Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Είναι πιο ανταγωνιστικές οι γυναίκες; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Vita 15 Αυγούστου 2025 | 08:01

Είναι πιο ανταγωνιστικές οι γυναίκες; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις γυναίκες μπορεί να είναι πιο έντονος σε σχέση με αυτόν μεταξύ των ανδρών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Πόσο ρόλο παίζει το φύλο στο αν είμαστε ή όχι ανταγωνιστικοί; Στην πραγματικότητα, όλα είναι θέμα χαρακτήρα, όμως ας δούμε τι λένε οι ερευνητές. Μπορεί ο ανδρικός ανταγωνισμός να είναι πιο ορατός στην κοινωνία, αλλά νέα μελέτη έρχεται να το αμφισβητήσει, θεωρώντας τις γυναίκες πιο ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Η εν λόγω έρευνα υποστηρίζει ότι κάτω από την επιφάνεια ο γυναικείος ανταγωνισμός είναι έντονος, ίσως μάλιστα πιο σφοδρός από τον ανδρικό σε ορισμένα πλαίσια.

Τι λέει η έρευνα

Στη συγκεκριμένη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Philosophical Transactions of the Royal Society B, δίνεται «βιολογική» εξήγηση για το θέμα. Αναφέρεται ότι οι γυναίκες φέρουν το βάρος της φροντίδας των απογόνων, κάτι που απαιτεί σταθερούς πόρους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ανταγωνισμός για αυτούς τους πόρους είναι συχνότερος και πιο κρίσιμος για τις γυναίκες, ενώ οι άνδρες δεν αντιμετωπίζουν την ίδια πίεση. Οι μελετητές υπονοούν ότι όταν ο άνδρας ολοκληρώσει την αναπαραγωγική πράξη, η δουλειά του «τελειώνει», ενώ για τη γυναίκα, τότε μόλις αρχίζει.

Τι είναι «ενδοσεξουαλικός ανταγωνισμός»

Ο όρος «ενδοσεξουαλικός ανταγωνισμός» χρησιμοποιείται από τους εξελικτικούς ψυχολόγους για να περιγράψει τον ανταγωνισμό μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου για πόρους που αυξάνουν την αναπαραγωγική επιτυχία. Οι στρατηγικές του ανταγωνισμού, ωστόσο, λένε πως διαφέρουν ανάλογα με το φύλο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο τύπος ανταγωνισμού που ευνοεί τους άνδρες διαφέρει από αυτόν που ωφελεί τις γυναίκες.

Σύμφωνα με τη θεωρία της σεξουαλικής επιλογής, αυτή η διαφορά εξηγείται από το γεγονός ότι οι άνδρες επενδύουν λιγότερα στην ανατροφή απογόνων απ’ ό,τι οι γυναίκες, αλλά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μην αναπαραχθούν καθόλου.

Αυτό είναι ακόμη πιο πιθανό, στην περίπτωση που δεν μπορούν να επιδείξουν υψηλό κοινωνικό στάτους και κυριαρχία, χαρακτηριστικά που θεωρούνται ελκυστικά, επειδή δείχνουν καλά γονίδια και ικανότητα παροχής πόρων και προστασίας.

Οι άνδρες κινδυνεύουν λιγότερο βιολογικά από σωματική αντιπαράθεση και έτσι ευνοούν τον άμεσο, επιθετικό ανταγωνισμό. Οι γυναίκες, αντίθετα, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπαραχθούν και μικρότερο κέρδος από άμεσες ή επικίνδυνες μορφές ανταγωνισμού. Ως αποτέλεσμα, ο ανδρικός ανταγωνισμός είναι εμφανής και έτσι οι άνδρες θεωρούνται το πιο ανταγωνιστικό φύλο.

Τι δείχνει έρευνα ότι πιστεύουν για τις γυναίκες

Οι εξελικτικοί ψυχολόγοι έχουν βρει ότι οι άνδρες αυξάνουν την επιτυχία τους στην αναπαραγωγή αποκτώντας υψηλότερη κοινωνική θέση, ενώ οι γυναίκες επωφελούνται περισσότερο εξασφαλίζοντας φυσικούς και κοινωνικούς πόρους, όπως υγιεινή τροφή, ασφάλεια και κοινωνική υποστήριξη, στοιχεία κρίσιμα για την ανατροφή των παιδιών. Ο ανταγωνισμός για αυτούς τους πόρους είναι πιο διακριτικός και δύσκολα μετρήσιμος.

