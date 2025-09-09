newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 14:43
Φωτιά στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Διπλωματία 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:21

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη προκάλεσε δημοσίευμα κυπριακού μέσου που ισχυρίζεται ότι υπάρχει εμπλοκή μέλους της οικογένειας του Υπουργού Εξωτερικών στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ρίχνοντας «λάδι στη φωτιά» της εμπλοκής που έχει προκαλέσει το καλώδιο στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας.

Σύμφωνα με το Γεραπετρίτη «τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό».

Ενώ αναφέρει πως «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα».

Ο Γεραπετρίτης προειδοποιεί πως «αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη».

Η δήλωση Γεραπετρίτη

Αναλυτικά η δήλωση Γεραπετρίτη:

«Κυπριακό μέσο ενημέρωσης κυκλοφόρησε ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το δημοσίευμα αναπαράγεται από γνωστών αντιλήψεων και πρακτικών μέσα στην Ελλάδα.

Σταχυολογώ τα δεδομένα για την αποκατάσταση της αλήθειας.

1. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο.

2. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ.

3. Καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα.

Τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό. Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί «διαπλεκόμενων», χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο. Ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω.

Είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα.

Αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη».

Το δημοσίευμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κυπριακό δημοσίευμα του «ΣΙΓΜΑ» διατυπωνεται ο ισχυρισμός πως «έρευνα του «ΣΙΓΜΑ», για την προηγούμενη ανάδοχο εταιρεία «Euroasia Interconnector», οδήγησε στον εντοπισμό εγγράφων,  που καταμαρτυρούν, εμπλοκή σε αυτή του πεθερού του νυν Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, εγείροντας ενδεχόμενα ηθικά και πολιτικά ζητήματα».

