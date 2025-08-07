Η σκληρή δουλειά του Λεσόρ ενόψει της νέας σεζόν (vid)
Ο Ματίας Λεσόρ δουλεύει ακατάπαυστα προκειμένου να επιστρέψει στο 100% την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.
Ο Ματίας Λεσόρ δουλεύει ασταμάτητα από τη στιγμή που τραυματίστηκε, κατάφερε να επιστρέψει στο Final Four, ωστόσο έμεινε εκτός από τους τελικούς της Stoiximan GBL και δεν αγωνίστηκε απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο Γάλλος σέντερ από την Μαρτινίκα δεν βρίσκεται ούτε στην αποστολή της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας και έτσι έχει την ευκαιρία να δουλέψει εντατικά προκειμένου να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή σωματική και φυσική κατάσταση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Αυτό αποδεικνύεται και από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνουν τον σέντερ του Παναθηναϊκού να δουλεύει στα… κόκκινα ενόψει της νέας σεζόν.
Δείτε το βίντεο με τον Λεσόρ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αυτό δείχνει τις ασκήσεις του σέντερ του Παναθηναϊκού με υποδοχή της μπάλας και πάσες, τις οποίες κάνει με τη βοήθεια προσωπικών γυμναστών, με στόχο να επιστρέψει στο 100% της ετοιμότητάς του.
