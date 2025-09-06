Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Fable πρόκειται να αποκαταστήσει τα χαμένα τμήματα του κατακρεουργημένου αριστουργήματος του Όρσον Γουέλς, «Οι Υπέροχοι Άμπερσον», όπως ανακοινώθηκε.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η πλατφόρμα Showrunner -την οποία διαχειρίζεται η Fable- σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της για να βοηθήσει στην αναδημιουργία των χαμένων 43 λεπτών της ταινίας του Γουέλς από το 1942, τα οποία αφαιρέθηκαν και στη συνέχεια καταστράφηκαν από το RKO, μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εταιρείες διανομής της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ.

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος του στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης Fable δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών[…]Πολλοί άνθρωποι είναι δικαιολογημένα σκεπτικοί όσον αφορά τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό θα δώσει στους ανθρώπους μια αίσθηση της θετικής συμβολής που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην αφήγηση ιστοριών».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Guardian, η Showrunner συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Μπράιαν Ρόουζ, ο οποίος εδώ προσπαθεί να αποκαταστήσει τα χαμένα τμήματα χρησιμοποιώντας κινούμενες εικόνες, καθώς και με τον ειδικό σε οπτικά εφέ Τομ Κλάιβ.

Χαμένο, πολύτιμο υλικό

Ο Όρσον Γουέλς ξεκίνησε την παραγωγή της ταινίας το 1942, μια διασκευή του διάσημου έργου του Αμερικανού μυθιστοριογράφου Μπουθ Τάρκινγκτον για μια οικογένεια που βρίσκεται σε αδιέξοδο κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, ως συνέχεια του «Πολίτης Κέιν».

Το 1991 η ταινία χαρακτηρίστηκε από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και εν συνεχεία εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, κάποια πλάνα της τελικής ταινίας αφαιρέθηκαν μετά από τις κακές κριτικές που έλαβε από το κοινό πριν από την κυκλοφορία της, με τον Γουέλς να παραιτείται από τα δικαιώματα τελικής επεξεργασίας ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το στούντιο.

Ο Γουέλς ταξίδεψε επίσης στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μοντάζ της ταινίας για να ξεκινήσει την παραγωγή του It’s All True, μια ημιτελής ταινία μεγάλου μήκου που περιλαμβάνει τρεις ιστορίες για τη Λατινική Αμερική, λέγοντας αργότερα ότι η RKO «με πρόδωσε εντελώς» με την επανέκδοση του τελικού τμήματος και τη μαγνητοσκόπηση ενός νέου φινάλε.

«Ο στόχος δεν είναι να εμπορευματοποιήσουμε τα 43 λεπτά»

Όλα αυτά τα χρόνια, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την αποκατάσταση ή την ανασύνθεση της ταινίας. Σύμφωνα με τον Guardian, μια κόπια στάλθηκε στον Γουέλς όσο βρισκόταν στην Βραζιλία, αλλά θεωρείται χαμένη, με τον σκηνοθέτη Τζόσουα Γκρόσμπεργκ να ηγείται μιας έρευνας για τον εντοπισμό της. Το 2005, μια αποκατάσταση με τη χρήση φωτογραφιών έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

Ωστόσο, ο Σάατσι δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι η Showrunner δεν κατέχει κανένα δικαίωμα επί της ταινίας οπότε είναι απίθανο να προβληθεί το υλικό που θα προκύψει εκτός από ακαδημαϊκούς λόγους.

«Ο στόχος δεν είναι να εμπορευματοποιήσουμε τα 43 λεπτά», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Kεντρική φωτογραφία θέματος: IMDb