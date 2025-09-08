Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σεπτεμβριανά: Ο ανατολίτικος συρφετός και το Μεγάλο Μαρτύριο
Ιστορικό Αρχείο 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:43

Σεπτεμβριανά: Ο ανατολίτικος συρφετός και το Μεγάλο Μαρτύριο

Οι ώρες περνάνε όπως κοντά σε φέρετρο νεκρού

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Δεν είχαμε ποτέ φανταστεί ότι θα γύριζε στην επικαιρότητα το Εικοσιδύο, ότι θα μπορούσε να ξαναζήσει ο κόσμος τις φοβερές του μέρες έστω και σε μικρότερη κλίμακα. Έγινε ωστόσο κι’ αυτό. Για ν’ αποδειχτεί και πάλι εκείνο που αποδεικνύεται πάντα σε περιπτώσεις ανάλογες: ότι ο τουρκικός λαός, μ’ όλο που επέρασαν από τότε τόσα χρόνια —και τι αποφασιστικά χρόνια για να προχωρήσουν οι λαοί κι’ οι πιο καθυστερημένοι, παραπέρα από την παλιά μοίρα τους—, έμεινεν ακόμη και σήμερα όχλος — ένας ανατολίτικος συρφετός. Και το καταπληκτικότερο, ούτε η ηγεσία του κατώρθωσε να φτάσει στην κατάσταση που θα εδημιουργούσε μέσα της την ανάγκη ν’ αντιδράσει στον όχλο, νάρθει σε αντίθεση με το συρφετό. Η διαπίστωση δεν γίνεται από μας, γίνεται από τους ίδιους τους Τούρκους, από τον τουρκικό λαό —το είδαμε στις τελευταίες ανθελληνικές εκδηλώσεις—, κι’ από κείνους που, ενώ αντιπροσωπεύουν το Κράτος με όλη την έννοια της ευθύνης του, επί τέλους της ηθικής, όχι μόνο δεν έκαναν καμμιά προσπάθεια για να συγκρατήσουν το μαινόμενο συρφετό, αλλά και τον παρότρυναν με την επιδεικτική εξαφάνισή τους. Θα ξαναθυμίσομε για τούτο —για να γίνει δηλαδή αισθητό πως οι Τούρκοι του Πενηνταπέντε δεν άλλαξαν σε τίποτε από τους Τούρκους του Εικοσιδύο— το δραματικότερο γεγονός της Καταστροφής, καθώς τόχει ζωγραφίσει, καθώς τόχει απαθανατίσει η ελληνική μνήμη επάνω στον πίνακα του Μεγάλου Μαρτυρίου, όπου προβάλλει η περήφανη μορφή του Χρυσόστομου.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 11.9.1955, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η Σμύρνη (βρισκόμαστε στον Αύγουστο του 1922), μόλις ακούστηκε, Σάββατο μεσημέρι, πως έφτασαν στην Πούντα τα πρώτα άτακτα σώματα του Μπεχλιβάν, επέρασε σε μια ατμόσφαιρα εφιάλτη, που θα την νιώθει, από ημέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή, ολοένα βαρύτερη, καταθλιπτικότερη. Οι Τούρκοι ξεχύνονται αμέσως στους δρόμους, με αφρούς αγριάδας στο στόμα τους, με ραβδιά και με κάμες (σ.σ. δίκοπα μαχαίρια) στα χέρια. Η κατάσταση αλλάζει απότομα. Όλες αυτές οι πρόσχαρες άλλοτε περιοχές, από το Φραγκομαχαλά ως τα Τράσα, ως τη Μπελλαβίστα, ως το Παραλλέλι, ως το Φασουλά, ως τα Ταμπάχανα, ως τις Μεγάλες Ταβέρνες — όλοι οι δρόμοι μ’ όλους τους βερχανέδες (σ.σ. στοές με παλαιά σπίτια, εργαστήρια και καταστήματα), γύρω από τη Βαγγελίστρα και τον Άγιο Τρύφωνα ως το Γκιος-Τεπέ και το Κοκάρ-Γυαλί, προαισθάνονται καθαρά ότι από τα βάθη της Μικράς Ασίας δεν ερχότανε μόνο ένας αντίπαλος, που εμείς τον διευκολύναμε με τις διαιρέσεις μας για να επικρατήσει. Αλλά και ένα κύμα βαρβαρότητος, που άσχετα με τα ενδεχόμενα του κινδύνου θα επρόσβαλλε κάθε συγχρονισμένον άνθρωπο, γιατί θα τούδινε την αίσθηση της επιστροφής σε πρωτόγονες, σε απάνθρωπες καταστάσεις.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 11.9.1955, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο αλησμόνητος φίλος μας ο Ροδάς (σ.σ. ο Μιχαήλ Ροδάς, 1884-1948, δημοσιογράφος, συγγραφέας και θεατρικός κριτικός), που μαζί του εζήσαμε τα χρόνια της Σμύρνης, δίνει μια χαρακτηριστική πληροφορία στο βιβλίο του το αφιερωμένο σ’ εκείνη την εποχή. Αρκετά προτού εκδηλωθεί η τουρκική επίθεση, έταξαν στους Τούρκους στρατιώτες ότι κάνοντας ακόμη λίγη υπομονή, δεν θα εξασφαλίζανε μόνο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και την ασυδοσία τους. Θα μπορούσαν να σφάξουν, να αρπάξουν, να κάνουν το παν. Απ’ αυτή την πρωτόγονη ασιατική αντίληψη βγήκε η φωτιά, η δήωση (σ.σ. καταστροφή, λεηλασία), το ξεθεμέλιωμα της Σμύρνης.


