Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για ακρίβεια και φορολογία

Δίκαιη φορολόγηση, στήριξη των οικογενειών και βελτίωση της καθημερινότητας θα είναι το τρίπτυχο των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, τονίζει η ΝΔ.

Σε αυτό το τρίπτυχο εντάσσονται μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας, ώστε να δοθεί ανακούφιση στους πολίτες, ενώ παράλληλα υπάρχει στόχευση στο δημογραφικό, όπως είπε στο MEGA η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου.

«Τα μέτρα που πήραμε αυτά τα χρόνια έχουν αποδόσει. Τα μακροοικονομικά στοιχεία της οικονομίας μας βοηθούν να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε το εισόδημα», συμπλήρωσε η υφυπουργός Εργασίας.

Από την άλλη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στη χθεσινή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο βήμα του Economist, τονίζοντας πως ο κος Τσίπρας συμφωνεί με θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Πιο πολύ βλέπω προσπάθεια από τη ΝΔ εργαλειοποίησης αυτού του ζητήματος για να αποπροσανατολίσει, θέλει να υπάρχει πόλωση για να συσπειρώσει κόσμο», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Παράλληλα, σκληρή ήταν η κριτική του ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης όσον αφορά την φορολογία και την ακρίβεια, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ αυξάνει τους φόρους, με αποτέλεσμα την αφαίμαξη της μεσαίας τάξης.

Στον τομέα της ακρίβειας ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και παρεμβάσεις στα καρτέλ στην αγορά, με τον βουλευτή του κόμματος Βασίλη Κόκκαλη να λέει πως «αυτές τις προτάσεις τις έχουμε καταθέσει και δεν θέλει να τις υιοθετήσει η κυβέρνηση».