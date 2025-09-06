newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:11

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

Spotlight

Ο υποτιθέμενος θάνατος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει γεννήσει αναρίθμητα tweets, TikToks και memes, χωρίς να έχει τεκμηριωμένη βάση, με την φαντασία του κόσμου να καλπάζει ασυγκράτητη.

«Πώς ανακαλύψατε το Σαββατοκύριακο ότι ήσασταν νεκρός;» ρώτησε ειρωνικά ο Πίτερ Ντούσι του Fox News. «Το είδατε αυτό;»

«Όχι», απάντησε κοφτά ο Τραμπ την Τρίτη, καθώς γερουσιαστές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω του στο Οβάλ Γραφείο.

Οι φήμες γύρω από τον Τραμπ

Η φημολογία που έκανε «μπαμ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο δεν αποκάλυψε πολλά για την υγεία του Τραμπ, ο οποίος, στα 79 του, είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέλαβε ποτέ την προεδρία των ΗΠΑ.

Εντούτοις, πρόσφερε ένα μικρό άνοιγμα σε μια διαδικτυακή κουλτούρα γεμάτη θεωρίες συνωμοσίας και φαντασιώσεις για πρόωρο θάνατο του Τραμπ, τονίζει δημοσίευμα του Guardian.

«Αυτή η ακόρεστη πείνα να φύγει ο Ντόναλντ Τραμπ έπεισε κατά τα άλλα έξυπνους ανθρώπους που υπερηφανεύονται για τη διερεύνησή τους ότι υπήρχε η ελπίδα πως ήταν νεκρός», είπε ο Λάρι Τζέικομπς, διευθυντής του Κέντρου Μελέτης Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

«Είναι ένα ‘παράθυρο’ στον κίνδυνο της παραπληροφόρησης και στον τρόπο που αυτή επιταχύνεται μέσα από τα διαδικτυακά memes και βίντεο. Ήταν γρήγορο και αρκετά αποτελεσματικό στο να πείσει χιλιάδες, ίσως εκατομμύρια ανθρώπους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πράγματι πεθάνει, παρόλο που δεν υπήρχε καμία απόδειξη γι’ αυτό πέρα από το ότι δεν είχε εμφανιστεί για μία ή δύο μέρες».

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Οι φήμες διαδραματίστηκαν με φόντο την συμπεριφορά του Τραμπ, ο οποίος είχε περάσει χρόνια λέγοντας ψέματα και αποκρύπτοντας τα ιατρικά του αρχεία, ενώ έδειχνε αδυναμία για McDonald’s και άλλο fast food, αν και ισχυρίζεται ότι ούτε πίνει ούτε καπνίζει. Πρόσφατα έχει θεαθεί με μελανιές στο πίσω μέρος του δεξιού χεριού, μερικές φορές πρόχειρα κρυμμένες με μέικ-απ, και με πρηξίματα γύρω από τους αστραγάλους.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, που σημαίνει ότι οι φλέβες στα πόδια δεν μπορούν να μεταφέρουν σωστά το αίμα πίσω στην καρδιά, με αποτέλεσμα να λιμνάζει στα κάτω άκρα. Όσο για τις μελανιές, η Κάρολαϊν Λέβιτ, γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, είπε ότι προέρχονταν από «συχνό σφίξιμο χεριών και χρήση ασπιρίνης», την οποία ο Τραμπ παίρνει τακτικά για να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού.

Η δεύτερη θητεία του Τραμπ στην εξουσία έχει προσφέρει έναν σχεδόν καθημερινό καταιγισμό ομιλιών, επαφών με τα ΜΜΕ και ξεσπασμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, δεν υπήρχαν γεγονότα στην ατζέντα του την περασμένη Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή και πήρε την ασυνήθιστη απόφαση να περάσει το τριήμερο της Εργατικής Ημέρας στην Ουάσιγκτον.

Τα γεγονότα που έριξαν, χωρίς λόγο, λάδι στη φωτιά

Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα USA Today δημοσίευσε συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς. Όταν ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο αντιπρόεδρος είπε ότι ήταν βέβαιος πως ο Τραμπ ήταν «σε καλή κατάσταση» αλλά επίσης υπαινίχθηκε ότι ήταν προετοιμασμένος να αναλάβει αν συνέβαινε κάτι στον πρόεδρο.

