H φετινή επιλογή που θα σας λύσει τα χέρια στα σχολικά είδη

Η νέα σχολική χρονιά είναι προ των πυλών και η ατμόσφαιρα γεμίζει με προσμονή για το πρώτο κουδούνι. Γονείς και παιδιά ετοιμάζονται για το νέο ξεκίνημα, που φέρνει μαζί του την αγαπημένη, ετήσια διαδικασία της προετοιμασίας: τη σχολική λίστα.

Για πολλούς γονείς, η συγκεκριμένη προετοιμασία ξυπνά αναμνήσεις από τις δικές τους σχολικές εποχές – εικόνες με χειρόγραφες λίστες, αναζήτηση των σωστών ειδών και συζητήσεις γύρω από το τι πραγματικά «χρειάζεται». Ήταν μια εμπειρία γεμάτη κίνηση, κάποιες φορές και λίγη πίεση, αλλά πάντα με μια δόση γλυκιάς νοσταλγίας.

Οι παλαιότεροι θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές: ψάχναμε τετράδια, στυλό, κασετίνες και παγουρίνια ανάμεσα σε πολύχρωμα ράφια, προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των δασκάλων και τις επιθυμίες των παιδιών μας. Κι αν υπήρχε κι ένα αγαπημένο σχέδιο ή ήρωας; Η πρόκληση γινόταν λίγο μεγαλύτερη!

Κάποιες φορές, οι αγορές γίνονταν σταδιακά και από διαφορετικά σημεία, οδηγώντας σε ένα… «πολυπολιτισμικό» σετ σχολικών ειδών, που μπορεί να κάλυπτε τις ανάγκες, αλλά όχι πάντα την αισθητική ή τις προσδοκίες του παιδιού.

Η νέα εποχή στη σχολική προετοιμασία

Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Η τεχνολογία και η σωστή οργάνωση έχουν μεταμορφώσει τη σχολική λίστα σε μια πολύ πιο απλή και ευχάριστη διαδικασία, και το Πλαίσιο έχει βοηθήσει σε αυτό!

Πλέον, οι γονείς έχουν στη διάθεσή τους έτοιμες, οργανωμένες λίστες ανά τάξη, σχεδιασμένες με τη βοήθεια εκπαιδευτικών και ειδικών. Χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, ουρές και αγωνία για το αν θα φτάσουν εγκαίρως τα είδη, όλα μπορούν να βρεθούν και να παραγγελθούν με λίγα μόνο κλικ.

Η παράδοση στην πόρτα του σπιτιού, που κάποτε έμοιαζε με πολυτέλεια, είναι πλέον δεδομένη – και μάλιστα άμεσα. Έτσι, η προετοιμασία γίνεται πιο εύκολη, πιο ήρεμη και, κυρίως, πιο απολαυστική.

Το παιδί ανυπομονεί να ανοίξει το κουτί με τα ολοκαίνουρια σχολικά του, ενώ ο γονιός απολαμβάνει την αίσθηση ότι όλα έγιναν σωστά, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.

Η πρόταση που θα αγαπήσετε: Τα Families σχέδια

Μια από τις πιο χρήσιμες και καλαίσθητες λύσεις για τη νέα χρονιά είναι τα Families σχέδια: πλήρη, θεματικά σετ σχολικών ειδών που περιλαμβάνουν τσάντα, κασετίνα, τετράδια, παγουρίνο και άλλα αξεσουάρ – όλα σε ενιαίο, ταιριαστό σχέδιο.

Πλέον, η προσπάθεια να συνδυαστούν αντικείμενα με τον αγαπημένο ήρωα του παιδιού, γίνεται με μία μόνο κίνηση. Είτε πρόκειται για τον Stitch, είτε για έναν δημοφιλή υπερήρωα ή ταινία, το σετ προσφέρει συνέπεια στην εμφάνιση και απόλυτη ικανοποίηση στο παιδί.

Το καλύτερο; Η επιλογή μπορεί να γίνει εύκολα από τον υπολογιστή ή το κινητό, με τη συμμετοχή του παιδιού, μετατρέποντας την αγορά των σχολικών σε μια κοινή, όμορφη εμπειρία.

Οργανωμένα, εύκολα και με στυλ

Τα Families σχέδια έρχονται να απλοποιήσουν τη ζωή του γονιού, προσφέροντας ταυτόχρονα τη χαρά στο παιδί ή τον έφηβο να ξεκινήσει τη χρονιά με σχολικά είδη που πραγματικά του αρέσουν.

Η σχολική προετοιμασία γίνεται πλέον μια οργανωμένη, εύκολη και ευχάριστη διαδικασία – και όλα αυτά χάρη στην τεχνολογία και τις σύγχρονες λύσεις που προσφέρει το Πλαίσιο. Με άνεση, συνέπεια και ασφάλεια, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.