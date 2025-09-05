Ο Ντάνι ΝτεΒίτο θυμάται τα «τρελά πάρτι» που έκανε με τους συντελεστές της θρυλικής σειράς «Taxi»

Ο Ντάνι ΝτεΒίτο μίλησε για την εποχή που συμμετείχε στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Taxi» σε πρόφατη συνέντευξη του στο The Hollywood Reporter και, θυμήθηκε τα ξέφρενα πάρτι που έκανε με τους συμπρωταγωνιστές του.

Ο ηθοποιός υποδύθηκε στην σειρά τον Λούι Ντε Πάλμα, επικεφαλής διαχειριστή της Sunshine Cab Company και προϊστάμενο των οδηγών ταξί. Ο ΝτεΒίτο ήταν τέσσερις φορές υποψήφιος για βραβείο Emmy για τη σειρά, κερδίζοντας μία φορά, το 1981.

«Μαζευτήκαμε όλοι και μεθύσαμε»

Στην συνέντευξη, ο Ντάνι ΝτεΒίτο ρωτήθηκε για την πιθανότητα η τρέχουσα κωμική σειρά που συμμετέχει, It’s Always Sunny in Philadelphia, να τελειώσει μετά από μια ακόμη σεζόν. Αν και εντάχθηκε στο τηλεοπτικό πρότζεκτ κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν το 2006, ο σταρ είπε ότι η μόνη του ανησυχία είναι να «έχουν ένα καλό τέλος».

«Θα ήταν δύσκολο να το αφήσω, αλλά αν είναι σωστό και το κοινό είναι ευχαριστημένο, τότε νομίζω ότι είμαστε εντάξει», είπε. Στη συνέχεια, ο ΝτεΒίτο συνέκρινε την σειρά με αυτό που συνέβη με το «Taxi» -μια σειρά που προβλήθηκε από το 1978 έως το 1982 στο ABC και στη συνέχεια κόπηκε, λίγο πριν αναλάβει το NBC για μια πέμπτη σεζόν.

Όταν το show κόπηκε για πρώτη φορά, ο Ντε Βίτο ήταν «έτοιμος» να παρουσιάσει το Saturday Night Live, αλλά ένα τηλεφώνημα άλλαξε τα πάντα.

«Ο [συνδημιουργός] Τζιμ Μπρουκς μας τηλεφώνησε και μείναμε συγκλονισμένοι. Μαζευτήκαμε όλοι και μεθύσαμε. Έφερα όλους τους συντελεστές της εκπομπής», είπε ο ηθοποιός. «Ο Λορν Μάικλς ήταν αρκετά ευγενικός και μας άφησε να συνεχίσουμε». Όταν το NBC έσωσε την εκπομπή, είπε: «Ξέραμε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία σεζόν, οπότε όλοι είχαμε την αίσθηση ότι γυρίζαμε το τελευταίο επεισόδιο».

«Είχαμε ανθρώπους όπως ο Τζον Μπελούσι να παίζουν στο πάρτι μας»

Ωστόσο, έκαναν ένα μεγάλο πάρτι στο τέλος της σειράς και ο Ντάνι ΝτεΒίτο είπε ότι το καστ, που περιλάμβανε τους Κάρολ Κέιν, Τζαντ Χερς, Τόνι Ντάνζα, Μαρίλου Χένερ, Κρίστοφερ Λόιντ, τον αείμνηστο Τζεφ Κονάγουεϊ και τον Άντι Κάουφμαν, ήταν «party animals».

«Κάθε Παρασκευή βράδυ κάναμε ένα μεγάλο πάρτι. Ήταν πραγματικά τρελό. Για πέντε χρόνια στο Taxi, δουλεύαμε από Δευτέρα έως Παρασκευή. Κάναμε γυρίσματα την Παρασκευή το βράδυ και μετά κάναμε ένα πάρτι στο οποίο έρχονταν όλοι, από ανθρώπους που ήταν στα πλατό όλων των άλλων εκπομπών, όπως το Laverne & Shirley, το Happy days — ο Χένρι Γουίνκλερ συνήθιζε να έρχεται», είπε. «Είχαμε ανθρώπους όπως ο Τζον Μπελούσι να παίζουν στο πάρτι μας».

Ακόμα πιο απροσδόκητα, θυμήθηκε, «ο Μάικλ Τζάκσον ήταν εκεί. Ο Μάικλ αγαπούσε την εκπομπή μας. Συνήθιζε να έρχεται και να παρακολουθεί από το θάλαμο στην κορυφή, όπου ήταν οι τεχνικοί». Ο ΝτεΒίτο θυμήθηκε επίσης ότι ο Ρόμπιν Γουίλιαμς ήταν επίσης μεγάλος θαυμαστής της εκπομπής.

Στα 40 και πλέον χρόνια που έχουν περάσει από το τέλος του Taxi, οι εν ζωή συντελεστές της σειράς έχουν παραμείνει καλοί φίλοι και συχνά ανταμώνουν. Η Κέιν — η οποία επίσης πρωταγωνίστησε μαζί με τον ΝτεΒίτο σε ένα επεισόδιο της σειράς It’s Always Sunny αυτή τη σεζόν — δήλωσε στο περιοδικό People το 2024: «Το γεγονός είναι ότι έχουμε διατηρήσει στενή και στοργική σχέση μεταξύ μας όλα αυτά τα χρόνια από το Taxi».

*Με πληροφορίες από: People