Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Επικαιρότητα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση

«Υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την προοπτική προσχώσησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η Κύπρος την υποστηρίζει.

Spotlight

Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην ΕΕ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, προσθέτοντας πως η διεύρυνση της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα σε αυτές τις δύσκολες εποχές (φωτογραφία του cyprus-mail.com, επάνω, από παλαιότερη συνάντηση των ΥΠΕΞ Κύπρου, αριστερά, και Αλβανίας, Ιγκλι Χασάνι).

«Αυτή είναι μια υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας», είπε ο κ. Κόμπος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Albanian Daily News, ενόψει της επίσκεψής του στην Αλβανία.

«Η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου θεωρεί την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ως έναν ιδιαίτερα ελκυστικό χώρο»

Σχολιάζοντας τις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Αλβανίας, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι ακολουθούν ανοδική πορεία και έχουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Μίλησε για μια ανεξερεύνητη δυναμική σε όλους τους τομείς που αξίζει να ενισχυθεί για να αυξηθεί η οικονομική συνεργασία και να προωθηθούν οι επενδύσεις.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην προώθηση νέων συμφωνιών, όπως μιας για Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης. Ο υπουργός σημείωσε ότι η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου θεωρεί την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ως έναν ιδιαίτερα ελκυστικό χώρο για την ανάπτυξη συνεργειών.

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες της Κύπρου κατά την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από μέρους της τον Ιανουάριο, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η μετατόπιση της εστίασης της ΕΕ προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αποτελεί προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι δεν είναι μόνο χώρος διαδοχικών κρίσεων, αλλά ευκαιριών και δυνατοτήτων.

Για το Κυπριακό

Οσον αφορά τις προσδοκίες σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει πλήρως δεσμευμένη στον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση, σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα και την ευημερία όλων των Κυπρίων.

Σημείωσε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, βάσει του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ, παραμένει προτεραιότητα της κυβέρνησης και ο μοναδικός δρόμος για τον τερματισμό της κατοχής και της παράνομης διχοτόμησης της Κύπρου.

«Οι προσπάθειές μας για τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με αταλάντευτη αποφασιστικότητα και δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ. Προφανώς, η ίδια διάθεση πρέπει να εκφραστεί και από την άλλη πλευρά. Δυστυχώς, δεν την έχουμε δει», ανέφερε.

Για τη Μέση Ανατολή

Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η Κύπρος συνεχίζει τη δραστήρια εμπλοκή της σε διάλογο με περιφερειακούς παράγοντες.

«Η αποκλιμάκωση και οι διαρκείς διπλωματικές προσπάθειες είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος προόδου», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος αποτελεί στρατηγικό πυλώνα στην περιοχή και πύλη μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ/philenews.com

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό
Επικαιρότητα 04.09.25

Η Αγκυρα ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης των Κατεχομένων

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες, με τουρκικό χρήμα, στα Κατεχόμενα, ενεργοποιώντας το σχέδιο τουρκοποίησής τους προκειμένου να θάψει το περιουσιακό.

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κύπρος: Ανέβαλε την επίσκεψή της η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Κυπριακό 01.09.25

Δεν πάει Κύπρο η Ολγκίν

Η Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ανέβαλε την προγραμμαστισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, όπου αναμενόταν να έχει συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη
Πολιτική 26.08.25

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση
Αειφορία 08.09.25

Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση

Με τη σύμπραξη τοπικής κοινωνίας, δήμου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα χαράσσει ένα πλάνο προστασίας του ρημαγμένου βυθού του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Νέα Ζηλανδία: Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του
Νέα Ζηλανδία 08.09.25

Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών στη Νέα Ζηλανδία να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα

Σύνταξη
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
«Fly with me» 08.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τελειώνει το ουράνιο!
Γεωπολιτικά πρόβληματα 08.09.25

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
