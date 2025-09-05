Κέρκυρα: Απολογείται σήμερα γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης – Το περιστατικό
Εξηγήσεις θα κληθεί να δώσει γιατρός στην Κέρκυρα, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε 18χρονη
Στα δικαστήρια αναμένεται να βρεθεί σήμερα ιδιώτης γιατρός, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε 18χρονη, στην Κέρκυρα.
Το περιστατικό κατήγγειλε η νεαρή στην αστυνομία, την περασμένη Δευτέρα.
Το περιστατικό που κατήγγειλε η 18χρονη στην Κέρκυρα
Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τα όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι η νεαρή παρεξήγησε την ιατρική εξέταση.
Ο παθολόγος κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης που πραγματοποίησε στο ιατρείο του την ίδια μέρας προέβη σε ασελγείς πράξεις εναντίον της, αγγίζοντας μέρη του σώματος της που δεν δικαιολογούνταν, αναφέρει η ΕΡΤ.
Η κοπέλα, εκμυστηρεύθηκε το περιστατικό στη μητέρα της και μαζί με τον δικηγόρο τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα όπου και υπέβαλαν μήνυση. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 59χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα και, αφού του απαγγέλθηκε κατηγορία, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.