Οι ώρες περνάνε όπως κοντά σε φέρετρο νεκρού. Τα παράθυρα κλείνουν, τα σπίτια ρημάζουν. Στους ιερούς χώρους, οι Σταυρωμένοι, τα παλιά στασίδια, τα γέρικα κωδωνοστάσια, οι Παναγίες και τ’ άλλα εικονίσματα, ό,τι κρατά την άχνα του χρόνου, την ανάσα τόσων αιώνων ελληνικών, όλα βρίσκονται σε επιθανάτια αγωνία.


Τότε παρουσιάζεται ο Δεσπότης.


Όταν τα πάντα γκρεμιστήκανε, ο πρόξενος της Αμερικής πήγε και τον παρακάλεσε να δεχτεί τη μεσολάβησή του, για να φύγει, για να γλυτώσει δηλαδή. Ένα αντιτορπιλικό πλευρισμένο στην προκυμαία θα τον έπαιρνε σε λίγα λεπτά και θα τον έβγαζε από την κόλαση.


Ο Χρυσόστομος οδήγησεν ατάραχος τον πρόξενο ως το παράθυρο και τούδειξε το πλήθος που είχε ζητήσει καταφύγιο στο προαύλιο της Αγια-Φωτεινής.

— Δεν μπορώ να φύγω, του είπε, και ν’ αφήσω όλο τούτο τον κόσμο ακέφαλο. Ευχαριστώ και σας και την Κυβέρνηση της Αμερικής, αλλά έχω χρέος να μείνω εν τω μέσω του ποιμνίου μου…

Την άλλη μέρα ο Τούρκος αστυνόμος επήγε στη Μητρόπολη σταλμένος από τον Νουρεντίν Πασά, που είχε εγκατασταθεί στο Κονάκι. Ο Δεσπότης τον δέχτηκε στο γραφείο του. Η συνομιλία δεν κράτησε πολύ. Ο Νουρεντίν τον εκαλούσε στο Διοικητήριο. Ετοιμάστηκε αν κι’ ήξαιρε καλά πού πηγαίνει.


Προτού φύγει μπήκε στη μεγάλη αίθουσα όπου βρισκόταν κρεμασμένη η εικόνα ενός άλλου ρασοφορεμένου μάρτυρα, του Γρηγορίου του Ε’.

— Τι σου υποσχέθηκα στο Δεκαενηά (σ.σ. το 1919); τον ερώτησε. Πως αν χρειαστεί να σ’ ακολουθήσω δεν θα κιοτέψω ούτε στιγμή. Κοίταξέ με!

Τα μάτια του Πατριάρχη φωτιστήκανε, παίξανε στο κάδρο του.

Όλος ο χώρος γύρω από το Διοικητήριο έβραζεν από όχλο, από Τουρκιά. Ο Δεσπότης πέρασε ανάμεσά του με περήφανο βάδισμα και με παρμένη πια την απόφαση της μεγάλης θυσίας. Οι δύο άντρες, ο Έλληνας ιεράρχης κι’ ο Τούρκος διοικητής —που τους εχώριζε παλιά έχθρα—, βρεθήκανε αντιμέτωποι. Ο Νουρεντίν σήκωσε το κεφάλι κατά το Χρυσόστομο, το κατέβασε, έμεινε για λίγο σιωπηλός κι’ έπειτα άνοιξε το φάκελλό του. Ήταν γεμάτος έντυπα στοιχεία που έδειχναν την εθνική δράση του Δεσπότη στο διάστημα της Κατοχής (σ.σ. 1919-1922).