Το Forbes ανέφερε ότι οι όροι «Trump», «is Trump dead» και «Trump dead» ήταν ανάμεσα στις κορυφαίες αναζητήσεις στο Google το μεσημέρι του Σαββάτου. Η φράση «Where is Donald Trump» ήταν τάση στο X.

Κατά το τριήμερο της Εργασιακής Ημέρας, οι δημοσιογράφοι είδαν τον Τραμπ να φεύγει από τον Λευκό Οίκο κάθε μέρα για να επισκεφθεί το γήπεδο γκολφ του στη Βιρτζίνια. Όμως δεν σταμάτησε να μιλήσει και οι φωτογραφίες ήταν θολές και από απόσταση. Ρίχνοντας λάδι στη φωτιά, ο πρόεδρος δημοσίευσε μια φωτογραφία του να παίζει γκολφ με έναν πρώην προπονητή ποδοσφαίρου που ήταν μιας εβδομάδας πριν.

Ο πολιτικός σύμβουλος Φρεντ Γουέλμαν απάντησε στο X: «Αυτό είναι τρελό. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προφανώς λέει ψέματα για τις δραστηριότητές του και η έλλειψη περιέργειας από τα ΜΜΕ είναι συγκλονιστική».

Ο πρόεδρος ανάρτησε τα δικά του μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ».

Δεν έλειψαν και τα ευρηματικά memes και τα σατιρικά βίντεο. Ο Ντάνι Ζούκερ έγραψε στην πλατφόρμα Bluesky: «Βίντεο που τραβήχτηκε νωρίτερα σήμερα δείχνει τον Τραμπ υγιή και χαρούμενο», δίπλα σε μια εικόνα του νεαρού Τραμπ σε πάρτι με τον ατιμασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρόεδρος ανάρτησε τα δικά του μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ», αλλά οι συνωμοσιολόγοι έσπευσαν να τα απορρίψουν ως έργο συνεργατών του που έκαναν μια περίτεχνη συγκάλυψη.

Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να ισχυρίζονται ότι είχαν κλείσει οι δρόμοι γύρω από το εθνικό στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed στο Μπεθέσντα του Μέριλαντ, όπου ο Τραμπ είχε νοσηλευθεί για Covid-19 πριν από πέντε χρόνια. Πολλοί ήταν εκείνη που μέσα στη φρενίτιδα των ημερών άρχισαν να πιστεύουν ότι ο Τραμπ βρισκόταν μέσα στο ιατρικό κέντρο και ήταν ετοιμοθάνατος.

Να είναι ή να μην είναι; Ο πρόεδρος, όπως αποδείχθηκε, ήταν εντελώς ζωντανός. Την Τρίτη πραγματοποίησε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο για να ανακοινώσει ότι η Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ θα μετεγκατασταθεί στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα και απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων όπως συνήθως.

Όταν τα ΜΜΕ μένουν χωρίς υλικό για τον Τραμπ

Όταν ο Ντούσι τον ρώτησε για τις νύξεις περί θανάτου, ο πρόεδρος απάντησε: «Ήξερα ότι έλεγαν, κάτι σαν: ‘Είναι καλά; Πώς νιώθει; Τι έχει;’» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας τη φημολογία «ψεύτικες ειδήσεις» και λέγοντας ότι «ήταν πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο».

«Ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο συχνά στα ΜΜΕ που όταν λείπει για 36 ή 48 ώρες αφήνει τεράστιο κενό στις ειδήσεις».

Η απάντηση δεν έριξε πολύ φως στη σωματική και ψυχική κατάσταση του Τραμπ, θέμα που ήταν συνεχές βάρος για τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν. Αλλά οι περίεργες φήμες τόνισαν το πόσο λείπει ο Τραμπ όταν δεν μιλάει στα ΜΜΕ. Για αυτόν τον πρόεδρο, τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο σοκαριστικό από τον ήχο της σιωπής.

Ο Ριντ Γκέιλεν, πρόεδρος της οργάνωσης Union, μιας φιλοδημοκρατικής συμμαχίας, είπε: «Ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο συχνά στα ΜΜΕ που όταν λείπει για 36 ή 48 ώρες αφήνει τεράστιο κενό στις ειδήσεις. Για όσους βγάζουν το «ψωμί» τους κατακεραυνώνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, χρειάζονται τα καθημερινά tweets, χρειάζονται την καθημερινή αγανάκτηση, χρειάζονται την παραφροσύνη μιας συνεδρίασης υπουργικού συμβουλίου ή μιας σύντομης ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο. Όταν δεν εμφανίζεται, προκαλείται ανησυχία!».

