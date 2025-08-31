newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι εργάζονται …γιατί δεν βγαίνει ο μήνας
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Αυγούστου 2025 | 00:19

Όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι εργάζονται …γιατί δεν βγαίνει ο μήνας

Αρκετοί είναι οι συνταξιούχοι που επιλέγουν να επιστρέψουν στην εργασία, καθώς η οικονομική τους κατάσταση είναι δύσκολη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 όταν και καταργήθηκε η παρακράτηση του 30% της σύνταξης για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται, αρκετοί είναι αυτοί που γύρισαν στην δουλειά.

Πιο αδικημένοι οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ που μετά από 40 χρόνια δουλειάς και έχοντας πληρώσει υψηλότατες εισφορές λαμβάνουν συντάξεις κάτω των χιλίων ευρώ.

«Είμαι συνταξιούχος, 74 χρόνων, 75 πάω, και εργάζομαι γιατί δεν υπάρχει μία» ανέφερε ο κ. Αναστάσης στην κάμερα του MEGA.

Εργάζεται σε μεταφορική εταιρεία και είναι ένας από τους χιλιάδες συνταξιούχους που, παρά τα χρόνια του, εξακολουθεί να εργάζεται.

Όπως λέει, δεν το κάνει από επιλογή, αλλά από ανάγκη καθώς ούτε η σύνταξη ούτε ο μισθός φτάνουν για να ζήσει αξιοπρεπώς.

«55 χρόνια δουλεύω, τι άλλο να σου πω; Θα δουλεύω μέχρι να πεθάνω. Πεθαίνω και τελείωσε», ανέφερε ο κ. Αναστάσης.

Mε την μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται κάτω από 1000 ευρώ, δεκάδες χιλιάδες είναι οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν και εργάζονται. Άλλοι προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ενώ άλλοι προκειμένου να στηρίξουν τις οικογένειες και τα εγγόνια τους.

«Δουλεύω ακόμα και θα δουλεύουμε μέχρι τα 200» ανέφερε ο κ. Γιάννης, καταστηματάρχης, που μαζί με τη γυναίκα του επίσης συνταξιούχο, εξακολουθούν να εργάζονται.

«Δουλεύουμε. Δουλεύω ακόμα και θα δουλεύουμε μέχρι τα 200. Δεν βγαίνει κανείς, με το ζόρι τα βγάζουν όλοι. Είναι μισθοί αυτοί που παίρνουμε, συντάξεις είναι αυτές;» συμπληρώνει μιλώντας στο MEGA.

«Είναι συνταξιούχος και εργάζεται για να μπορούμε να τα βγάλουμε κάπως καλύτερα πέρα αλλιώς δεν βγαίνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο η οικογένεια, έχουμε παιδιά, τα εγγονάκια μας, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε», υπογράμμισε ο κ. Γιάννης.

Προβληματίζουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός όσων συνεχίζουν να απασχολούνται και μετά τη σύνταξη ξεπερνά ήδη τις 180.000 περιπτώσεις, με την τάση μάλιστα να παραμένει αυξητική.

«Τα νούμερα αυτά είναι κανείς να λυπάται. Περίπου 1.100.000 χιλιάδες συνάδελφοι συνταξιούχοι παίρνουνε μέχρι 700 – 750 καθαρή μέση μηνιαία σύνταξη. Τι να προλάβει ο συνταξιούχος;», σημείωσε ο πρόεδρος της πανελλήνιας ένωσης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης Αριστοτέλης Κάντας.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, μια νέα τάξη εργαζομένων – συνταξιούχων αναδύθηκε στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Έτσι αντί να απολαμβάνουν την ξεκούραση μετά από δεκαετίες δουλειάς, εξακολουθούν να μοχθού προκειμένου να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
Υπουργείο Εργασίας 30.08.25

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Έρχονται νέες αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με βελτιώσεις στις εισφορές και τη φορολογία - Παρεμβάσεις σε φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φοροαπαλλαγές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
Fizz 31.08.25

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει

Η φίλη της αδικοχαμένης Αλεξάνδρας αποκάλυψε ότι θα δώσει το όνομά της στην κόρη της, ώστε «να μείνει άλλο ένα κομμάτι της κοντά μας».

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο