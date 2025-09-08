Το να είναι κάποιος φοιτητής σήμερα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Και εξηγούμε. Η φοιτητική ζωή είναι μια συναρπαστική περίοδος, που σου δίνει άπλετη ελευθερία και ευελιξία. Την ίδια ώρα όμως έρχεται και η ευθύνη της διαχείρισης των δικών σας χρημάτων.

Μεταξύ των διδάκτρων, των βιβλίων και όλων των εξόδων που έχει μια φοιτητική χρονιά, οι λογαριασμοί μπορεί να συσσωρευτούν.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα χρήματά σας.

Ακολουθούν 6 συμβουλές για εξοικονόμηση χρημάτων, ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον χρόνο σας στο πανεπιστήμιο.

1. Επωφεληθείτε από φοιτητικές προσφορές και εκπτώσεις

Μην υποτιμάτε τη δύναμη των φοιτητικών εκπτώσεων! Οι φοιτητικές εκπτώσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για τους φοιτητές με περιορισμένο προϋπολογισμό, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας τη συνολική φοιτητική εμπειρία.

Για παράδειγμα, αν εσείς και ένας φίλος σας έχετε όρεξη για μια βραδινή έξοδο, ορισμένα εστιατόρια στην περιοχή γύρω από το σχολείο σας μπορεί να προσφέρουν εκπτώσεις για φοιτητές. Θα πρέπει να εξερευνήσουν και να επωφεληθείτε από αυτές τις εκπτώσεις για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους οικονομικούς σας πόρους.

«Τα περισσότερα μέρη προσφέρουν έκπτωση μεταξύ 10 και 20% και η εξοικονόμηση μπορεί πραγματικά να αυξηθεί» λέει η Zahra Onsori, που σπουδάζει δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

2. «Χρησιμοποιήστε μετρητά σε μια βραδινή έξοδο»

«Μπορεί να σας φαίνεται λίγο παλιομοδίτικο, αλλά η χρήση μετρητών σε μια βραδινή έξοδο με βοήθησε πολύ να τηρήσω τον προϋπολογισμό μου. Το να έχω μαζί μου ένα συγκεκριμένο ποσό μετρητών με εμπόδισε να ξοδεύω υπερβολικά χρήματα», λέει η Tara Russell, απόφοιτος το 2024 από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, στο οποίο σπούδασε κοινωνική ανθρωπολογία.

3. «Αγοράστε είδη καλής ποιότητας»

Αγοράστε είδη καλής ποιότητας, ακόμα κι αν είναι πιο ακριβά. Με τα χρόνια, έπρεπε να αντικαταστήσω πολλά πράγματα επειδή συχνά επέλεγα την φθηνότερη επιλογή. Οι αντικαταστάσεις αθροίζονται και είναι πολύ πιο βιώσιμο και οικονομικό να επιλέγετε κλινοσκεπάσματα ή σκεύη κουζίνας υψηλής ποιότητας που θα διαρκέσουν και μετά τα πανεπιστημιακά χρόνια, λέει η Sabah Salam,που σπουδάζει Αγγλική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Υόρκης.

4. Μπορείτε να γίνετε μέλη συλλόγων

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις ευκαιρίες για τις οποίες ήδη πληρώνετε, οπότε ναι, παρακολουθήστε τις διαλέξεις σας, αλλά γίνετε και μέλος συλλόγων. Ό,τι κι αν σας ενδιαφέρει, είτε πρόκειται για αθλήματα, γλώσσες ή φοιτητικό θέατρο, σχεδόν σίγουρα θα υπάρχει ένας φοιτητικός σύλλογος για αυτό και είναι ένας από τους ευκολότερους και πιο επιδοτούμενους τρόπους για να αποκτήσετε μια νέα δεξιότητα ως ενήλικας.

Επίσης, ελέγξτε στην αρχή του έτους ποιες ευκαιρίες θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το πανεπιστήμιό σας.

«Πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν επιχορηγήσεις που βοηθούν τους φοιτητές να ταξιδεύουν και να ολοκληρώνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Δεν θέλετε να φτάσετε στο τέλος των τριών ετών και να εύχεστε να είχατε αξιοποιήσει στο έπακρο την περίοδο που το πανεπιστήμιό σας θα μπορούσε να είχε πληρώσει για την πτήση σας στην Κίνα», λέει η Σάρα Ρουρκ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

5. Προγραμματίστε τα έξοδά σας

Το να μοιράζεσαι ένα σπίτι τον πρώτο χρόνο μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσεις χρήματα. «Για μένα μείωσε κατά το ήμισυ το ενοίκιό μου (ξόδεψα μόλις 3.000 λίρες για ολόκληρο το χρόνο) και μου έδωσε έναν καλύτερό μου φίλο για να βγαίνω για κλαμπ», λέει ο Rohan Sathyamoorthy, που σπουδάσει πολιτική στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ.

Αν και σίγουρα δεν είναι για όλους, μπορεί να το βρείτε έναν διασκεδαστικό και οικονομικό τρόπο για να αποφύγετε τα πανάκριβα ενοίκια που συνήθως αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.

6. Μάθετε να μαγειρεύετε

Μάθετε να μαγειρεύετε και να τρώτε λιγότερο έξω – με τον πληθωρισμό να πλήττει όλες τις αγορές, το κόστος ενός απλού γεύματος fast food μπορεί να σας τρυπήσει τις τσέπες, ειδικά αν τρώτε έξω κάθε μέρα.

Το να μάθετε πώς να μαγειρεύετε όχι μόνο μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα, αλλά και να σας προωθήσει συνετές συνήθειες κατανάλωσης. Τα χρήματα που ξοδεύετε σε φαγητό σε πακέτο μπορούν να δαπανηθούν στο τοπικό σας σούπερ μάρκετ για γεύματα που θα σας διαρκέσουν όλη την εβδομάδα!

Με πληροφορίες από Guardian, Standard Bank