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, προσπάθησε να εξερευνήσει αυτόν τον «σιωπηλό» γυναικείο ανταγωνισμό. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν 596 συμμετέχοντες από τρεις χώρες, όλοι παντρεμένοι και γονείς, ηλικίας 25–45 ετών και τους ζήτησαν να προβλέψουν πώς θα αντιδρούσαν οικεία άτομα του ίδιου φύλου σε πάνω από 20 σενάρια, το καθένα σχετικό με έναν πολύτιμο πόρο, είτε χρήσιμο για τις γυναίκες (π.χ. τροφή, ασφάλεια), είτε για τους άνδρες (π.χ. κύρος, δύναμη).

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκτιμήσουν τις αντιδράσεις άλλων του ίδιου φύλου και παρόμοιας οικογενειακής κατάστασης. Η μεθοδολογία στόχευε στη μείωση της προκατάληψης των αυτοαναφορών, καθώς οι συμμετέχοντες δεν περιέγραφαν τον εαυτό τους αλλά κάποιο άτομο σαν αυτούς. Αυτό βέβαια ενείχε τον κίνδυνο για υποκειμενική ή στερεοτυπική κρίση, όμως ανέδειξε και σημαντικά αποτελέσματα.

Πιο αρνητικές οι γυναίκες απέναντι σε άλλες γυναίκες;

Η πρώτη μελέτη ανέλυσε αντιδράσεις προς άτομα του ίδιου φύλου, η δεύτερη εξέτασε αντιδράσεις προς άτομα του αντίθετου φύλου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αρνητικές αντιδράσεις σε άνδρες που είχαν αποκτήσει πόρους ήταν υψηλές τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες. Όμως, πολύ περισσότερες γυναίκες από άνδρες δήλωσαν ότι μια γυναίκα που της λείπει κάποιος πόρος θα αντιδρούσε αρνητικά προς μια άλλη γυναίκα που διαθέτει τον εν λόγω πόρο.

Αυτή η αρνητικότητα των γυναικών απέναντι σε άλλες γυναίκες παρατηρήθηκε σε πολλούς τύπους πόρων: καλή θέση στην εργασία, ομορφιά, υποστηρικτικοί γονείς, κοινωνική επιρροή, υγεία, ωραίο σπίτι, σύζυγος με κατανόηση, ηρεμία και σερβίρισμα ποιοτικού φαγητού.

Ακούγεται κάπως στερεοτυπικό, έτσι δεν είναι; Η αλήθεια είναι πως δεν πρέπει να γίνονται γενικεύσεις. Η άποψη ότι όλες ανεξαιρέτως οι γυναίκες ανταγωνίζονται μεταξύ τους ή ζηλεύουν η μία την άλλη δεν είναι κάτι καινούριο. Η έρευνα στοιχειοθετεί κάποιες περιπτώσεις, όμως συχνά ακόμη και χωρίς καν αποδείξεις, η κοινωνία στοχοποιεί τις γυναίκες, εξαιτίας αυτής της υπόθεσης. Όμως οι άνθρωποι διαφέρουν. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του συναισθήματα και τον δικό του αξιακό κώδικα. Ας σκεφτούμε καλύτερα. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο.

Σε τελική ανάλυση, ας εστιάσουμε στα ουσιαστικά. Όχι στο ποιος είναι πιο ανταγωνιστικός, αλλά στο να μετατρέψουμε τον ανταγωνισμό σε ευγενή άμιλλα!

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση

Νιούκαστλ, Μπαρτσελόνα στο φίνις, αλλιώς μένει Γιουβέντους - Όλα τα σενάρια ανοιχτά, όσον αφορά στο μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Παράδοξο 15.08.25

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Video 15.08.25

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15.08.25

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15.08.25

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Έρευνα 15.08.25

Τρέχει... η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Δήμητρα Σκούφου
Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά
Ελλάδα 15.08.25

Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά

Παρά την εκρηκτική άνοδο στις αφίξεις, οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις ούτε επαρκούν αριθμητικά, ούτε μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις

Ναταλία Διονυσιώτη
«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ
Κόσμος 15.08.25

«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ

Γερμανός δημοσιογράφος εξηγεί τους μηχανισμούς κρατικής λειτουργίας που έχουν ριζώσει στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίζει να εγκληματεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο Μαρόκο

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο