Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην ΕΕ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, προσθέτοντας πως η διεύρυνση της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα σε αυτές τις δύσκολες εποχές (φωτογραφία του cyprus-mail.com, επάνω, από παλαιότερη συνάντηση των ΥΠΕΞ Κύπρου, αριστερά, και Αλβανίας, Ιγκλι Χασάνι).

«Αυτή είναι μια υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας», είπε ο κ. Κόμπος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Albanian Daily News, ενόψει της επίσκεψής του στην Αλβανία.

«Η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου θεωρεί την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ως έναν ιδιαίτερα ελκυστικό χώρο»

Σχολιάζοντας τις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Αλβανίας, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι ακολουθούν ανοδική πορεία και έχουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Μίλησε για μια ανεξερεύνητη δυναμική σε όλους τους τομείς που αξίζει να ενισχυθεί για να αυξηθεί η οικονομική συνεργασία και να προωθηθούν οι επενδύσεις.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην προώθηση νέων συμφωνιών, όπως μιας για Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης. Ο υπουργός σημείωσε ότι η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου θεωρεί την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ως έναν ιδιαίτερα ελκυστικό χώρο για την ανάπτυξη συνεργειών.

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες της Κύπρου κατά την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από μέρους της τον Ιανουάριο, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η μετατόπιση της εστίασης της ΕΕ προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αποτελεί προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι δεν είναι μόνο χώρος διαδοχικών κρίσεων, αλλά ευκαιριών και δυνατοτήτων.

Για το Κυπριακό

Οσον αφορά τις προσδοκίες σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει πλήρως δεσμευμένη στον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση, σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα και την ευημερία όλων των Κυπρίων.

Σημείωσε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, βάσει του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ, παραμένει προτεραιότητα της κυβέρνησης και ο μοναδικός δρόμος για τον τερματισμό της κατοχής και της παράνομης διχοτόμησης της Κύπρου.

«Οι προσπάθειές μας για τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με αταλάντευτη αποφασιστικότητα και δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ. Προφανώς, η ίδια διάθεση πρέπει να εκφραστεί και από την άλλη πλευρά. Δυστυχώς, δεν την έχουμε δει», ανέφερε.

Για τη Μέση Ανατολή

Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η Κύπρος συνεχίζει τη δραστήρια εμπλοκή της σε διάλογο με περιφερειακούς παράγοντες.

«Η αποκλιμάκωση και οι διαρκείς διπλωματικές προσπάθειες είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος προόδου», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος αποτελεί στρατηγικό πυλώνα στην περιοχή και πύλη μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ/philenews.com