«Είναι σαν να είσαι εθισμένος, σαν να πρέπει να τρως παγωτό κάθε μέρα, και μια μέρα δεν παίρνεις το παγωτό σου και λες, μισό λεπτό, κάτι λείπει. Τι συμβαίνει; Έχει δημιουργήσει αυτό το «τέρας» που ακόμη και ο ίδιος πρέπει να ταΐζει και, όταν δεν το κάνει, οι άνθρωποι λένε, ‘μισό λεπτό, τι γίνεται;’ γιατί είναι τόσο εκτός χαρακτήρα».

Ο Ντρέξελ Χερντ, δημοκρατικός στρατηγιστής με έδρα το Λος Άντζελες, είπε: «Υπάρχουν οι εικασίες: τι γίνεται με το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ; Τι είναι αυτό στο κεφάλι του; Είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών. Είναι σχεδόν σαν οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ να προσπαθούν να βρουν στοιχεία από την ίδια, αλλά δεν ισχύει κάτι μέχρι το ίδιο το άτομο να πει τι είναι».

Όπως πολλά άλλα δράματα του Τραμπ την τελευταία δεκαετία, κι αυτό κατέληξε σε μια ευκαιρία για χρήματα. Σύμφωνα με τον Guardian, την Πέμπτη μια φιλικά προσκείμενη προς τον Τραμπ πολιτική επιτροπή δράσης που ονομάζεται Never Surrender έστειλε ένα email συγκέντρωσης χρημάτων με τίτλο «Υπόμνημα από τον Τραμπ» που ξεκινούσε: «ΕΙΜΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ! Τα ψεύτικα ΜΜΕ και η ριζοσπαστική αριστερά προσπάθησαν να διαδώσουν ΨΕΜΑΤΑ, λέγοντας ότι ο αγαπημένος σας Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν νεκρός ή άρρωστος. Μπορείτε να το πιστέψετε;».

«ΝΤΡΟΠΗ! Αφήστε με να σας πω κάτι, είμαι πιο ζωντανός από ποτέ! Λένε ότι δεν ήμουν τριγύρω για μερικές μέρες, και ξαφνικά γράφουν το επικήδειό μου; Εν τω μεταξύ, ο Δόλιος Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί για μήνες, και τα ΜΜΕ δεν θα έλεγαν λέξη. ΘΛΙΒΕΡΟ!»

Το email προσκαλούσε τους αναγνώστες να «σταθούν με τον Τραμπ» συνεισφέροντας χρήματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Κόσμος 06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Σε εργοστάσιο της Hyunday 06.09.25

Η Νότια Κορέα θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η αμαρτωλή ιστορία των ειδικών δυνάμεων που σκότωσαν πολίτες στη Β. Κορέα σε μια αποτυχημένη αποστολή
Ομάδα καταδρομέων 06.09.25

Η αμαρτωλή ιστορία της αμερικανικής SEAL μετά την αποκάλυψη για το φιάσκο στη Β. Κορέα και τη δολοφονία αθώων πολιτών

Η αποκάλυψη των New York Times για την αποτυχημένη αποστολή της ειδικής ομάδας καταδρομέων των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα το 2019 στην πρώτη θητεία Τραμπ υπενθυμίζει την ιστορία της SEAL

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 06.09.25

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών

Ο Μεχράν Μπαχραμιάν βρισκόταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμιρόμ της επαρχίας Ισφαχάν στο Ιράν, λέει ο ιστότοπος Mizan

Σύνταξη
Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
Την ισοπεδώνει 06.09.25

Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιθέσεις του, ισοπεδώνοντας κτίρια - H ανακοίνωση των IDF, νέα εντολή στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πιερία 06.09.25

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη
Προβλέψεις CEDEFOP 06.09.25

Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη, πώς θα προστατευτούμε

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Κόσμος 06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Σε εργοστάσιο της Hyunday 06.09.25

Η Νότια Κορέα θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας
ΔΕΘ 06.09.25

Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής» τόνισε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»
Η μπάλα στην εξέδρα 06.09.25

Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Λιμάνι του Πειραιά: Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στην προβλήτα κατά την πρόσδεση
Δεν υπήρξε τραυματισμός 06.09.25

Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά κατά την πρόσδεση

Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο