Πλήν απροόπτου Λάρισα για το Κηφισιά-Παναθηναϊκός

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, με την εκκρεμότητα του Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν έχει καταφέρει να λύσει το γηπεδικό της και το Τριφύλλι δεν τη διευκόλυνε, συναινώντας στην παραχώρηση του ΟΑΚΑ, το οποίο έχει μισθώσει.

Κατά σύμπτωση, ο Παναθηναϊκός είναι και ο πρώτος αντίπαλος για την Κηφισιά, σε ένα ματς που σίγουρα θα είναι πιο φορτισμένο εξαιτίας της έντασης μεταξύ των δύο ΠΑΕ και των ιδιοκτητών, Γιάννη Αλαφούζου και Θοδωρή Πρίτσα.

Σε ένα ποδοσφαιρικό παράδοξο, δύο ομάδες από την Αθήνα θα αναμετρηθούν στην επαρχία. Διότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η έδρα διεξαγωγής του παιχνιδιού θα είναι το «AEL FC Arena» της Λάρισας.

Το γήπεδο είναι διαθέσιμο αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού η ΑΕΛ αγωνίζεται στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα AKTOR. Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι το γηπεδικό της Κηφισιάς δεν θα διευθετηθεί οριστικά αυτή τη βδομάδα και η Λίγκα αναζητά μία προσωρινή λύση για την 3η αγωνιστική.

Από άλλα κοντινά γήπεδα στην Αθήνα, της Τρίπολης και της Λιβαδιά φιλοξενούν αναμετρήσεις και μόνο το Πανθεσσαλικό Στάδιο είναι ελεύθερο, αφού ο Βόλος αγωνίζεται ως φιλοξενούμενος. Όμως, προκρίνεται η επιλογή της Λάρισας, πάντα σε συνεννόηση του Συνεταιρισμού με την γηπεδούχο ΠΑΕ.

Η επικρατέστερη ημέρα διεξαγωγής είναι η Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης στις 18:00, ούτως ώστε οι αποστολές να επιστρέψουν στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα και όχι τα ξημερώματα. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Κηφισιά θα εκδώσει εισιτήρια για το ματς, προσδοκώντας στην προσέλευση ντόπιων οπαδών του Παναθηναϊκού, αλλά αυτή είναι η σκέψη της διοίκησης της προς το παρόν.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν οριστικά την Τρίτη, αφού η Super League θα εκδώσει ανακοίνωση που θα γνωστοποιεί τις λεπτομέρειες για το ματς.