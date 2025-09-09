newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Αμπάς: Συνάντηση με Στάρμερ στον Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Κόσμος 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:38

Αμπάς: Συνάντηση με Στάρμερ στον Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για την πρόθεσή του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος - Στο Λονδίνο αναμένεται και ο ισραηλινός πρόεδρος

Σύνταξη
A
A
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ με τον πρωθυπουργό των Εργατικών, τον Κιρ Στάρμερ, στη Ντάουνινγκ Στριτ, στο κέντρο της πρωτεύουσα της Βρετανίας, καθώς το Λονδίνο πλησιάζει όσο περνούν οι μέρες στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν «την επείγουσα ανάγκη να τερματιστούν τα τρομερά δεινά και ο λιμός» στη Λωρίδα της Γάζας και να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που κρατά ακόμη η Χαμάς, ανέφερε εκπρόσωπος του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο κ. Αμπάς εξήρε τη «δέσμευση» της βρετανικής κυβέρνησης να «αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», που αρχίζει σήμερα 9η Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί ως την Τρίτη 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, αν το Ισραήλ «δεν αλλάξει» πορεία, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της ΓΣ.

Απειλή στο Ισραήλ η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ο κ. Στάρμερ είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουλίου πως η Βρετανία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο αν το Ισραήλ δεν αναλάβει σειρά δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Την αναγγελία αυτή καταδίκασε οργισμένα η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Στη συνάντησή τους οι κ.κ. Στάρμερ και Αμπάς συμφώνησαν πως δεν υπάρχει «κανένας ρόλος για τη Χαμάς στη μελλοντική κυβέρνηση της Παλαιστίνης» κι επέμειναν στην ανάγκη να εξευρεθεί «μακροπρόθεσμη λύση» στη σύγκρουση.

Και ο ισραηλινός πρόεδρος Χέρτσογκ στο Λονδίνο

Ο Μαχμούντ Αμπάς, 89 ετών, έφθασε το Λονδίνο προχθές Κυριακή το βράδυ για τριήμερη επίσκεψη.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να εκδώσουν ή ακύρωσαν τις θεωρήσεις διαβατηρίων κάπου 80 Παλαιστίνιων, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, για να πάνε στη ΓΣ του ΟΗΕ.

Στη συνάντησή τους, ο κ. Στάρμερ «εξήρε τη δέσμευση» του κ. Αμπάς να προωθήσει «μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναμένεται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το γραφείο του, αναχωρεί σήμερα για «επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο» και θα επιστρέψει στη χώρα του την Παρασκευή.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις υπηρεσίες του κ. Στάρμερ συνάντηση των δυο ανδρών ως τώρα.

Εκστρατεία του Ισραήλ πριν τη ΓΣ του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ θα «επικεντρωθεί» κατά τις «διπλωματικές συναντήσεις» που θα έχει στην ανάγκη να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι «παράλληλα με άλλα πολιτικά ζητήματα», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Θα έχει συναντήσεις με μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου, διαμορφωτές γνώμης και προσωπικότητες των ΜΜΕ, πάντα κατά την ισραηλινή προεδρία.

Σκοπός της επίσκεψης του Ισαάκ Χέρτσογκ, που έχει ρόλο κυρίως εθιμοτυπικό, είναι να επιδείξει «αλληλεγγύη στην εβραϊκή κοινότητα, που υφίσταται βίαιες επιθέσεις και αντιμετωπίζει κύμα αντισημιτισμού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προσκλήθηκε από «τις κυριότερες οργανώσεις της κοινότητας» των ισραηλιτών, σε εκδήλωση των οποίων θα εκφωνήσει ομιλία, στο πλαίσιο εκδηλώσεων αφιερωμένων «στην υποστήριξη» του Ισραήλ και «στον αγώνα εναντίον του αντισημιτισμού».

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξισώνει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με «βραβείο στη Χαμάς» μετά την άνευ προηγουμένη επίθεση της στην ισραηλινή επικράτεια πριν από σχεδόν δυο χρόνια.

Business
89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Stream
Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία
Νέα παγκόσμια τάξη 09.09.25

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Πεκίνο παρουσιάζεται ως ουδέτερος μεσολαβητής, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει υποστηρίξει υλικά και πολιτικά τον πόλεμο του Κρεμλίνου και φαίνεται να επωφελείται από αυτόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Δεν εκτελούν δικαστική απόφαση που ζητά να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Ισραήλ 09.09.25

Απορρίπτουν δικαστική απόφαση για καλύτερη διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να βελτιωθεί η διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται να εκτελέσουν την απόφασή του.

Σύνταξη
Καταγγελία επίθεσης στον Στόλο για τη Γάζα: Δεν εντοπίστηκε drone αναφέρει η εθνική φρουρά της Τυνησίας
Τυνησία 09.09.25

Επίθεση από drone καταγγέλλει ο Στόλος για τη Γάζα - Δεν βρέθηκε κάτι λένε οι Αρχές

Ο Στόλος για τη Γάζα κατήγγειλε επίθεση από drone, οι Αρχές της Τυνησίας δήλωσαν πως δεν εντοπίστηκε κάτι, αλλά με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο.

