Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν γρήγορα σε ένα κίνημα που αμφισβήτησε την πολιτική εξουσία της χώρας και απέκτησε συγκρουσιακά χαρακτηριστικά καθώς η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της καταστολής, με τις δυνάμεις ασφαλείας να σκοτώνουν 19 ανθρώπους.

Αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας που επέβαλαν οι αρχές, χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν το βράδυ της Δευτέρας στο γραφείο του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, του Νεπαλικού Κογκρέσου, και σε κατοικίες αρκετών εξέχοντων πολιτικών.

Ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κ.Π. Σάρμα Όλι, αναγκάστηκε να παραιτηθεί υπό το βάρος των κινητοποιήσεων προσπαθώντας να εκτονώσει την κατάσταση. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις τριών υπουργών, μεταξύ αυτών και του υπουργού Εσωτερικών που είχε αναλάβει την «ηθική ευθύνη» για τη βία.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, η κυβέρνηση ήρε τις απαγορεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό να σταματήσει τις κινητοποιήσεις που συνεχίζονται μέχρι τώρα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κατμαντού έκλεισε λόγω των διαμαρτυριών, ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Νεπάλ.

Η Himalayan Times ανέφερε ότι οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στην ιδιωτική κατοικία του προέδρου Ramchandra Paudel.

Επικαλούμενο μάρτυρες, το μέσο ανέφερε ότι πυκνός καπνός υψωνόταν από την οροφή καθώς διαδηλωτές περικύκλωναν την κατοικία του ηγέτη.

Δυνάμεις ασφαλείας έχουν επίσης αναπτυχθεί στην περιοχή, πρόσθεσε.

Φωτιά σε σπίτι αξιωματούχου

Απομακρύνουν υπουργούς με ελικόπτερα από τα σπίτια τους

Ο στρατός του Νεπάλ έχει αρχίσει να απομακρύνει υπουργούς από τις κατοικίες τους μέσω ελικοπτέρων εν μέσω επιθέσεων στα σπίτια τους από διαδηλωτές, αναφέρει από τη μεριά της η Kathmandu Post.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι ο στρατός είχε επίσης αναπτυχθεί για να φυλάξει το κτίριο του κοινοβουλίου.

Η Ραμιάτα Λίμπου, μια Νεπαλέζα δημοσιογράφος με έδρα το Κατμαντού, λέει ότι «φαίνεται να μην υπάρχει κανείς υπεύθυνος» στους δρόμους της πρωτεύουσας, με ομάδες νέων να επιτίθενται σε σπίτια ανώτερων υπουργών και γραφεία κομμάτων.

Η Λίμπου δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργή «έχει συσσωρευτεί».

«Ο πληθυσμός του Νεπάλ, ειδικά η νεότερη γενιά, «Η Γενιά Ζ» έχει απογοητευτεί πολύ από τη διαφθορά, την έλλειψη διαφάνειας, την έλλειψη λογοδοσίας, την έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης», είπε.

«Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά συσσωρεύονταν με την πάροδο του χρόνου, και όταν η «Γενιά Ζ» αποφάσισε τη Δευτέρα να πραγματοποιήσει μια ειρηνική διαμαρτυρία κατά της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πάλι, η διαφθορά… ήταν μια αφορμή, και είναι πραγματικά τραυματικό και νομίζω μια τραγωδία», πρόσθεσε.

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο, ο Όλι αναφέρει ότι παραιτείται από τη θέση του πρωθυπουργού «με ισχύ από σήμερα» και ότι πήρε αυτή την απόφαση ώστε το Νεπάλ να μπορέσει «να κάνει περαιτέρω βήματα προς μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων».

Από την προεδρία ανακοινώθηκε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να σχηματιστεί μία νέα κυβέρνηση.

Πυρ κατά φοιτητών

«Ο Παμπίτ Ταντουκάρ φώναζε συνθήματα κατά της κυβέρνησης του Νεπάλ έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της χώρας στην πρωτεύουσα Κατμαντού, όταν ένιωσε οξύ πόνο να του κόβει το πόδι», αναφέρει το Al Jazeera.

«Ο 22χρονος φοιτητής μεταφέρθηκε στο κέντρο τραυμάτων του νοσοκομείου Μπιρ του Κατμαντού τη Δευτέρα, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι είχε χτυπηθεί από πραγματική σφαίρα».

«Ήμασταν εκεί για μια ειρηνική διαμαρτυρία. Αρχικά μας έριχναν δακρυγόνα και εμείς αντιστεκόμαστε. Ξαφνικά, με πυροβόλησαν», δήλωσε ο Ταντουκάρ στο Al Jazeera.

Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν εν μέσω αυξανόμενης κριτικής για τη διαφθορά και οργής για το γεγονός ότι οι οικογένειες της άρχουσας ελίτ της χώρας – συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων πολιτικών – ζουν μια ζωή σχετικής πολυτέλειας, ενώ οι Νεπαλέζοι αγωνίζονται με ένα κατά κεφαλήν εισόδημα μικρότερο από 1.400 δολάρια ετησίως.

Η βία κατά των διαδηλωτών – πολλοί από αυτούς φοιτητές – φαίνεται πως έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου στο Νεπάλ όπως είχε συμβεί και στο γειτονικό Μπαγκλαντές όπου οι διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε κύμα εξέγερσης μετά την καταστολή του καθεστώτος, και οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης της Σέιχ Χασίνα που αναγκάστηκε να αποδράσει με ελικόπτερο από τη χώρα.