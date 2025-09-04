Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας προχώρησε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε στροφή 180 μοιρών σχετικά με την υπόθεση των «ρωσικών παρεμβολών» στο αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, που σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς ισχυρισμούς είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί το σήμα GPS και η πρόεδρος της Κομισιόν να προσγειωθεί στα «τυφλά» σε αεροδρόμιο της χώρας.

Σύμφωνα με το Politico, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιαζκόφ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η πτήση της προέδρου της Επιτροπής δεν είχε διαταραχθεί, αλλά υπήρξε μόνο μερική παρεμβολή στο σήμα, ένα φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

«Μετά τον έλεγχο των καταγραφών του αεροσκάφους, είδαμε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ανησυχίας από τον πιλότο. Το αεροπλάνο παρέμεινε για πέντε λεπτά στην αναμονή, με την ποιότητα του σήματος να παραμένει καλή όλη την ώρα», είπε στους βουλευτές.

Ο πρωθυπουργός είχε προηγουμένως αποδώσει τη διαταραχή σε συνέπειες του ηλεκτρονικού πολέμου στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Γκρόζνταν Καραντζόφ, επίσης διέψευσε ότι υπάρχουν στοιχεία για παρεμβολή στο σήμα GPS της πτήσης της προέδρου της Επιτροπής.

«Σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα, τα στοιχεία ραδιοεντοπισμού και τις καταγραφές των υπηρεσιών μας, πολιτικών και στρατιωτικών, δεν υπάρχει ούτε ένα γεγονός που να στηρίζει τον ισχυρισμό περί σίγασης του σήματος GPS που επηρέασε το αεροσκάφος», δήλωσε ο Καραντζόφ στον βουλγαρικό τηλεοπτικό σταθμό bTV την Πέμπτη.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Αναλυτές που μίλησαν στο Euronews εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις.

Ο Ίαν Πετσένικ, διευθυντής επικοινωνίας του Flightradar24, δήλωσε ότι δεν ανιχνεύθηκε παρεμβολή στο σήμα ADS-B του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τα δεδομένα της πτήσης, η ποιότητα του GPS παρέμεινε υψηλή καθ’ όλη τη διάρκειά της, με τις τιμές NIC και NACP να δείχνουν καλή ακεραιότητα και ακρίβεια πλοήγησης.

Ωστόσο, ο Μαχμούντ Ελσαχούρι, ειδικός στην τηλεπικοινωνιακή μηχανική από το Πανεπιστήμιο της Βάασα στη Φινλανδία, επισήμανε ότι η περιστροφή του αεροσκάφους πάνω από το αεροδρόμιο αποτελεί ένδειξη πιθανής παραπλάνησης του GPS, ειδικά αν το σήμα φαινόταν ισχυρό αλλά οδηγούσε σε λανθασμένη πλοήγηση.

Στο φόντο η ρωσική δραστηριότητα στην περιοχή

Παρά τις διαψεύσεις, το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο εγείρει εύλογα ερωτήματα.

Από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα παρεμβολών GPS στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε. Οι παρεμβολές αυτές επηρεάζουν τόσο αεροσκάφη όσο και πλοία.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι πλέον συχνές και απαιτούν συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικού πολέμου.

Πολλά ερωτήματα, λίγες απαντήσεις

Η υπόθεση παραμένει ασαφής, με τα γεγονότα να επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες.

Ενώ οι επίσημες αρχές αποκλείουν την ύπαρξη παρεμβολής, ορισμένοι ειδικοί δεν απορρίπτουν πλήρως το ενδεχόμενο παραποίησης του σήματος.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις ευρωπαϊκές αρχές να καλούνται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας της αεροπορικής ασφάλειας.