Γιάννης Πλούταρχος: Ρώτησε on stage την κόρη του Κατερίνα, αν παντρεύεται – Η αντίδραση της
Ο Γιάννης Πλούταρχος έλυσε επί σκηνής μια οικογενειακή υπόθεση!
Ο Γιάννης Πλούταρχος έδωσε συναυλία τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο θέατρο στη Νίκαια. Ο τραγουδιστής είχε στο πλευρό του δύο παιδιά του που ασχολούνται επίσης με το τραγούδι Γιώργο και Κατερίνα Κακοσαίου.
Εν μέσω συναυλίας, ο Γιάννης Πλούταρχος αιφνιδίασε την κόρη του ρωτώντας την αν ισχύουν οι φήμες για επικείμενο γάμο της.
Γιάννης Πλούταρχος: «Έμαθα ότι παντρεύεται… από τα sites το έμαθα»
«Βρε την Κατερίνα, καλώς την. Πού είσαι, κόρη; Έμαθα ότι παντρεύεται… από τα sites το έμαθα. Είναι αλήθεια αυτό;», ρώτησε ευθέως και χαριτολογώντας ο τραγουδιστής.
Κατερίνα Κακοσαίου: Η απάντηση της στην ερώτηση του πατέρα της
«Όχι, βέβαια. Είμαι μικρή ακόμα για τέτοια», του απάντησε εμφανώς αμήχανα η Κατερίνα Κακοσαίου.
Γιάννης Πλούταρχος – Σταμάτης Γονίδης: Κανονικά η συνεργασία τους
Μετά τις καλοκαιρινές συναυλίες του, ο Γιάννης Πλούταρχος ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις του με τον Σταμάτη Γονίδη.
Ωστόσο, αναστάτωση προκάλεσε ανακοίνωση του Σταμάτη Γονίδη τη Δευτέρα 1/09, με την οποία γνωστοποιούσε ότι θα απέχει από τις πίστες. Η δήλωση δημιούργησε την εντύπωση πως ο τραγουδιστής αποσύρεται, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την επικείμενη συνεργασία του με τον Γιάννη Πλούταρχο σε νυχτερινό κέντρο της Πειραιώς.
Τελικά, η παρεξήγηση λύθηκε. Το νυχτερινό κέντρο την Τετάρτη 3/09 επιβεβαίωσε επίσημα το σχήμα, διευκρινίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο καλλιτεχνών είναι άριστες και ότι ουδέποτε υπήρξε πραγματικό πρόβλημα.
«Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, που συμφώνησαν να συνθέσουν το δίδυμο φωτιά. Οι σχέσεις του εμβληματικού λαϊκού καλλιτέχνη Σταμάτη Γονίδη με τον μεγάλο ερωτικό καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο ήταν και παραμένουν άριστες», αναφέρει η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου
Η πρεμιέρα του σχήματος θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.ιάννη Πλούταρχο σε νυχτερινό κέντρο της Πειραιώς.
