Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
H φετινή επιλογή που θα σας λύσει τα χέρια στα σχολικά είδη
Τα Νέα της Αγοράς 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

H φετινή επιλογή που θα σας λύσει τα χέρια στα σχολικά είδη

Από τη χειρόγραφη λίστα του «τότε» στην ψηφιακή ευκολία του «τώρα».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Spotlight

Η νέα σχολική χρονιά είναι προ των πυλών και η ατμόσφαιρα γεμίζει με προσμονή για το πρώτο κουδούνι. Γονείς και παιδιά ετοιμάζονται για το νέο ξεκίνημα, που φέρνει μαζί του την αγαπημένη, ετήσια διαδικασία της προετοιμασίας: τη σχολική λίστα.

Για πολλούς γονείς, η συγκεκριμένη προετοιμασία ξυπνά αναμνήσεις από τις δικές τους σχολικές εποχές – εικόνες με χειρόγραφες λίστες, αναζήτηση των σωστών ειδών και συζητήσεις γύρω από το τι πραγματικά «χρειάζεται». Ήταν μια εμπειρία γεμάτη κίνηση, κάποιες φορές και λίγη πίεση, αλλά πάντα με μια δόση γλυκιάς νοσταλγίας.

Οι παλαιότεροι θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές: ψάχναμε τετράδια, στυλό, κασετίνες και παγουρίνια ανάμεσα σε πολύχρωμα ράφια, προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των δασκάλων και τις επιθυμίες των παιδιών μας. Κι αν υπήρχε κι ένα αγαπημένο σχέδιο ή ήρωας; Η πρόκληση γινόταν λίγο μεγαλύτερη!

Κάποιες φορές, οι αγορές γίνονταν σταδιακά και από διαφορετικά σημεία, οδηγώντας σε ένα… «πολυπολιτισμικό» σετ σχολικών ειδών, που μπορεί να κάλυπτε τις ανάγκες, αλλά όχι πάντα την αισθητική ή τις προσδοκίες του παιδιού.

Η νέα εποχή στη σχολική προετοιμασία

Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Η τεχνολογία και η σωστή οργάνωση έχουν μεταμορφώσει τη σχολική λίστα σε μια πολύ πιο απλή και ευχάριστη διαδικασία, και το Πλαίσιο έχει βοηθήσει σε αυτό!

Πλέον, οι γονείς έχουν στη διάθεσή τους έτοιμες, οργανωμένες λίστες ανά τάξη, σχεδιασμένες με τη βοήθεια εκπαιδευτικών και ειδικών. Χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, ουρές και αγωνία για το αν θα φτάσουν εγκαίρως τα είδη, όλα μπορούν να βρεθούν και να παραγγελθούν με λίγα μόνο κλικ.

Η παράδοση στην πόρτα του σπιτιού, που κάποτε έμοιαζε με πολυτέλεια, είναι πλέον δεδομένη – και μάλιστα άμεσα. Έτσι, η προετοιμασία γίνεται πιο εύκολη, πιο ήρεμη και, κυρίως, πιο απολαυστική.

Το παιδί ανυπομονεί να ανοίξει το κουτί με τα ολοκαίνουρια σχολικά του, ενώ ο γονιός απολαμβάνει την αίσθηση ότι όλα έγιναν σωστά, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.

Η πρόταση που θα αγαπήσετε: Τα Families σχέδια

Μια από τις πιο χρήσιμες και καλαίσθητες λύσεις για τη νέα χρονιά είναι τα Families σχέδια: πλήρη, θεματικά σετ σχολικών ειδών που περιλαμβάνουν τσάντα, κασετίνα, τετράδια, παγουρίνο και άλλα αξεσουάρ – όλα σε ενιαίο, ταιριαστό σχέδιο.

Πλέον, η προσπάθεια να συνδυαστούν αντικείμενα με τον αγαπημένο ήρωα του παιδιού, γίνεται με μία μόνο κίνηση. Είτε πρόκειται για τον Stitch, είτε για έναν δημοφιλή υπερήρωα ή ταινία, το σετ προσφέρει συνέπεια στην εμφάνιση και απόλυτη ικανοποίηση στο παιδί.

Το καλύτερο; Η επιλογή μπορεί να γίνει εύκολα από τον υπολογιστή ή το κινητό, με τη συμμετοχή του παιδιού, μετατρέποντας την αγορά των σχολικών σε μια κοινή, όμορφη εμπειρία.

Οργανωμένα, εύκολα και με στυλ

Τα Families σχέδια έρχονται να απλοποιήσουν τη ζωή του γονιού, προσφέροντας ταυτόχρονα τη χαρά στο παιδί ή τον έφηβο να ξεκινήσει τη χρονιά με σχολικά είδη που πραγματικά του αρέσουν.

Η σχολική προετοιμασία γίνεται πλέον μια οργανωμένη, εύκολη και ευχάριστη διαδικασία – και όλα αυτά χάρη στην τεχνολογία και τις σύγχρονες λύσεις που προσφέρει το Πλαίσιο. Με άνεση, συνέπεια και ασφάλεια, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
Τα Νέα της Αγοράς 04.09.25

Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
Τα Νέα της Αγοράς 01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του - Τα είδε οδηγός, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου
Οικονομία 05.09.25

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Ηχηρό παρών δίνει στην 89η ΔΕΘ ο ΟΤ – Και φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media μεταδίδει τις εξελίξεις, παρεμβαίνει, αποκαλύπτει, εμβαθύνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)

Μετά την πρώτη σύγκρουση, το ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο από Θεσσαλονίκη, και συγκρούστηκε με άλλο όχημα - Ο άνδρας που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»
Eurobasket 2025 05.09.25

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου
Δυστύχημα με τελεφερίκ 05.09.25

Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές της Λισαβόνας - Οι προειδοποιήσεις και ο παράγοντας υπερτουρισμός

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων
Σχολική χρονιά 05.09.25

Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων

Τα σχολικά είδη είναι στις ίδιες τιμές με πέρυσι επιμένει το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα σούπερ μάρκετ δείχνουν μικρές μειώσεις. Οι ενώσεις καταναλωτών εντοπίζουν αυξήσεις. Τι ισχύει πραγματικά;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΗΠΑ: Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο
Στις ΗΠΑ 05.09.25

Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση στην προ δύο εβδομάδων απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για οριστικό κλείσιμο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και απόσυρση των περιφράξεων εντός 60 ημερών

Σύνταξη
«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της Αργεντινής σε επίσημο παιχνίδι και οι οπαδοί της «αλμπισελέστε» του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο