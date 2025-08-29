Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση

Βολές στην κυβέρνηση στο πεδίο της οικονομίας εξαπολύει η αντιπολίτευση, με πεδίο αντιπαράθεσης να παραμένουν ο επιπλέον μισθός στο Δημόσιο αλλά και οι συντάξεις.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο MEGA, ο βουλευτής Β’3 Νοτίου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση.

«Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία της αρέσει να παρουσιάζει τα δεδομένα σε κομμάτια, τμηματικά. Ένα κόμμα, ένα εκατομμύριο μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, το 46,3% των ανθρώπων, αμείβονται έως 1.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει καθαρά 828 ευρώ περίπου. Αν αφαιρέσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ, μιλάμε για 626 ευρώ το μήνα που μπαίνουν στην τσέπη. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε αν μπορεί σήμερα ένας άνθρωπος να τα βγάλει πέρα με 626 ευρώ το μήνα», τόνισε ο κ. Χρηστίδης.

«Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα καταργήσει την προσωπική διαφορά»

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε όλα τα στοιχεία της Eurostat. «Είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, έχουμε τεράστια κρίση αγοραστική. Τα χρήματα αυτά για τα οποία η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι πέτυχε το πλεόνασμα, πρέπει να επιστρέψουν στους πολίτες. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί το ’19, θα έπρεπε να έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου; Θα έπρεπε. Καταργήθηκε; Όχι, Αντιθέτως έχουμε ακόμα προσωπική διαφορά, για την οποία το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα την καταργήσει», είπε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Αργολίδος με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Γιώργος Γαβρήλος, επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει.

«Είναι μια κυβέρνηση θεσμικών οικονομικών σκανδάλων και η ελληνική κοινωνία βρίσκεται οικονομικά πιεσμένη. Ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, τίποτα δεν είπε για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ούτε για το λιμάνι της, ούτε για το εμπορικό κέντρο, ούτε για την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης. Ψέλλισε κάποια πράγματα για το παιδιατρικό νοσοκομείο που είχε ξεκινήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ και για το μετρό που είχε προχωρήσει αρκετά επί ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο κ. Γαβρήλος.

«Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει»

«Ωστόσο, αυτά που απασχολούν την κοινωνία είναι πραγματικά η αντιμετώπιση της ακρίβειας και έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα με την μείωση των άμεσων φόρων, κυρίως φόροι που έχουν πέσει στους μικρούς επαγγελματίες όπως η τεκμαρτή φορολόγηση, αλλά και τον έμμεσο φόρο που μας εγκαλεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν έχουμε μειώσει με βάση τις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες του 2020 και του 2022 το ΦΠΑ. Εμείς μιλάμε από τη μία πλευρά για μείωση της ακρίβειας και αντιμετώπιση της ακρίβειας και των καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί με την ανοχή της κυβέρνησης και από την άλλη στήριξη των εισοδημάτων», είπε.

Για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ο κ. Γαβρήλος επισήμανε πως «έχουμε προτείνει τεκμηριωμένα και με βάση στοιχεία και κοστολόγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους, κατάργηση ενσωμάτωσης της προσωπικής διαφοράς και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, έχουμε πλεονάσματα άνω των 7,5 εκατομμυρίων και για το 2024 και από ό,τι φαίνεται θα ξεπεραστεί και αυτό το νούμερο φέτος για το 2025, πέραν του προϋπολογισμού και των στόχων που είχε βάλει η κυβέρνηση και έχουμε και ένα κόφτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 3,7 δισ. Άρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να αλλάξουμε πολιτική και να ανακουφιστούν αυτά τα μεσαία και κατώτερα εισοδηματικά στρώματα».

«Ναι μεν, αλλά» από τη Συρεγγέλα για τη 13η-14η σύνταξη,

Η βουλεύτρια Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, εν όψει και των επικείμενων εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, υποστήριξε πως το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε αναβρασμό ώστε να δει τι ακριβώς άλλες παροχές θα πρέπει να δοθούν προς τους πολίτες.

«Όσο μεγαλύτερες παροχές δίνονται προς τη μέση ελληνική οικογένεια, προς το να στηρίξουμε την καθημερινότητα, εκεί πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, την καθημερινότητα των πολιτών. Αλλά επειδή είμαστε στις γενιές που έχουμε ζήσει την οικονομική κρίση, έχουμε ζήσει το ‘λεφτά υπάρχουν’ και δεν υπήρχαν, έχουμε ζήσει το ‘σκίζω μνημόνια’ και δεν σκίστηκαν, ήρθε κι άλλο μνημόνιο που ήταν ακόμα πιο απεχθές, άρα θα πρέπει οτιδήποτε δοθεί να είναι σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται και από την Κομισιόν και το γνωρίζουν όλα τα κόμματα», τόνισε η κ. Συρεγγέλα.

Όσον για την 13η και 14η σύνταξη, τόνισε πως «δεν θεωρώ ότι υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα πολιτικός που να μην δεν θέλει να δοθούν τα χρήματα αυτά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει αυτό να το ικανοποιήσει, αλλά θα πρέπει τα χρήματα που χρειάζονται για να δοθεί αυτό από κάπου να βρεθούν».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA: