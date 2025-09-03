Οι Νεοϋορκέζοι αγανακτούν με τις τιμές του US Open

Κάθε καλοκαίρι, το US Open μετατρέπει τη Νέα Υόρκη στην παγκόσμια πρωτεύουσα του τένις. Οι προβολείς του Flushing Meadows λάμπουν, οι σταρ του αθλήματος γεμίζουν τα γήπεδα με θέαμα και η ατμόσφαιρα θυμίζει μεγάλη γιορτή. Ωστόσο, οι απλοί Νεοϋορκέζοι ολοένα και περισσότερο λείπουν από τις εξέδρες, καθώς οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων καθιστούν την παρουσία τους απαγορευτική.

«Έχει καταντήσει υπόθεση για εκατομμυριούχους», δηλώνει ο Αντρέι, οικονομικός υπάλληλος σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που συνήθιζε να πηγαίνει κάθε χρόνο στο τουρνουά. «Κι εγώ δεν είμαι εκατομμυριούχος», προσθέτει με πικρία, εξηγώντας ότι μια απλή έξοδος με τον γιο του στο US Open κοστίζει πλέον περίπου 500 δολάρια.

Στις πρώτες μέρες του τουρνουά, τα φθηνότερα εισιτήρια (grounds passes), που δίνουν γενική πρόσβαση χωρίς δικαίωμα εισόδου στο Arthur Ashe, ξεκινούσαν από τα 150 δολάρια. Στην τρίτη αναμέτρηση του Κάρλος Αλκαράθ, η τιμή εκτοξεύτηκε στα 350, ενώ μια θέση ψηλά στο κεντρικό στάδιο προσφερόταν στα 450 δολάρια.

Η εμπορική «έκρηξη» είναι εμφανής. Το 2024 το US Open έσπασε ρεκόρ προσέλευσης με πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές και έσοδα 277,4 εκατ. δολαρίων, σχεδόν διπλάσια από το 2015. Για το 2025, όλα δείχνουν ότι θα ξεπεραστούν και αυτά τα μεγέθη, με την προσθήκη νέας ημέρας στο πρόγραμμα, ειδικών events και ακόμα και με χρέωση για τα προκριματικά, που παλιότερα ήταν δωρεάν.

Το μεγαλύτερο αγκάθι για τους φιλάθλους είναι η ανεξέλεγκτη μεταπώληση. Bots εξαγοράζουν μαζικά εισιτήρια μόλις κυκλοφορήσουν, αφήνοντας την αγορά σε χέρια μεταπωλητών. Σε αντίθεση με άλλα τουρνουά, όπως το Wimbledon που διαθέτει καθημερινά εισιτήρια απευθείας ή το Masters της Augusta που απαγορεύει αυστηρά τη μεταπώληση, το US Open δεν έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα.

Η διευθύντρια της διοργάνωσης, Στέισι Άλαστερ, περιορίστηκε να πει ότι «δεν υπάρχει πολλά που να μπορούμε να κάνουμε». Για τους θεατές, αυτή η στάση μοιάζει περισσότερο με αδιαφορία παρά με αδυναμία.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, το πρόσωπο-σύμβολο του νέου τένις, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του. «Είναι μια πραγματικότητα ότι το τένις είναι business. Για μένα δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι», είπε. Και πρόσθεσε: «Είναι κρίμα οι φίλοι μου, ακόμα κι αυτοί που ζουν εδώ, να μην μπορούν να με δουν να αγωνίζομαι. Αλλά… αυτό είναι. Δεν μπορώ να αναγκάσω κανέναν να μειώσει τις τιμές».

Το US Open συνεχίζει να λάμπει στο παγκόσμιο καλαντάρι, αλλά η λάμψη του για τους απλούς Νεοϋορκέζους σβήνει σιγά-σιγά κάτω από το βάρος των εξωφρενικών τιμών. Λεφτά υπάρχουν, αλλά κάπου υπάρχει κι ένα όριο…