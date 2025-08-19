Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για διαρκή ειρήνη

Ενώ κορυφωνόταν η αγωνία για το αποτέλεσμα των συζητήσεων στον Λευκό Οίκο, με ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε:

«Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη.

»Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή, καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και για μια διαρκή και διαρκή ειρήνη».

Με τη δήλωσή της αυτή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε επί της ουσίας ότι η συνάντηση ολοκληρώθηκε, αλλά και ότι η αντιπροσωπεία θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον.

We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe. This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace. pic.twitter.com/FFF0Fqcq6y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025



Λίγο νωρίτερα, μέσω του δικτύου NBC έγινε γνωστό ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον για περαιτέρω συνομιλίες, ακόμη και μετά τη λήξη της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών.

Εκπρόσωπος του Ουκρανού ηγέτη δήλωσε στο NBC: «Η συνάντηση έχει λήξει, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραμείνουν προς το παρόν στην Ουάσιγκτον για να συνεχίσουν τις συνομιλίες, πιθανώς σε άλλη μορφή».

Αυτό έρχεται μετά την αναφορά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις συνομιλίες για να καλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν.