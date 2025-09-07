sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:30

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Η εθνική μας ομάδα έκανε την ιδανική αρχή στην προσπάθεια για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ του 2026, όχι μόνο γιατί κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λευκορωσίας με το εντυπωσιακό 5-1, αλλά κυρίως γιατί έδειξε με την εμφάνισή της, πως έχει τις δυνατότητες να πάρει την πρωτιά του ομίλου.

Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι προφανές πως η Εθνική μας έχει «χτίσει» χαρακτήρα και παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, δύο στοιχεία που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για την υλοποίηση του στόχου.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να τονίσουμε, πως το βράδυ της Δευτέρας καλούμαστε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, αντιμετωπίζοντας την Δανία στο Καραϊσκάκη. Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του ομίλου μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε τεράστιο βήμα από την δεύτερη κιόλας αγωνιστική, αν καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη αύριο βράδυ στο Φάληρο.

Η Δανία την «πάτησε» στην δική της πρεμιέρα αντιμετωπίζοντας την Σκωτία στο Πάρκχεν, αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς (0-0) και τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το αποτέλεσμα.

Η Εθνική μας ομάδα είναι σε καλό «φεγγάρι» κι αυτό φάνηκε απέναντι στους Λευκορώσους αλλά μην γελιόμαστε, ο βαθμός δυσκολίας του αγώνα με την Δανία είναι πολύ μεγαλύτερος.

Κι εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε μια παράμετρο που κάνει ακόμα δυσκολότερο τον αυριανό αγώνα.

Οι Δανοί θα παραταχθούν στο Καραϊσκάκη για να τα παίξουν επί της ουσίας «όλα για όλα» από την δεύτερη αγωνιστική του γκρουπ και είναι προφανές ότι θέλουν να… ρεφάρουν.

Μιλάμε για μια δυνατή ομάδα και στο μυαλό των διεθνών μας δεν θα πρέπει να υπάρχει η γκέλα των Δανών απέναντι στην Σκωτία, γιατί αν δεν δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή, θα βρεθούμε προ εκπλήξεων.

Το ξέρει καλά ο Γιοβάνοβιτς και πρέπει να μην το ξεχάσουν ούτε… δευτερόλεπτο οι διεθνείς μας, η Δανία είναι τώρα πιο επικίνδυνη και θα παραταχθεί στο Καραϊσκάκη για να καλύψει το χαμένο έδαφος από την ισοπαλία της στην πρεμιέρα.

Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος βέβαια από την κατάκτηση της νίκης;

Μα φυσικά αυτό που έγινε στο παιχνίδι με την Λευκορωσία. Το Καραϊσκάκη είναι έδρα που δίνει μεγάλη ώθηση και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την δυναμική, βάζοντας δύσκολα στους Δανούς στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.

Αν καταφέρουμε να βρούμε ένα γρήγορο γκολ, η πίεση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη για την Δανία κι αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το σίγουρο είναι πως η Εθνική μας έχει αύριο βράδυ μια δύσκολη αποστολή αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία, να βάλει θεμέλια πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση για να πετύχουμε τον στόχο μας κι αυτή η ομάδα έχει αποδείξει πως είναι ικανή να πετύχει μεγάλα πράγματα.

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
