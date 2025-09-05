Αίγινα: Σοβαρές ευθύνες στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας για το θάνατο της 79χρονης

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διέταξε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, σχετικά με τον θάνατο ηλικιωμένης λουόμενης στην παραλία Αγία Μαρίνα της Αίγινας πριν από δύο εβδομάδες.

Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε και μεταφέρθηκε στην ακτή από ναυαγοσώστη. Μαζί με ιδιώτη γιατρό που βρισκόταν στην παραλία, έγιναν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Ωστόσο, εκείνη την ώρα κανένας οδηγός δεν είχε βάρδια, με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταλήξει στην παραλία.

Ευθύνες στη διοίκηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα καταλογίζει ευθύνες στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας, η οποία είχε τοποθετηθεί τον περασμένο Απρίλιο με τριετή θητεία, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης της.

Η δημοσιοποίηση του πορίσματος της ΕΔΕ αναμένεται να καθορίσει τις εξελίξεις για τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Αίγινας, αλλά και να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την υποστελέχωση των υγειονομικών δομών στα νησιά, ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Υποστελέχωση

Σήμερα, στο Κέντρο Υγείας Αίγινας υπηρετούν μόλις τρεις οδηγοί ασθενοφόρου, τη στιγμή που απαιτούνται τουλάχιστον έξι για την πλήρη κάλυψη των βαρδιών.

Το ζήτημα έχει αναδειχθεί επανειλημμένα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και από την ΕΙΝΑΠ, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί λύση.

Κινητοποίηση κατοίκων και υγειονομικών

Στις ελλείψεις που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας αναφέρθηκε και η γενική γραμματέας της ΕΙΝΑΠ και μέλος της ΕΕ της ΟΕΝΓΕ, Μαίρη Αγρογιάννη, μιλώντας στον Real, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας είναι χρόνιες και έχουν καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές εδώ και πολλούς μήνες.

«Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι έχουν κινητοποιηθεί, το έχουν αναδείξει στην Υγειονομική Περιφέρεια και στο Υπουργείο. Δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρου, γιατροί, νοσηλευτές. Ο Υπουργός Υγείας, που σε μία από τις αναρτήσεις του είπε ότι υπάρχουν οδηγοί on call, λέει ψέματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια προειδοποίησε ότι, πέρα από την έλλειψη οδηγών, υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ακάλυπτες και βάρδιες νοσηλευτών, καθώς το προσωπικό έχει υπερεργαστεί για μήνες, με νοσηλευτές να εργάζονται ακόμα και 16 συνεχόμενες ώρες.