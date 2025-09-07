Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video
Στο video ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, τραγουδά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το φεγγάρι στην περιοχή της Ακρόπολης
- Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ
- Πρωτοφανείς πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της Σουηδίας
- Κοριτσάκι 6 ετών κλειδωμένο στο δωμάτιό της σε όλη της τη ζωή, επιτέλους απελευθερώνεται...
- Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
Ο Θοδωρής Φέρρης μας βάζει για ακόμα φορά στα πιο ερωτικά μονοπάτια με το music video της νέας του μεγάλης επιτυχίας «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.
Το «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)», ένα από τα πιο ερωτικά και viral τραγούδια των τελευταίων μηνών, μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα ατμοσφαιρικό music video που «ξεχειλίζει» συναίσθημα.
Στο video ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, τραγουδά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το φεγγάρι στην περιοχή της Ακρόπολης, ενώ παράλληλα υπάρχουν πλάνα από τη μεγάλη και sold out καλοκαιρινή συναυλία του στην Αθήνα. Τη σκηνοθεσία έκανε η Luna Al Masri.
Μετά την άκρως επιτυχημένη περιοδεία «Κατάματα Tour» που προκάλεσε κοσμοσυρροή κι απανωτά sold out σε όλη την Ελλάδα (όπως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα), ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζεται να συναρπάσει ξανά με τις live εμφανίσεις του στο «Posidonio», μαζί με την Ανδρομάχη, που ξεκινούν την προσεχή Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.
Βρείτε το «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/oneiro-tha-nai-ksana
- Ρουμανία: Ξεπέρασε 4 προτάσεις δυσπιστίας η κυβέρνηση – Θα προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων, περικοπές δαπανών
- LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
- LIVE: Τουρκία – Ισπανία
- Ειρήνη Μουρτζούκου: Στο Ανθρωποκτονιών για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
- Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
- Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου από ανήλικο για ασήμαντη αφορμή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις