Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τα όσα ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά.

«Ο κ. Μητσοτάκης, στη σημερινή συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε ότι βρίσκεται στην “ευχάριστη θέση” να μειώνει φόρους και να αυξάνει δαπάνες, επιστρέφοντας, όπως είπε, μέρισμα στην κοινωνία», τόνισε η Νέα Αριστερά.

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς»

Ακολούθως πρόσθεσε πως «η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική και ο πρωθυπουργός αδυνατεί να την καταλάβει: η συντριπτική κοινωνική πλειοψηφία βλέπει το εισόδημά της να συρρικνώνεται λόγω ακρίβειας και τη χώρα να παραδίδεται στη λεηλασία των μεγάλων συμφερόντων που ελέγχουν την ενέργεια και τα τρόφιμα. Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς που εκπροσωπεί και σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία».

Συμπλήρωσε πως «ο κ. Μητσοτάκης καλεί τους νέους να ζήσουν σε δωμάτια με κοινόχρηστο μπάνιο, να εργάζονται 13 ώρες και παράλληλα να κάνουν παιδιά. Πρόκειται για συνταγή κοινωνικής εξαθλίωσης και μαζικής μετανάστευσης. Αντί για προοπτική και δικαιώματα, τους προσφέρει ανασφάλεια, φτώχεια και αδιέξοδο».

Η Νέα Αριστερά τόνισε ότι «το έχουμε ήδη πει και θα το ξαναπούμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τη χώρα δεκαετίες πίσω: στη φτώχεια, στη σκληρή δεξιά πολιτική, στη λογική “όποιος αντέξει”».

Τέλος, η Πατησίων επισήμανε πως «η Νέα Αριστερά θα σταθεί απέναντι σε αυτήν την πορεία οπισθοδρόμησης, δίνοντας φωνή και δύναμη στην κοινωνική πλειοψηφία που σήμερα στραγγαλίζεται».