Όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι εργάζονται …γιατί δεν βγαίνει ο μήνας

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 όταν και καταργήθηκε η παρακράτηση του 30% της σύνταξης για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται, αρκετοί είναι αυτοί που γύρισαν στην δουλειά.

Πιο αδικημένοι οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ που μετά από 40 χρόνια δουλειάς και έχοντας πληρώσει υψηλότατες εισφορές λαμβάνουν συντάξεις κάτω των χιλίων ευρώ.

«Είμαι συνταξιούχος, 74 χρόνων, 75 πάω, και εργάζομαι γιατί δεν υπάρχει μία» ανέφερε ο κ. Αναστάσης στην κάμερα του MEGA.

Εργάζεται σε μεταφορική εταιρεία και είναι ένας από τους χιλιάδες συνταξιούχους που, παρά τα χρόνια του, εξακολουθεί να εργάζεται.

Όπως λέει, δεν το κάνει από επιλογή, αλλά από ανάγκη καθώς ούτε η σύνταξη ούτε ο μισθός φτάνουν για να ζήσει αξιοπρεπώς.

«55 χρόνια δουλεύω, τι άλλο να σου πω; Θα δουλεύω μέχρι να πεθάνω. Πεθαίνω και τελείωσε», ανέφερε ο κ. Αναστάσης.

Mε την μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται κάτω από 1000 ευρώ, δεκάδες χιλιάδες είναι οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν και εργάζονται. Άλλοι προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ενώ άλλοι προκειμένου να στηρίξουν τις οικογένειες και τα εγγόνια τους.

«Δουλεύω ακόμα και θα δουλεύουμε μέχρι τα 200» ανέφερε ο κ. Γιάννης, καταστηματάρχης, που μαζί με τη γυναίκα του επίσης συνταξιούχο, εξακολουθούν να εργάζονται.

«Δουλεύουμε. Δουλεύω ακόμα και θα δουλεύουμε μέχρι τα 200. Δεν βγαίνει κανείς, με το ζόρι τα βγάζουν όλοι. Είναι μισθοί αυτοί που παίρνουμε, συντάξεις είναι αυτές;» συμπληρώνει μιλώντας στο MEGA.

«Είναι συνταξιούχος και εργάζεται για να μπορούμε να τα βγάλουμε κάπως καλύτερα πέρα αλλιώς δεν βγαίνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο η οικογένεια, έχουμε παιδιά, τα εγγονάκια μας, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε», υπογράμμισε ο κ. Γιάννης.

Προβληματίζουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός όσων συνεχίζουν να απασχολούνται και μετά τη σύνταξη ξεπερνά ήδη τις 180.000 περιπτώσεις, με την τάση μάλιστα να παραμένει αυξητική.

«Τα νούμερα αυτά είναι κανείς να λυπάται. Περίπου 1.100.000 χιλιάδες συνάδελφοι συνταξιούχοι παίρνουνε μέχρι 700 – 750 καθαρή μέση μηνιαία σύνταξη. Τι να προλάβει ο συνταξιούχος;», σημείωσε ο πρόεδρος της πανελλήνιας ένωσης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης Αριστοτέλης Κάντας.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, μια νέα τάξη εργαζομένων – συνταξιούχων αναδύθηκε στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Έτσι αντί να απολαμβάνουν την ξεκούραση μετά από δεκαετίες δουλειάς, εξακολουθούν να μοχθού προκειμένου να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα.