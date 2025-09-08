Δήμος τοποθετεί πινακίδες μη λεκτικής επικοινωνίας σε δέκα παιδικές χαρές

Ο Δήμος Ιωαννιτών, σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και φορείς προχωρά στην τοποθέτηση πινακίδων μη λεκτικής επικοινωνίας σε δέκα πιστοποιημένες παιδικές χαρές της πόλης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πέτρος Παλάσκας τόνισε:«Ως Δήμος Ιωαννιτών πιστεύουμε ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο παιχνίδι, στη χαρά και στην επικοινωνία. Με τις πινακίδες μη λεκτικής επικοινωνίας δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζουν βασικές ανάγκες, συναισθήματα και επιθυμίες, χωρίς να χρειάζεται να μιλούν την ίδια γλώσσα. Η ενσυναίσθηση δεν είναι απλώς μια αξία, είναι πράξη που αλλάζει ζωές. Θέλουμε οι παιδικές χαρές μας να είναι χώροι χαράς, αποδοχής και ισότητας».

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ Κυψέλη, Λούλα Βέρμπη, υπογράμμισε ότι οι πίνακες επικοινωνίας αποτελούν σημαντικό εργαλείο για παιδιά που δεν μιλούν καθόλου ή έχουν περιορισμένο λόγο, όπως και για παιδιά με αυτισμό, νοητική υστέρηση ή προβλήματα ακοής. «Μέσα από αυτούς τους πίνακες τα παιδιά αποκτούν φωνή, ενώ ωφελούνται και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και αλληλεπιδρούν πιο δημιουργικά», σημείωσε, ζητώντας παράλληλα τον σεβασμό των πολιτών ώστε να αποφευχθούν βανδαλισμοί.

Η Γραμματέας του Συλλόγου, Ιωάννα Ανυφαντή, ανέδειξε τη σημασία της δράσης για την επικοινωνία όχι μόνο ανάμεσα στα παιδιά αλλά και στους ίδιους τους γονείς: «Στόχος μας είναι να κάνουμε κάθε φορά ένα βήμα πιο μπροστά, ώστε οι παιδικές χαρές να είναι πραγματικά χώροι συνύπαρξης και συμπερίληψης».

Εκ μέρους του ΣΕΛΕ, το μέλος του Δ.Σ. Τάσος Μώκας ευχαρίστησε τον Δήμο και τον Σύλλογο Κυψέλη για τη συνεργασία, σημειώνοντας πως «μέσα από αυτή την πρωτοβουλία φέρνουμε κοντά παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης και δίνουμε σε όλους τη δυνατότητα να εκφράσουν βασικές ανάγκες και συναισθήματα σε χώρους ψυχαγωγίας».

Να αποφευχθούν βανδαλισμοί

Στο κλείσιμο, όλοι οι ομιλητές έστειλαν ένα κοινό μήνυμα σεβασμού των πινακίδων, ζητώντας από τους πολίτες να τις προστατεύσουν ώστε να αποφευχθούν βανδαλισμοί και να μπορούν να αξιοποιούνται από όλα τα παιδιά.

Με την υλοποίηση αυτής της δράσης, ο Δήμος Ιωαννιτών στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της συμπερίληψης, της αποδοχής και της ισότητας, κάνοντας τις παιδικές χαρές πιο φιλόξενες και πιο ανθρώπινες.