Σύνταξη
Νορβηγία: Παραμένει στην εξουσία η κεντροαριστερά – Ιστορικό ποσοστό για το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου
Βουλευτικές εκλογές 09.09.25

Κεντροαριστερή εξουσία στη Νορβηγία με θεαματική άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς

Το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κατέγραψε το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα στη Νορβηγία όπου η συμμαχία της κεντροαριστεράς θα παραμείνει στην εξουσία, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
«Εθελοτυφλεί» 09.09.25

«Καβγαδάκι με τη γυναίκα» η ενδοοικογενειακή βία για τον Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.

Σύνταξη
Συρία: Ισραηλινές επιδρομές κοντά στη Χομς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα
Κόσμος 09.09.25

Νέες ισραηλινές επιδρομές στη Συρία

Επιδρομές σε περιοχές της κεντρικής Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, με στόχο «στρατιωτική μονάδα» κοντά στη Χομς, «στρατόπεδο» στη Λαττάκεια καθώς και στην πόλη της Παλμύρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Χέγκσεθ στο Πουέρτο Ρίκο με στρατιωτική περιβολή και επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 09.09.25

Στο Πουέρτο Ρίκο ο Χέγκσεθ με στρατιωτική περιβολή και απειλές κατά Μαδούρο

Ο Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πουέρτο Ρίκο, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επιπρόσθετα στρατιωτικά μέσα, με την κυβερνήτη να τον υποδέχεται κάνοντας λόγο για τον «ναρκωδικτάτορα Νικολάς Μαδούρο».

Σύνταξη
Σικάγο: Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει αστυνομική επιχείρηση κατά της παράνομης μετανάστευσης
Παράνομη μετανάστευση 09.09.25

Αστυνομική επιχείρηση «Midway Blitz» του Τραμπ στο Σικάγο

«Midway Blitz» βαφτίστηκε η αστυνομική επιχείρηση στο Σικάγο, που εξαπολύθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες».

Σύνταξη
Μεξικό: Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες (συγκλονιστικά βίντεο)
Μεξικό 09.09.25

Τρένο παρασύρει διώροφο λεωφορείο - Τουλάχιστον 10 νεκροί (σοκαριστικά βίντεο)

Διώροφο λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία στο Μεξικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.

Σύνταξη
Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες
Τέλος καλό... 08.09.25

Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες στην Κολομβία

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει συνολικά 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
Δείτε φωτογραφίες 08.09.25

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία στο Νεπάλ - «Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως»

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία
Νέα παγκόσμια τάξη 09.09.25

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Πεκίνο παρουσιάζεται ως ουδέτερος μεσολαβητής, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει υποστηρίξει υλικά και πολιτικά τον πόλεμο του Κρεμλίνου και φαίνεται να επωφελείται από αυτόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο
Όνειρο 09.09.25

O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο

O Στίβεν Σπίλμπεργκ πρότεινε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για τον ρόλο της Έλενα Μοντέρο στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό», αφού είδε την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Τιτανικός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισραήλ: Δεν εκτελούν δικαστική απόφαση που ζητά να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Ισραήλ 09.09.25

Απορρίπτουν δικαστική απόφαση για καλύτερη διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να βελτιωθεί η διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται να εκτελέσουν την απόφασή του.

Σύνταξη
Καταγγελία επίθεσης στον Στόλο για τη Γάζα: Δεν εντοπίστηκε drone αναφέρει η εθνική φρουρά της Τυνησίας
Τυνησία 09.09.25

Επίθεση από drone καταγγέλλει ο Στόλος για τη Γάζα - Δεν βρέθηκε κάτι λένε οι Αρχές

Ο Στόλος για τη Γάζα κατήγγειλε επίθεση από drone, οι Αρχές της Τυνησίας δήλωσαν πως δεν εντοπίστηκε κάτι, αλλά με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο.

Σύνταξη
Νορβηγία: Παραμένει στην εξουσία η κεντροαριστερά – Ιστορικό ποσοστό για το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου
Βουλευτικές εκλογές 09.09.25

Κεντροαριστερή εξουσία στη Νορβηγία με θεαματική άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς

Το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κατέγραψε το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα στη Νορβηγία όπου η συμμαχία της κεντροαριστεράς θα παραμείνει στην εξουσία, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
«Εθελοτυφλεί» 09.09.25

«Καβγαδάκι με τη γυναίκα» η ενδοοικογενειακή βία για τον Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.

Σύνταξη
Συρία: Ισραηλινές επιδρομές κοντά στη Χομς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα
Κόσμος 09.09.25

Νέες ισραηλινές επιδρομές στη Συρία

Επιδρομές σε περιοχές της κεντρικής Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, με στόχο «στρατιωτική μονάδα» κοντά στη Χομς, «στρατόπεδο» στη Λαττάκεια καθώς και στην πόλη της Παλμύρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Χέγκσεθ στο Πουέρτο Ρίκο με στρατιωτική περιβολή και επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 09.09.25

Στο Πουέρτο Ρίκο ο Χέγκσεθ με στρατιωτική περιβολή και απειλές κατά Μαδούρο

Ο Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πουέρτο Ρίκο, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επιπρόσθετα στρατιωτικά μέσα, με την κυβερνήτη να τον υποδέχεται κάνοντας λόγο για τον «ναρκωδικτάτορα Νικολάς Μαδούρο».

Σύνταξη
