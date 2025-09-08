Δεν πάει με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία ο Λεσόρ – Τι ισχύει με την αποθεραπεία του Γάλλου

Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού, για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι δύο παίκτες είναι σε διαδικασία επιστροφής μετά από σοβαρούς τραυματισμούς και προτιμήθηκε να παραμείνουν στην Αθήνα και να συνεχίσουν την δουλειά ενόψει της νέας σεζόν.

Να σημειωθεί πως, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 του ίδιου μήνα τους Adelaide 36ers, για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που θα γίνει για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος.

Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ

Ο Λεσόρ τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο, συγκεκριμένα υπέστη κάταγμα περόνης, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μπασκόνια τον περασμένο Δεκέμβριο στο ΟΑΚΑ. Επέστρεψε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, αλλά έμεινε εκτός από τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το καλοκαίρι συνέχισε την ενδυνάμωση και το πρόγραμμα αποθεραπείας του, αλλά δεν έλαβε μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής Γαλλίας ενόψει του Eurobasket.

Τι ανέφερε ο κόουτς Σερέλης στην έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού

Ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού, Χρήστος Σερέλης μίλησε στο πλαίσιο της media day των «πράσινων» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Ματίας Λεσόρ.

«Η αποθεραπεία του Ματίας πάει αρκετά καλά. Έχουμε ακόμη δρόμο. Δε θα μπει με την ομάδα αυτή τη στιγμή. Κάνει ακόμα ατομικές προπονήσεις. Νομίζω ότι είναι ακόμα αρκετά νωρίς να μιλήσουμε για τον Ματίας. Σε αυτό που επικεντρωνόμαστε τώρα είναι στον Γκριγκόνις που έχει ξεκινήσει από χθες και σε όλα τα κομμάτια που κάνει με την ομάδα, να ανταπεξέλθει καλά και να μπει στην ομάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», ανέφερε σχετικά με την επιστροφή του Γάλλου.