Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 00:04
Τραγωδία στους Παξούς - 4χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα βίλας
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Αυγούστου 2025 | 07:00

Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα

Υστερα από αυτό το όριο η προσαύξηση μειώνεται δραστικά και οι συνταξιούχοι κερδίζουν ελάχιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν στη διαδρομή από τα 35 έως τα 40 έτη

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Οσοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης συμφέρει να αποχωρήσουν άμεσα, γιατί η παραμονή τους αποδίδει ελάχιστα στη σύνταξη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανταποδοτικότητα των εισφορών και η προσαύξηση στη σύνταξη για κάθε έτος μετά το 40ό είναι μόλις 0,5%, όταν μέχρι τα 40 η προσαύξηση «τρέχει» με 2,55% ετησίως. Αρα, η 40ετία ασφάλισης εξασφαλίζει υψηλότερη σύνταξη, ειδικά σε σύγκριση με συνταξιοδότηση με λιγότερα χρόνια.

Μεγάλο ρόλο για την τελική ανταποδοτική σύνταξη παίζουν και τα χρόνια για τα οποία έχει καταβληθεί ασφάλιση. Αυτό αποτυπώνει το λεγόμενο ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή ο συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται ο συντάξιμος μισθός και προκύπτει η τελική ανταποδοτική σύνταξη. Το ποσοστό αναπλήρωσης, με τον Νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ξεκινά από 11,55% για 15 έτη ασφάλισης (4.500 ημερομίσθια), φτάνει στο 50% για 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημερομίσθια) και αυξάνεται κατά 0,5% για κάθε επιπλέον έτος.

Οπως τονίζουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, όσο περισσότερα χρόνια εξασφαλίζει κανείς στη δεκαετία 30,1-40 έτη τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα λάβει. Σημαντικότερο είναι το όφελος στην πενταετία 35-40 ετών. Για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση στην 40ετία φτάνει τα 252 ευρώ σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά. Για 1.000 ευρώ αποδοχές η αύξηση φτάνει τα 72 ευρώ. Στην 35ετία, η αύξηση για 1.000 ευρώ είναι 35 ευρώ, ενώ για 3.500 ευρώ φτάνει τα 123 ευρώ.

Επιπλέον, η αναγνώριση πλασματικών ετών (σπουδές, στρατός, τέκνα) μπορεί να βοηθήσει στη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και στην αύξηση του συντάξιμου μισθού. Εφόσον συμπληρωθεί η ηλικία των 62 ετών, η συνταξιοδότηση με 40ετία δίνει δυνατότητα αποχώρησης νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας των 67 ετών.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι προσαύξηση έως 45 ευρώ περίπου θα έχουν όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2026, έτος της «μεγάλης φυγής» λόγω πιθανών αλλαγών στα όρια ηλικίας από 1/1/2027. Αυτό διότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων στις συντάξεις: από το 2026 και μετά, οι συντάξιμες αποδοχές θα αναπροσαρμόζονται με βάση τον δείκτη μισθών, ενώ μέχρι το 2025 χρησιμοποιείται ο δείκτης τιμών καταναλωτή (τιμάριθμος). Αντίστοιχα, με τη μεταβολή του δείκτη μισθών θα αυξάνονται και οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Για τη συνταξιοδότηση το 2025, ο συντάξιμος μισθός καθορίστηκε με τον τιμάριθμο της περιόδου 2002-2025.

Παραδείγματα

  1. Ασφαλισμένος με 39 έτη και μέσο μισθό 2.000 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.375 ευρώ με ποσοστό αναπλήρωσης 68,77%. Με 40 έτη η σύνταξη ανεβαίνει στα 1.426 ευρώ και το ποσοστό στο 71,32%. Το κέρδος είναι 51 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 612 ευρώ τον χρόνο.
  2. Ασφαλισμένος με 41 έτη και ίδιο μισθό θα πάρει σύνταξη 1.436 ευρώ με ποσοστό αναπλήρωσης 71,82%. Σε σχέση με τα 40 έτη, το κέρδος είναι μόλις 10 ευρώ τον μήνα ή 120 ευρώ τον χρόνο, έναντι των 51 ευρώ μηνιαίως που κερδίζονται πηγαίνοντας από τα 39 στα 40 έτη.

Τι ισχύει για την απονομή της σύνταξης

Οι πλέον κερδισμένοι του νέου συστήματος συνταξιοδότησης, συγκριτικά με τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι όσοι αποχωρούν με 40ετία ασφάλισης και πληρωμένων εισφορών. Στα 40 χρόνια κορυφώνονται τα «κέρδη» συγκριτικά με τους σημερινούς συντελεστές.

  • Οσο περισσότερα χρόνια εξασφαλίζει κανείς μέσα στη δεκαετία 30-40 έτη ασφάλισης, τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα λάβει.

Το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει στην πενταετία 35-40 έτη ασφάλισης.

  • Οι συντάξιμες αποδοχές είναι η βάση υπολογισμού της σύνταξης, δηλαδή ο μισθός ή το εισόδημα επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές στο διάστημα του εργασιακού βίου.
  • Oι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων από το 2002 έως τον μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση, επί των οποίων έγιναν ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου κύριας σύνταξης.
  • Οι μήνες υπολογίζονται επί 14 μισθών λόγω των δώρων.
  • Ο μέσος όρος προκύπτει από το άθροισμα των μισθών διά τους μήνες ασφάλισης από το 2002 και μετά.

Stream newspaper
Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές

Επτά στους δέκα διαθέτουν έως 60 ευρώ την εβδομάδα για φρούτα και λαχανικά - Ζητούν απογευματινό ωράριο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, διατηρώντας υψηλή εμπιστοσύνη σε τιμές και προσωπική σχέση

Δήμητρα Σκούφου
Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες
Οικονομία 23.08.25

Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες

Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία
ΔΥΠΑ 23.08.25

Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο - Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, με 41.263 νέους άνεργους να εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,2% ή κατά 53.000 άτομα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τουρισμός: Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία – Σημάδια κόπωσης στη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας
Τα τελευταία στοιχεία 22.08.25

Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία - Σημάδια κόπωσης στον τουρισμό

Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πτώση σημείωσε ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Αύξηση των εισαγωγών, υποχωρούν οι εξαγωγές. Σημάδια κόπωσης της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
Έρευνα 22.08.25

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
Αποκωδικοποίηση 22.08.25

Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

