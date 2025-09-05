Οι επιστήμονες ξέρουν «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»

Αν και πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι τo «σ’ αγαπώ» είναι το πιο ισχυρό μέσο έκφρασης συναισθημάτων, ερευνητές υποστηρίζουν ότι για τις γυναίκες οι μικρές καθημερινές πράξεις, όπως η βοήθεια με τις δουλειές του σπιτιού ή η προθυμία να μαγειρέψει κάποιος ένα γεύμα, έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Evolutionary Psychological Science ρίχνει φως σε αυτό το φαινόμενο και μας βοηθά να κατανοήσουμε γιατί οι γυναίκες, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια μιας σχέσης, φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις πρακτικές παρά στις λεκτικές εκδηλώσεις αγάπης.

Αντιθέτως, οι άντρες, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, φαίνεται να έχουν διαφορετική προσέγγιση όταν αξιολογούν τη σχέση, δίνοντας μεγαλύτερη προτεραιότητα στα λόγια παρά στις πράξεις.

Γιατί οι γυναίκες αναζητούν σημάδια αξιοπιστίας και δέσμευσης μέσα από τις πράξεις;

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 500 ετεροφυλόφιλοι ενήλικες στην Κίνα, συνέκρινε πώς αντιδρούν άντρες και γυναίκες σε δύο βασικά είδη ρομαντικών χειρονομιών: σε λεκτικές εκδηλώσεις συναισθημάτων (όπως το «σ’ αγαπώ» ή το «μου λείπεις») και σε πράξεις που δείχνουν φροντίδα και δέσμευση (όπως το να κάνεις δουλειές του σπιτιού, να μαγειρέψεις ή να βοηθήσεις με κάτι πρακτικό).

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν μια έντονη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων: ενώ οι άντρες φαινόταν να ανταποκρίνονται περισσότερο σε λεκτικές εκδηλώσεις αγάπης, οι γυναίκες προτιμούσαν τις χειρονομίες που έδειχναν αξιοπιστία και διάθεση για επένδυση στη σχέση.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι γυναίκες, ειδικά στα πρώτα στάδια μιας σχέσης, είναι πιο ευαίσθητες σε συμπεριφορές που αποκαλύπτουν την πιθανότητα του συντρόφου τους να είναι αξιόπιστος και να θέλει να επενδύσει σε μια μακροχρόνια σχέση.

Γιατί, λοιπόν, οι γυναίκες τείνουν να προτιμούν τις πράξεις από τα λόγια; Ένας πιθανός λόγος μπορεί να βρίσκεται στο πώς οι γυναίκες αξιολογούν τη μακροχρόνια δυνατότητα μιας σχέσης. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την εξελικτική ψυχολογία, παραδοσιακά ήταν πιο επιλεκτικές κατά την επιλογή συντρόφου, καθώς η επιτυχία και η ασφάλεια τους συχνά εξαρτώνταν από την αξιοπιστία του συντρόφου τους, την ψυχική του δέσμευση και τους πόρους που μπορούσε να προσφέρει.

Συνεπώς, η ανάγκη να εκτιμούν τις συγκεκριμένες και χειροπιαστές ενέργειες — έστω και μικρές — μπορεί να είναι βαθιά ριζωμένη στην εξελικτική τους πορεία.

Οι γυναίκες που παρατήρησαν «προσανατολισμένες σε δράση» συμπεριφορές αξιολόγησαν τους συντρόφους τους ως πιο θερμούς, αξιόπιστους και πιο πρόθυμους να επενδύσουν σε μια σοβαρή σχέση. Αυτό αντανακλά την ιδέα ότι οι γυναίκες αναζητούν σημάδια αξιοπιστίας σε έναν πιθανό σύντροφο, ενώ οι άντρες μπορεί να επικεντρώνονται περισσότερο σε συναισθηματικό ή σεξουαλικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της σχέσης.

Στην εποχή των εφαρμογών γνωριμιών και των κοινωνικών μέσων, όπου τα λόγια κυριαρχούν και η άμεση ικανοποίηση είναι ο κανόνας, η αναζήτηση για ουσιαστικές συνδέσεις γίνεται πιο περίπλοκη.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Λέοναρτ Φρέιθ, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Συμπεριφορικών και Κοινωνικών Επιστημών του Hochschule Döpfer University, αναφέρει ότι για τις γυναίκες, αυτό προσθέτει μια επιπλέον δυσκολία: πρέπει όχι μόνο να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα των πράξεων ενός συντρόφου, αλλά και να παραμείνουν σε εγρήγορση για πιθανές «κόκκινες σημαίες» (red flags).

Οι άντρες που υπερτονίζουν τις προηγούμενες συνδέσεις τους ή παρουσιάζονται υπερβολικά αυτοπεποίθητοι στην online εικόνα τους μπορεί να υποδεικνύουν έλλειψη συναισθηματικού βάθους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πράξεις θα μιλήσουν πιο δυνατά από τα λόγια και αν οι πράξεις δεν συμβαδίζουν με τις υποσχέσεις, οι γυναίκες θα τις ερμηνεύσουν ως προειδοποιητικά σήματα.

Τι προτιμούν οι άντρες;

Η μελέτη έδειξε ότι οι άντρες δεν έδειξαν τόσο ισχυρή προτίμηση είτε προς τις πράξεις είτε προς τα λόγια. Αν και μερικοί άντρες φαινόταν να τείνουν ελαφρώς προς τις λεκτικές εκδηλώσεις αγάπης, οι προτιμήσεις τους δεν ήταν τόσο έντονες όσο εκείνες των γυναικών.

Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι οι άντρες, γενικά, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην άμεση συναισθηματική ή σεξουαλική ικανοποίηση, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της γνωριμίας. Για τους άντρες, η γοητεία των γλυκόλογων ή των κομπλιμέντων μπορεί να φαίνεται πιο άμεσα ανταποδοτική.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άντρες είναι αδιάφοροι προς τις πράξεις. Απλά φαίνεται ότι για τις γυναίκες η ανάγκη για αποδείξεις αξιοπιστίας και δέσμευσης σε μια σχέση υπερτερεί από την επιθυμία για λεκτικές εκφράσεις αγάπης ή επιθυμίας.

* Πηγή: Vita