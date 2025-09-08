sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πλήν απροόπτου Λάρισα για το Κηφισιά-Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:01

Πλήν απροόπτου Λάρισα για το Κηφισιά-Παναθηναϊκός

Την Τρίτη αναμένεται η οριστική διευθέτηση για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός, που οδεύει ολοταχώς για τον θεσσαλικό κάμπο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
A
A
Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Spotlight

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, με την εκκρεμότητα του Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν έχει καταφέρει να λύσει το γηπεδικό της και το Τριφύλλι δεν τη διευκόλυνε, συναινώντας στην παραχώρηση του ΟΑΚΑ, το οποίο έχει μισθώσει.

Κατά σύμπτωση, ο Παναθηναϊκός είναι και ο πρώτος αντίπαλος για την Κηφισιά, σε ένα ματς που σίγουρα θα είναι πιο φορτισμένο εξαιτίας της έντασης μεταξύ των δύο ΠΑΕ και των ιδιοκτητών, Γιάννη Αλαφούζου και Θοδωρή Πρίτσα.

Σε ένα ποδοσφαιρικό παράδοξο, δύο ομάδες από την Αθήνα θα αναμετρηθούν  στην επαρχία. Διότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η έδρα διεξαγωγής του παιχνιδιού θα είναι το «AEL FC Arena» της Λάρισας.

Το γήπεδο είναι διαθέσιμο αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού η ΑΕΛ αγωνίζεται στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα AKTOR. Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι το γηπεδικό της Κηφισιάς δεν θα διευθετηθεί οριστικά αυτή τη βδομάδα και η Λίγκα αναζητά μία προσωρινή λύση για την 3η αγωνιστική.

Από άλλα κοντινά γήπεδα στην Αθήνα, της Τρίπολης και της Λιβαδιά φιλοξενούν αναμετρήσεις και μόνο το Πανθεσσαλικό Στάδιο είναι ελεύθερο, αφού ο Βόλος αγωνίζεται ως φιλοξενούμενος. Όμως, προκρίνεται η επιλογή της Λάρισας, πάντα σε συνεννόηση του Συνεταιρισμού με την γηπεδούχο ΠΑΕ.

Η επικρατέστερη ημέρα διεξαγωγής είναι η Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης στις 18:00, ούτως ώστε οι αποστολές να επιστρέψουν στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα και όχι τα ξημερώματα. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Κηφισιά θα εκδώσει εισιτήρια για το ματς, προσδοκώντας στην προσέλευση ντόπιων οπαδών του Παναθηναϊκού, αλλά αυτή είναι η σκέψη της διοίκησης της προς το παρόν.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν οριστικά την Τρίτη, αφού η Super League θα εκδώσει ανακοίνωση που θα γνωστοποιεί τις λεπτομέρειες για το ματς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Επικαιρότητα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία τη Δευτέρα για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Σκανδιναβών, Μπρίαν Ρίμερ, δήλωσε ότι περιμένει η καυτή ατμόσφαιρα να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του.

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;
Στη μεγάλη οθόνη 08.09.25

Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;

Ο νεοφερμένος Ιντάν Βάις πρωταγωνιστεί ως ο εμβληματικός Τσέχος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα στη νέα βιογραφική ταινία της σκηνοθέτριας Αγκνιέσκα Χόλαντ των «Green Border» και «In Darkness», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
Κόσμος 08.09.25

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην απαγόρευση των social media.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου
Αλήθειες 08.09.25

Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου

Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, ο γνωστός street artist Banksy πήρε θέση με ένα γκράφιτι στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου. Και έτρεξαν όλοι για να το «εξαφανίσουν».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
Κόσμος 08.09.25

«Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν», διαμηνύει η Ρωσία - Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Φορολογία: Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις – Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις - Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια

Τι αλλάζει στη φορολογία Τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότηταςτις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο