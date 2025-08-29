newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 10:10
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 29 Αυγούστου 2025 | 10:37

Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση

Η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης - Ο Γιώργος Γαβρήλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει

Βολές στην κυβέρνηση στο πεδίο της οικονομίας εξαπολύει η αντιπολίτευση, με πεδίο αντιπαράθεσης να παραμένουν ο επιπλέον μισθός στο Δημόσιο αλλά και οι συντάξεις.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο MEGA, ο βουλευτής Β’3 Νοτίου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση.

«Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία της αρέσει να παρουσιάζει τα δεδομένα σε κομμάτια, τμηματικά. Ένα κόμμα, ένα εκατομμύριο μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, το 46,3% των ανθρώπων, αμείβονται έως 1.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει καθαρά 828 ευρώ περίπου. Αν αφαιρέσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ, μιλάμε για 626 ευρώ το μήνα που μπαίνουν στην τσέπη. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε αν μπορεί σήμερα ένας άνθρωπος να τα βγάλει πέρα με 626 ευρώ το μήνα», τόνισε ο κ. Χρηστίδης.

«Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα καταργήσει την προσωπική διαφορά»

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε όλα τα στοιχεία της Eurostat. «Είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, έχουμε τεράστια κρίση αγοραστική. Τα χρήματα αυτά για τα οποία η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι πέτυχε το πλεόνασμα, πρέπει να επιστρέψουν στους πολίτες. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί το ’19, θα έπρεπε να έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου; Θα έπρεπε. Καταργήθηκε; Όχι, Αντιθέτως έχουμε ακόμα προσωπική διαφορά, για την οποία το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα την καταργήσει», είπε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Αργολίδος με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Γιώργος Γαβρήλος, επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει.

«Είναι μια κυβέρνηση θεσμικών οικονομικών σκανδάλων και η ελληνική κοινωνία βρίσκεται οικονομικά πιεσμένη. Ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, τίποτα δεν είπε για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ούτε για το λιμάνι της, ούτε για το εμπορικό κέντρο, ούτε για την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης. Ψέλλισε κάποια πράγματα για το παιδιατρικό νοσοκομείο που είχε ξεκινήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ και για το μετρό που είχε προχωρήσει αρκετά επί ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο κ. Γαβρήλος.

«Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει»

«Ωστόσο, αυτά που απασχολούν την κοινωνία είναι πραγματικά η αντιμετώπιση της ακρίβειας και έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα με την μείωση των άμεσων φόρων, κυρίως φόροι που έχουν πέσει στους μικρούς επαγγελματίες όπως η τεκμαρτή φορολόγηση, αλλά και τον έμμεσο φόρο που μας εγκαλεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν έχουμε μειώσει με βάση τις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες του 2020 και του 2022 το ΦΠΑ. Εμείς μιλάμε από τη μία πλευρά για μείωση της ακρίβειας και αντιμετώπιση της ακρίβειας και των καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί με την ανοχή της κυβέρνησης και από την άλλη στήριξη των εισοδημάτων», είπε.

Για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ο κ. Γαβρήλος επισήμανε πως «έχουμε προτείνει τεκμηριωμένα και με βάση στοιχεία και κοστολόγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους, κατάργηση ενσωμάτωσης της προσωπικής διαφοράς και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, έχουμε πλεονάσματα άνω των 7,5 εκατομμυρίων και για το 2024 και από ό,τι φαίνεται θα ξεπεραστεί και αυτό το νούμερο φέτος για το 2025, πέραν του προϋπολογισμού και των στόχων που είχε βάλει η κυβέρνηση και έχουμε και ένα κόφτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 3,7 δισ. Άρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να αλλάξουμε πολιτική και να ανακουφιστούν αυτά τα μεσαία και κατώτερα εισοδηματικά στρώματα».

«Ναι μεν, αλλά» από τη Συρεγγέλα για τη 13η-14η σύνταξη,

Η βουλεύτρια Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, εν όψει και των επικείμενων εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, υποστήριξε πως το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε αναβρασμό ώστε να δει τι ακριβώς άλλες παροχές θα πρέπει να δοθούν προς τους πολίτες.

«Όσο μεγαλύτερες παροχές δίνονται προς τη μέση ελληνική οικογένεια, προς το να στηρίξουμε την καθημερινότητα, εκεί πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, την καθημερινότητα των πολιτών. Αλλά επειδή είμαστε στις γενιές που έχουμε ζήσει την οικονομική κρίση, έχουμε ζήσει το ‘λεφτά υπάρχουν’ και δεν υπήρχαν, έχουμε ζήσει το ‘σκίζω μνημόνια’ και δεν σκίστηκαν, ήρθε κι άλλο μνημόνιο που ήταν ακόμα πιο απεχθές, άρα θα πρέπει οτιδήποτε δοθεί να είναι σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται και από την Κομισιόν και το γνωρίζουν όλα τα κόμματα», τόνισε η κ. Συρεγγέλα.

Όσον για την 13η και 14η σύνταξη, τόνισε πως «δεν θεωρώ ότι υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα πολιτικός που να μην δεν θέλει να δοθούν τα χρήματα αυτά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει αυτό να το ικανοποιήσει, αλλά θα πρέπει τα χρήματα που χρειάζονται για να δοθεί αυτό από κάπου να βρεθούν».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA:

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Υπουργικό συμβούλιο 29.08.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Μίζερη κριτική» για τον Μητσοτάκη η μη αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας για... αυστηρούς ελέγχους στην αδειοδότηση

Σύνταξη
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
Οι κατηγορίες 29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το φάντασμα της Λάουρα Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Ανησυχία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για άλλες υποθέσεις κοινοτικών επιδοτήσεων

Ελένη Ευαγγελοδήμου, Μίνα Μουστάκα
Νομοσχέδιο: Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της
Θύελλα αντιδράσεων 29.08.25

Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά προβλέπεται επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ ακόμη και απόλυση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
«Αναξιοπιστία» 28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Επιστολή 875 επιστημόνων «καρφώνει» την κυβέρνηση στο θέμα της έρευνας και του brain drain
Πολιτική 28.08.25

Επιστολή 875 επιστημόνων «καρφώνει» την κυβέρνηση στο θέμα της έρευνας και του brain drain

Ζητήματα αξιοκρατίας, αναφορές σε «σύγκρουση συμφερόντων», προχειρότητα στη δημιουργία και εξαιρετικά προβληματικές διαδικασίες περιλαμβάνονται στην επιστολή 875 επιστημόνων για πρόγραμμα έρευνας στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Τι ειπώθηκε 29.08.25

Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ - Η περιβόητη σύσκεψη στον Λ. Οίκο και ο Μπλερ που ξεφύτρωσε στα ερείπια της Γάζας

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Σύνταξη
Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια
Κοινωνική πολιτική 29.08.25

Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Υπουργικό συμβούλιο 29.08.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Μίζερη κριτική» για τον Μητσοτάκη η μη αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας για... αυστηρούς ελέγχους στην αδειοδότηση

Σύνταξη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG
English edition 29.08.25

Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG

Net financing to Greece’s general government turned positive in July, reaching €509 million, compared with a negative flow of €93 million in June.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Ελλάδα 29.08.25

Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Από το τροχαίο με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σύνταξη
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
Οι κατηγορίες 29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
