Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Ο υποτιθέμενος θάνατος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει γεννήσει αναρίθμητα tweets, TikToks και memes, χωρίς να έχει τεκμηριωμένη βάση, με την φαντασία του κόσμου να καλπάζει ασυγκράτητη.

«Πώς ανακαλύψατε το Σαββατοκύριακο ότι ήσασταν νεκρός;» ρώτησε ειρωνικά ο Πίτερ Ντούσι του Fox News. «Το είδατε αυτό;»

«Όχι», απάντησε κοφτά ο Τραμπ την Τρίτη, καθώς γερουσιαστές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω του στο Οβάλ Γραφείο.

Οι φήμες γύρω από τον Τραμπ

Η φημολογία που έκανε «μπαμ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο δεν αποκάλυψε πολλά για την υγεία του Τραμπ, ο οποίος, στα 79 του, είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέλαβε ποτέ την προεδρία των ΗΠΑ.

Εντούτοις, πρόσφερε ένα μικρό άνοιγμα σε μια διαδικτυακή κουλτούρα γεμάτη θεωρίες συνωμοσίας και φαντασιώσεις για πρόωρο θάνατο του Τραμπ, τονίζει δημοσίευμα του Guardian.

«Αυτή η ακόρεστη πείνα να φύγει ο Ντόναλντ Τραμπ έπεισε κατά τα άλλα έξυπνους ανθρώπους που υπερηφανεύονται για τη διερεύνησή τους ότι υπήρχε η ελπίδα πως ήταν νεκρός», είπε ο Λάρι Τζέικομπς, διευθυντής του Κέντρου Μελέτης Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

«Είναι ένα ‘παράθυρο’ στον κίνδυνο της παραπληροφόρησης και στον τρόπο που αυτή επιταχύνεται μέσα από τα διαδικτυακά memes και βίντεο. Ήταν γρήγορο και αρκετά αποτελεσματικό στο να πείσει χιλιάδες, ίσως εκατομμύρια ανθρώπους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πράγματι πεθάνει, παρόλο που δεν υπήρχε καμία απόδειξη γι’ αυτό πέρα από το ότι δεν είχε εμφανιστεί για μία ή δύο μέρες».

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Οι φήμες διαδραματίστηκαν με φόντο την συμπεριφορά του Τραμπ, ο οποίος είχε περάσει χρόνια λέγοντας ψέματα και αποκρύπτοντας τα ιατρικά του αρχεία, ενώ έδειχνε αδυναμία για McDonald’s και άλλο fast food, αν και ισχυρίζεται ότι ούτε πίνει ούτε καπνίζει. Πρόσφατα έχει θεαθεί με μελανιές στο πίσω μέρος του δεξιού χεριού, μερικές φορές πρόχειρα κρυμμένες με μέικ-απ, και με πρηξίματα γύρω από τους αστραγάλους.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, που σημαίνει ότι οι φλέβες στα πόδια δεν μπορούν να μεταφέρουν σωστά το αίμα πίσω στην καρδιά, με αποτέλεσμα να λιμνάζει στα κάτω άκρα. Όσο για τις μελανιές, η Κάρολαϊν Λέβιτ, γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, είπε ότι προέρχονταν από «συχνό σφίξιμο χεριών και χρήση ασπιρίνης», την οποία ο Τραμπ παίρνει τακτικά για να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού.

Η δεύτερη θητεία του Τραμπ στην εξουσία έχει προσφέρει έναν σχεδόν καθημερινό καταιγισμό ομιλιών, επαφών με τα ΜΜΕ και ξεσπασμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, δεν υπήρχαν γεγονότα στην ατζέντα του την περασμένη Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή και πήρε την ασυνήθιστη απόφαση να περάσει το τριήμερο της Εργατικής Ημέρας στην Ουάσιγκτον.

Τα γεγονότα που έριξαν, χωρίς λόγο, λάδι στη φωτιά

Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα USA Today δημοσίευσε συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς. Όταν ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο αντιπρόεδρος είπε ότι ήταν βέβαιος πως ο Τραμπ ήταν «σε καλή κατάσταση» αλλά επίσης υπαινίχθηκε ότι ήταν προετοιμασμένος να αναλάβει αν συνέβαινε κάτι στον πρόεδρο.

Το Forbes ανέφερε ότι οι όροι «Trump», «is Trump dead» και «Trump dead» ήταν ανάμεσα στις κορυφαίες αναζητήσεις στο Google το μεσημέρι του Σαββάτου. Η φράση «Where is Donald Trump» ήταν τάση στο X.

Κατά το τριήμερο της Εργασιακής Ημέρας, οι δημοσιογράφοι είδαν τον Τραμπ να φεύγει από τον Λευκό Οίκο κάθε μέρα για να επισκεφθεί το γήπεδο γκολφ του στη Βιρτζίνια. Όμως δεν σταμάτησε να μιλήσει και οι φωτογραφίες ήταν θολές και από απόσταση. Ρίχνοντας λάδι στη φωτιά, ο πρόεδρος δημοσίευσε μια φωτογραφία του να παίζει γκολφ με έναν πρώην προπονητή ποδοσφαίρου που ήταν μιας εβδομάδας πριν.

Ο πολιτικός σύμβουλος Φρεντ Γουέλμαν απάντησε στο X: «Αυτό είναι τρελό. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προφανώς λέει ψέματα για τις δραστηριότητές του και η έλλειψη περιέργειας από τα ΜΜΕ είναι συγκλονιστική».

Ο πρόεδρος ανάρτησε τα δικά του μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ».

