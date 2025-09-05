Απίστευτο περιστατικό στο US Open: Θεατής παρενοχλεί 18χρονη αθλήτρια (vid)

Μια δυσάρεστη στιγμή βίωσε η Μίρα Αντρέεβα στον προημιτελικό του διπλού γυναικών στο US Open. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ένας θεατής βρέθηκε στον πάγκο της ίδιας και της Ντιάνα Σνάιντερ, απευθυνόμενος μάλιστα στην 18χρονη Ρωσίδα τενίστρια.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ο άνδρας να πλησιάζει την Αντρέεβα και να της μιλά, με την ίδια να μην αντιδρά και να παραμένει ψύχραιμη. Ο διαιτητής έσπευσε να ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ η αθλήτρια εξήγησε πως ο θεατής της ζήτησε απλώς να τον χαιρετήσει.

Το χαρακτηριστικό βίντεο στο US Open:

this was creepy asf 😭😭😭

mirra is freaked out 😭 pic.twitter.com/F3rj0018zS — Muhammad Hussain 🇵🇰🇵🇸 (@mirrakina) September 2, 2025

Παρά την ηρεμία με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση η νεαρή τενίστρια, η εικόνα αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη και προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας στο φετινό τουρνουά. Ήδη έχουν προηγηθεί άλλα περιστατικά, όπως εκείνο με τον φίλαθλο που προσπάθησε να πάρει αντικείμενο από την τσάντα του Γιανίκ Σίνερ.

Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και οι Αντρέεβα – Σνάιντερ γνώρισαν τον αποκλεισμό από τις Μέρτενς – Κουντερμέτοβα με 2-0 σετ (6-4, 6-2).