Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Ετος φυγής στη σύνταξη θα είναι το 2026. Ηδη σε 123.000 ανήλθαν οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ έως τα τέλη Ιουλίου 2025. Με τη συμπλήρωση επτά μηνών του τρέχοντος έτους, καταγράφεται μέσος όρος περίπου 17.500 νέων αιτήσεων ανά μήνα. Εφόσον διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός, έως το τέλος του 2025 εκτιμάται πως μπορεί να ξεπεραστεί το όριο των 200.000 αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης.

Τα 4 SOS πριν από τη συνταξιοδότηση είναι τα παρακάτω:

1. Χρόνος αποχώρησης: Η συνταξιοδότηση είναι πιο συμφέρουσα κατά την περίοδο 30,1 – 40 ετών ασφάλισης, καθώς όσο περισσότερα χρόνια ασφάλισης συμπληρώνονται σε αυτό το διάστημα, τόσο μεγαλύτερη σύνταξη λαμβάνεται. Επισημαίνεται ότι μεγαλύτερη σύνταξη, έως και 51 ευρώ μηνιαίως, θα έχουν οι ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν να αποχωρήσουν στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με όσους υπέβαλαν αίτηση στους πρώτους μήνες του έτους. Η διαφορά προκύπτει επειδή τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται για κάθε επιπλέον μήνα ασφάλισης και έτσι προσθέτουν ποσό στην ανταποδοτική σύνταξη. Κέρδος προκύπτει ακόμη και αν ο ασφαλισμένος αποχωρήσει με τον ίδιο συντάξιμο μισθό. Το μυστικό για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι βρίσκεται στους μήνες επιπλέον ασφάλισης που θα συμπληρώσουν κατά την έξοδο στη σύνταξη, καθώς έτσι ανεβαίνει και το τελικό ποσό που θα λάβουν.

2. Πλασματικά έτη: Σημαντικά πλεονεκτήματα για εκατοντάδες χιλιάδες παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κρύβει η αξιοποίηση των πλασματικών ετών. «Αγοράζοντας χρόνο», ο ενδιαφερόμενος μπορεί να οδηγηθεί σε πλήρη σύνταξη αρκετά χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας. Στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία οι ασφαλισμένοι μπορούν να συμπληρώσουν ένσημα για το 2010, 2011 και 2012 με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, ανεργίας, σπουδών και παιδιών. Εως το 2010 αναγνωρίζονται 200 ημέρες ανεργίας και 200 ασθενείας για τη δεκαετία 2000-09. Στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι πέντε έτη για να συμπληρώσουν την 35ετία έως το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60 και 62 ετών. Από το 2013 και μετά μπορούν να αναγνωρίσουν έως επτά έτη για να συμπληρώσουν τα 40 χρόνια και να βγουν με σύνταξη στα 62.

Το κόστος εξαγοράς για τους μισθωτούς υπολογίζεται στο 20% επί του μισθού του μήνα αίτησης ή του τελευταίου 12μήνου αν δεν υπάρχει σταθερή εργασία. Σε περιπτώσεις ανεργίας ή μερικής απασχόλησης, η εισφορά υπολογίζεται στον κατώτατο μισθό, που σήμερα είναι 880 ευρώ, με αποτέλεσμα το ελάχιστο κόστος εξαγοράς να ανέρχεται στα 176 ευρώ ανά μήνα.

3. Κρατήσεις: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους υπολογισμούς για το τελικό ποσό της σύνταξης, αφού εκτός από τη φορολογία και τις κρατήσεις για ασθένεια, υπάρχει και η Εισφορά Αλληλεγγύης (για κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ), η οποία λειτουργεί σαν κόφτης στις αυξήσεις των συντάξεων.

4. Μειωμένη σύνταξη: Η μειωμένη σύνταξη είναι επιλογή πρόωρης αποχώρησης από την εργασία με ορισμένες προϋποθέσεις. Παρότι επιτρέπει στον ασφαλισμένο να φύγει νωρίτερα, συνοδεύεται από μόνιμη μείωση στο ποσό της σύνταξης. Η μείωση υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται έως τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους σύνταξης. Είναι 0,5% ανά μήνα πρόωρης αποχώρησης για την εθνική σύνταξη και μπορεί να φτάσει έως 30%. Η ανταποδοτική σύνταξη δεν μειώνεται, αλλά το συνολικό ποσό επηρεάζεται σημαντικά. Για παράδειγμα, αν κάποιος δικαιούται πλήρη σύνταξη στα 67 και φύγει στα 62, η μείωση είναι 60 μήνες × 0,5% = 30% στην εθνική σύνταξη. Αν η εθνική είναι σήμερα 436,40 €, θα λάβει 305,48 €. Το τελικό ποσό μειώνεται ανάλογα και με τα υπόλοιπα στοιχεία. Η μειωμένη σύνταξη συμφέρει σε περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται ή όταν η διαφορά ποσού δεν είναι τόσο μεγάλη σε σχέση με τα έτη που θα περιμένει για πλήρη σύνταξη.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