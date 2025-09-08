Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, πίεσε τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς να συμφωνήσουν στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Ντόχα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

«Ο πρωθυπουργός του Κατάρ πίεσε τη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στην τελευταία αμερικανική πρόταση, που μεταφέρθηκε μέσω μεσολαβητών, και αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκεχειρίας και συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την Κυριακή, η Χαμάς δήλωσε ότι έλαβε ορισμένες προτάσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα και συζητούσε με τους μεσολαβητές τρόπους για την ανάπτυξη αυτών των προτάσεων.

Η Χαμάς εκφράζει αμφιβολίες για την πρόταση των ΗΠΑ

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά την έκφραση αμφιβολιών από τους ηγέτες της Χαμάς για τη νέα πρόταση εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και μεταφέρθηκε μέσω του Ισραηλινού διαπραγματευτή Γκέρσον Μπάσκιν και του Δρ. Μπισάρα Μπαμπά.

Η Σαουδική εφημερίδα Asharq al Awsat ανέφερε ότι η ηγεσία της Χαμάς δήλωσε ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να επιτευχθεί συμφωνία.