— Παραδέχεσαι πως είχες αυτή τη δράση; τον ερώτησε ο Νουρεντίν.

— Το παραδέχομαι! αποκρίθη αδίσταχτα ο Δεσπότης.

Ο διάλογος ήτανε σύντομος, κοφτερός. Στην καρδιά του Νουρεντίν κανένας οίκτος. Στην καρδιά του Δεσπότη καμμιά υποχώρηση.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.9.1955, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

— Και πώς γίνεται νάχει τέτοια δράση ένας παπάς;

— Είμαι Έλληνας παπάς! ετόνισε ο Δεσπότης σηκώνοντας το κεφάλι του.

—Πολύ καλά, είπε ο Νουρεντίν κλείνοντας το φάκελλο. Εγώ δεν πρόκειται να σε κρίνω. Σ’ αφήνω ελεύθερο. Κι’ ας σε κρίνει ο λαός.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 8.9.1955, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο δρόμο, μπροστά στο Διοικητήριο, τον περίμενε ο όχλος, πάντα ο όχλος, ο τουρκικός όχλος, για να τον αρπάξει και να τον οδηγήσει στο Μαρτύριο.

Και καλά, στο Εικοσιδύο είμαστε εχτροί, ενώ σήμερα είχαμε πίσω μας τόσα χρόνια φιλίας. Πώς επικρατήσανε έτσι εύκολα οι παρορμήσεις του όχλου μέσα σ’ ένα θεωρούμενο συγχρονισμένο λαό;

*Κείμενο του Γ. Φτέρη (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του μανιάτη Γιώργου Τσιμπιδάρου, 1891-1967, δημοσιογράφου, κριτικού, συγγραφέα και ποιητή), που έφερε τον τίτλο «Η Τουρκία κι’ ο όχλος» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 1955, λίγες μόλις ημέρες μετά τα διαβόητα Σεπτεμβριανά.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 10.9.1955, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955 ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης δέχτηκε ένα ισχυρότατο –καταλυτικό όπως αποδείχτηκε στο διάβα του χρόνου– πλήγμα, καθώς τότε έλαβαν χώρα τα τρομερά Σεπτεμβριανά: ένας καλώς οργανωμένος τουρκικός όχλος επέδραμε κατά ελληνικών καταστημάτων, οικιών και εκκλησιών, προβαίνοντας σε εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες.

Από τα δραματικά αυτά γεγονότα και μετά, κάτω από τις αυξανόμενες πιέσεις του τουρκικού κράτους και έχοντας υποστεί μεγάλη οικονομική και πολιτισμική καταστροφή, το ελληνικό στοιχείο της Πόλης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει σταδιακά τις εστίες του (130.000 και πλέον έλληνες κάτοικοι τής πάλαι ποτέ Βασιλεύουσας οδηγήθηκαν σε μαζική, αναγκαστική μετανάστευση).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08.09.25

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία, και φλερτ με ΑΙ
Ταμπού 08.09.25

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία και φλερτ με ΑΙ

Φέτος, η σεξουαλική σκηνή μεταξύ δύο αδελφών στη σειρά «The White Lotus» παρουσίασε μια επαναλαμβανόμενη αλλά ταμπού φαντασίωση που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και κατακραυγής από πολλούς θεατές. Η εφημερίδα EL PAÍS διερευνά τι άλλο μας διεγείρει στις μέρες μας.

Σύνταξη
Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία
Ελλάδα 08.09.25

Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Σύνταξη
Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης – Ποιος έκανε το πρώτο βήμα
Κόσμος 08.09.25

Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης - Ποιος έκανε το πρώτο βήμα

Πρώην βασιλικός μπάτλερ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες μιας σημαντικής επανένωσης που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Κέιτ και του Γουίλιαμ , του πιο διάσημου ζευγαριού στην Βρετανία

Σύνταξη
Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο
Εξαίρεση 08.09.25

Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο

Αντίδραση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το γεγονός πως δεν φαίνεται πρόβλεψη της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα Διαπόντια νησιά.

Σύνταξη
«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια μυθική εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket και γνώρισε την αποθέωση από NBA και FIBA.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο