισαν τα 55 από το 2019 και μετά, βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη.

Άνδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ έως το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62.

Άνδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα, συνταξιοδοτούνται στα 60 με μειωμένη και στα 62 με πλήρη.

Γυναίκες που συμπλήρωσαν το 2010, το 2011 και το 2012 τις 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 ημέρες στο σύνολο.

Συνταξιοδοτούνται στα 55, 56 και 57 έτη αντίστοιχα με πλήρη σύνταξη, εφόσον οι 1.000 από τις 3.600 ημέρες στα βαρέα συμπληρώνονται μέσα στα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ:

Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι πριν από το 1982 σε όλα τα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου) που συμπλήρωσαν 35ετία έως και το 2021 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας 61,6 ετών. Προσοχή. Αν η 35ετία συμπληρωθεί μετά τα 2022 το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 62 και απαιτούνται 40 και όχι 35 έτη για τη συνταξιοδότηση.

Μητέρες με 25ετία το 2010, με ανήλικο τέκνο που έκλεισαν τα 50 έως το 2017, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 58,5 έτη. Μετά το 2017 τα όρια ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τα 50 ανεβαίνουν στα 60,2, στα 61,3 κ.ο.κ. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τις μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2011 και έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.

Μητέρες που είχαν την 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2012 και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας 61 ετών.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

(πλήρης σύνταξη):

Γεννημένοι έως και τον 12ο/1963 με 25ετία έως και τις 31/12/2010 που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2018 και όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 61 ετών και 6 μηνών.

Γεννημένοι έως και τον 12ο/1963 με 25ετία έως και τις 31/12/2011 που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2019 με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 61 ετών και 6 μηνών.

Γεννημένοι έως και τον 12ο/1963 με 25ετία έως και τις 31/12/2010 που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και τις 31/12/2019 (απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 61 ετών και 6 μηνών).

Γονείς με ανήλικο τέκνο το 2011 και 25ετία, γεννημένοι έως και τον 12ο/1965, με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών.

Γονείς με ανήλικο τέκνο το 2012 και 25ετία, γεννημένοι έως και τον 12ο/1963, με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 59 ετών και 6 μηνών.

Τρίτεκνοι, γεννημένοι μεταξύ 1962 και 1965, με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης έως το 2010.

Μειωμένη σύνταξη

(Δημόσιο):

Μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62 ισχύει για όσους διορίστηκαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 ετών έως το 2022, με 25ετία στα έτη 2010, 2011 και 2012.

Με μειωμένη σύνταξη στα 56 και στα 58 από το Δημόσιο μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών έως το 2022 και με 25ετία το 2012 και ηλικία 58 ετών έως το 2022. Αν οι ηλικίες των 56 και 58 ετών συμπληρώνονται από 1/1/2023 και μετά, τότε βγαίνουν με μειωμένη στα 62.

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2010 θεμελιώνουν δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη από το 55ο έτος, ενώ οι άνδρες με 25ετία έως το 2010 βγαίνουν με μειωμένη από το 60ό έτος, εφόσον όμως οι ηλικίες αυτές συμπληρώθηκαν έως το 2022. Αν συμπληρώνεται από το 2023 και μετά, το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη είναι το 62ο έτος.

