Ξέσπασε ο Λεσόρ για τη φάση που έκρινε τον τελικό του Eurobasket U18: «Είναι τρελό να χάσεις το σφύριγμα»

Η Ισπανία κατέκτησε το EuroBasket U18, επικρατώντας στον τελικό της Γαλλίας με 82-81, με το τρίποντο του Ντελ Πίνο στο τέλος, ωστόσο ο Ματίας Λεσόρ διαμαρτυρήθηκε μέσα από τα social media, για το ξεκίνημα της φάσης.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού πόσταρε την εν λόγω φάση, τονίζοντας πως στο ξεκίνημά της υπάρχει πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ, αναφέροντας πως οι διαιτητές δεν γίνεται να «έχασαν» τη φάση.

Clear offensive foul m!!! WTF at this stage of the competition and at this moment of the game that’s a crazy call to miss https://t.co/yS6KluoZ5x

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) August 3, 2025