Δεν έλειψαν και τα ευρηματικά memes και τα σατιρικά βίντεο. Ο Ντάνι Ζούκερ έγραψε στην πλατφόρμα Bluesky: «Βίντεο που τραβήχτηκε νωρίτερα σήμερα δείχνει τον Τραμπ υγιή και χαρούμενο», δίπλα σε μια εικόνα του νεαρού Τραμπ σε πάρτι με τον ατιμασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρόεδρος ανάρτησε τα δικά του μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ», αλλά οι συνωμοσιολόγοι έσπευσαν να τα απορρίψουν ως έργο συνεργατών του που έκαναν μια περίτεχνη συγκάλυψη.

Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να ισχυρίζονται ότι είχαν κλείσει οι δρόμοι γύρω από το εθνικό στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed στο Μπεθέσντα του Μέριλαντ, όπου ο Τραμπ είχε νοσηλευθεί για Covid-19 πριν από πέντε χρόνια. Πολλοί ήταν εκείνη που μέσα στη φρενίτιδα των ημερών άρχισαν να πιστεύουν ότι ο Τραμπ βρισκόταν μέσα στο ιατρικό κέντρο και ήταν ετοιμοθάνατος.

Να είναι ή να μην είναι; Ο πρόεδρος, όπως αποδείχθηκε, ήταν εντελώς ζωντανός. Την Τρίτη πραγματοποίησε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο για να ανακοινώσει ότι η Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ θα μετεγκατασταθεί στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα και απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων όπως συνήθως.

Όταν τα ΜΜΕ μένουν χωρίς υλικό για τον Τραμπ

Όταν ο Ντούσι τον ρώτησε για τις νύξεις περί θανάτου, ο πρόεδρος απάντησε: «Ήξερα ότι έλεγαν, κάτι σαν: ‘Είναι καλά; Πώς νιώθει; Τι έχει;’» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας τη φημολογία «ψεύτικες ειδήσεις» και λέγοντας ότι «ήταν πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο».

«Ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο συχνά στα ΜΜΕ που όταν λείπει για 36 ή 48 ώρες αφήνει τεράστιο κενό στις ειδήσεις».

Η απάντηση δεν έριξε πολύ φως στη σωματική και ψυχική κατάσταση του Τραμπ, θέμα που ήταν συνεχές βάρος για τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν. Αλλά οι περίεργες φήμες τόνισαν το πόσο λείπει ο Τραμπ όταν δεν μιλάει στα ΜΜΕ. Για αυτόν τον πρόεδρο, τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο σοκαριστικό από τον ήχο της σιωπής.

Ο Ριντ Γκέιλεν, πρόεδρος της οργάνωσης Union, μιας φιλοδημοκρατικής συμμαχίας, είπε: «Ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο συχνά στα ΜΜΕ που όταν λείπει για 36 ή 48 ώρες αφήνει τεράστιο κενό στις ειδήσεις. Για όσους βγάζουν το «ψωμί» τους κατακεραυνώνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, χρειάζονται τα καθημερινά tweets, χρειάζονται την καθημερινή αγανάκτηση, χρειάζονται την παραφροσύνη μιας συνεδρίασης υπουργικού συμβουλίου ή μιας σύντομης ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο. Όταν δεν εμφανίζεται, προκαλείται ανησυχία!».

«Είναι σαν να είσαι εθισμένος, σαν να πρέπει να τρως παγωτό κάθε μέρα, και μια μέρα δεν παίρνεις το παγωτό σου και λες, μισό λεπτό, κάτι λείπει. Τι συμβαίνει; Έχει δημιουργήσει αυτό το «τέρας» που ακόμη και ο ίδιος πρέπει να ταΐζει και, όταν δεν το κάνει, οι άνθρωποι λένε, ‘μισό λεπτό, τι γίνεται;’ γιατί είναι τόσο εκτός χαρακτήρα».

Ο Ντρέξελ Χερντ, δημοκρατικός στρατηγιστής με έδρα το Λος Άντζελες, είπε: «Υπάρχουν οι εικασίες: τι γίνεται με το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ; Τι είναι αυτό στο κεφάλι του; Είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών. Είναι σχεδόν σαν οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ να προσπαθούν να βρουν στοιχεία από την ίδια, αλλά δεν ισχύει κάτι μέχρι το ίδιο το άτομο να πει τι είναι».

Όπως πολλά άλλα δράματα του Τραμπ την τελευταία δεκαετία, κι αυτό κατέληξε σε μια ευκαιρία για χρήματα. Σύμφωνα με τον Guardian, την Πέμπτη μια φιλικά προσκείμενη προς τον Τραμπ πολιτική επιτροπή δράσης που ονομάζεται Never Surrender έστειλε ένα email συγκέντρωσης χρημάτων με τίτλο «Υπόμνημα από τον Τραμπ» που ξεκινούσε: «ΕΙΜΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ! Τα ψεύτικα ΜΜΕ και η ριζοσπαστική αριστερά προσπάθησαν να διαδώσουν ΨΕΜΑΤΑ, λέγοντας ότι ο αγαπημένος σας Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν νεκρός ή άρρωστος. Μπορείτε να το πιστέψετε;».

«ΝΤΡΟΠΗ! Αφήστε με να σας πω κάτι, είμαι πιο ζωντανός από ποτέ! Λένε ότι δεν ήμουν τριγύρω για μερικές μέρες, και ξαφνικά γράφουν το επικήδειό μου; Εν τω μεταξύ, ο Δόλιος Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί για μήνες, και τα ΜΜΕ δεν θα έλεγαν λέξη. ΘΛΙΒΕΡΟ!»

Το email προσκαλούσε τους αναγνώστες να «σταθούν με τον Τραμπ» συνεισφέροντας χρήματα.