Ο Λεσόρ έβλεπε τα τατουάζ του, μέσω της κάμερας ασφαλείας του σπιτιού του (vid)
Ο Ματίας Λεσόρ δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο όπου βλέπει όλα τα τατουάζ που έχει, χρησιμοποιώντας την κάμερα ασφαλείας του.
Ο Ματίας Λεσόρ έκανε μία δημοσίευση γεμάτη… χιούμορ, με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού να κοιτάζει τα τατουάζ του, μέσα από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του.
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, αξιοποίησε την κάμερα, και δήλωσε ότι δεν ήξερε ότι έχει κάνει τόσα τατουάζ.
«Ποτέ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είχα τόσα πολλά τατουάζ (δεν μπορώ να τα δω με το σκούρο δέρμα μου). Είδα αυτό, περπατώντας μπροστά από την κάμερα χθες το βράδυ», έγραψε ο Λεσόρ.
Το βίντεο που δημοσίευσε ο Λεσόρ
